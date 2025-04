ASUS ROG NUC

ASUS is tegenwoordig de eigenaar van de NUC-serie en de eerste vruchten daarvan zagen we laatst in onze review van de NUC 14 Pro, de nieuwste traditionele NUC van pakweg tien bij tien centimeter. Intel speelde echter al langer met het idee om ook grotere, krachtigere NUC's uit te brengen. ASUS borduurt daar nu op voort met de eerste ROG NUC, een mini-game-pc van maar 2,5 liter groot.

Het concept van een gaming-NUC doet misschien denken aan de NUC Extreme-serie, barebone-pc's met een desktopprocessor en ruimte voor een zelf te installeren videokaart. Daarin was de NUC Extreme 13 het laatste product; ASUS gaat er niet mee verder. ASUS' aanpak voor de ROG NUC verschilt echter op twee cruciale punten van die van Intel: het verkoopt de ROG NUC als compleet systeem in plaats van als barebone en het gebruikt geen desktop-, maar laptophardware.

Door de overstap naar laptophardware is de ROG NUC aanzienlijker smaller en ondieper geworden. Het kastje is nu 2,5 liter groot, waar de NUC Extreme nog 7,5 liter groot was. Over het algemeen is laptophardware ook zuiniger. Daardoor moet een van de minpunten die we in onze NUC 13 Extreme-review noemden, de door de koeling beperkte prestaties, nu zijn aangepakt. Daar staat tegenover dat de cpu en gpu niet langer upgradebaar zijn. Het werkgeheugen en de ssd's zijn dat nog altijd wel.

ASUS verkoopt de ROG NUC in onze regio in twee configuraties. De goedkoopste, met een Core Ultra 7-processor, RTX 4060, 16GB ram en een 512GB-ssd, kost op het moment van schrijven ongeveer 1750 euro. De door ons geteste uitvoering met Core Ultra 9-cpu, RTX 4070, 32GB ram en een 1TB-ssd moet bijna 2500 euro opbrengen.