Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 11-03-2023 06:00 71

Intel NUC 13 Extreme Review

Deze krachtpatser is in niets een NUC

11-03-2023 • 06:00

71

Multipage-opmaak

Inleiding

Intel NUC 13 Extreme

De Intel NUC 13 Extreme heeft weinig met het oorspronkelijke NUC-concept te maken en is gewoon een zeer krachtige en compacte gamingbarebone. Je kunt zelf een forse videokaart, geheugen en opslag uitzoeken, maar de processor zit er al in. De door ons geteste versie heeft als cpu een i9 13900K en die verbruikt eigenlijk gewoon te veel voor dit systeempje; door throttling laat je een kwart van de prestaties onbenut. De versies met een i7 of zelfs i5 zijn een stuk goedkoper en leveren waarschijnlijk een interessanter totaalplaatje op.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9 (EU stroomkabel)

Prijs bij publicatie: € 1.549,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Bij een Intel NUC denk je ongetwijfeld aan een aandoenlijk klein kastje waarin je op een moederbordje van tien bij tien centimeter een mobiele processor aantreft. Dan heb je het bij de NUC 13 Extreme goed mis, want in deze pc zit een Core i9 13900K-processor en past een triple-slotvideokaart met een lengte van 30cm. In deze review ontdek je hoe Intel dat voor elkaar krijgt in een kastje van 14 liter.

Intel Ghost Canyon NUC 9 Extreme
De verre voorvader van de NUC 13 Extreme

Voor het verhaal achter de NUC Extreme moeten we terug naar CES 2020, jazeker, de laatste grote techbeurs voordat de pandemie losbarstte. Daar presenteerde Intel de NUC 9 Extreme, met grotendeels hetzelfde concept als de nieuwe NUC 13 Extreme; de processor en alle aanverwante hardware zitten op een insteekkaart, een zogenaamd Compute Element, dat in een basisbord met extra slots wordt geprikt, waaronder een PCIe-slot voor een losse videokaart. Het kastje eromheen was toen met vijf liter nog een stuk kleiner en de gebruikte processor was nog een laptopvariant, maar het concept stond al.

Het idee was toen dat andere fabrikanten zelf kastjes rondom het Compute Element zouden ontwerpen. Voor de NUC 9 Extreme deden onder andere Cooler Master en Razer dat inderdaad nog, maar voor de paar nieuwste versies is dat voor zover wij weten niet meer gebeurd. Ook vinden we het losse Compute Element bij geen enkele winkel terug; effectief is de complete barebone aanschaffen de enige manier om aan een NUC 13 Extreme Compute Element te komen.

De NUC 13 Extreme Kit zoals we die van Intel hebben ontvangen, bevat een Core i9 13900K-processor en moet aangevuld worden met in elk geval werkgeheugen (DDR5 sodimm) en een ssd (3x M.2 PCIe 4.0 x4). In het kastje is plek voor een videokaart met drie 8-pins-PEG-connectors, een lengte van 31,3cm en een hoogte van drie slots. Een RTX 4080 of 4090 Founders Edition past in theorie wel, maar kan niet op reguliere wijze gemonteerd worden. Het complete kastje zou uit elkaar moeten en er komt dan flink wat druk op de 16-pinsconnector te staan. Daarom hebben we de NUC 13 Extreme getest met een topmodel van kleinere proporties: de AMD Radeon RX 7900 XTX.

Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9
Processor Intel Core i9 13900K (8P+16E, boost 5,8GHz)
Gpu Intel UHD Graphics 770, PCIe 5.0 x16-slot
Geheugen aanwezig Geen
Geheugenslots 2x DDR5 SO-DIMM
Opslag aanwezig Geen
Opslagslots 3x M.2 PCIe 4.0 x4 + 2x 2,5" SATA
Voeding FSP FSP750-27SCB 850W 80Plus Gold SFX 12VO
OS Geen
Afmetingen 33,7x31,8x12,9cm
Aansluitingen voorkant 2x USB-A 5Gbit/s, 1x USB-C 20Gbit/s, 3,5mm-jack
Aansluitingen achterkant 2x Thunderbolt 4, 6x USB-A 10Gbit/s, 1x HDMI 2.1, 10Gbit/s-ethernet (Marvell AQC113), 2,5Gbit/s-ethernet (Intel I226-V), 3x 3,5mm-audiojack, stroomaansluiting
Wifi Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (Intel AX1690i)
Prijs Onbekend (bij publicatie: € 1549)

Vanbuiten en vanbinnen

Aan de buitenkant lijkt de NUC 13 Extreme een simpel, compact torenbehuizinkje, met bovenop wat USB-poorten. In beide zijpanelen is een patroon uitgestanst met daarachter een luchtdoorlatende meshlaag. De achterkant geeft het nodige weg over de interne opbouw. Linksboven zie je alle aansluitingen op het Compute Element, rechtsboven zit de SFX-voeding en daaronder kun je bij de poorten van de videokaart. De oplettende lezer heeft misschien al gespot dat die op z'n kop hangt.

NUC 13 Extreme buitenkantNUC 13 Extreme buitenkant

Hoe dat komt, wordt duidelijk als je het zijpaneel loshaalt. Ruwweg in het midden van de pc zie je het basisbord, waar de Compute Element-insteekkaart verticaal in is geprikt. Uiterst rechts zitten alle poorten met daar direct naast nog twee rechtopstaande SO-DIMM-geheugenreepjes; in ons geval twee DDR5-4800-modules van 16GB uit Kingstons Fury-lijn. Het PCIe 5.0 x16-slot voor de videokaart zit aan de andere zijde van het basisbord, waar je de videokaart van onderaf insteekt.

NUC 13 Extreme binnenkant

De Core i9 13900K-processor staat natuurlijk niet bepaald bekend om zijn zuinige werking, dus Intel heeft binnen de ruimtelijke beperkingen een zo potent mogelijk koelsysteem bedacht. Boven op de processor zit een baseplate met een radiale ventilator en diverse heatpipes, die voornamelijk naar een groot koelblok links van de processor lopen. Aan de andere kant van het systeem zuigt een 120mm-ventilator daar lucht doorheen.

NUC 13 Extreme Compute Element
Het NUC 13 Extreme Compute Element

De videokaart is voor zijn koeling goeddeels op zichzelf aangewezen, al wordt er van achteraf wel lucht weggezogen door een tweede 120mm-ventilator. Onder het andere zijpaneel zie je naast die 120mm-fans ook een kleinere ventilator die de voeding koelt en een plaatje waaraan je een 3,5"-harddisk of twee 2,5"-ssd's kunt bevestigen.

NUC 13 Extreme binnenkant

Aangezien het een barebone betreft, zijn geheugen, opslag en videokaart per definitie upgradebaar. Het complete Compute Element is dat in theorie ook, maar doordat je dat element en de kastjes nergens los kunt kopen, lijkt de praktische meerwaarde daarvan beperkt. Opvallend is dat Intel het vervangen van de processor, hoewel het om een reguliere socket 1700-chip gaat, niet ondersteunt en zelfs waarschuwt voor het vervallen van je garantie als je dat toch doet.

Benchmarks: cpu, systeem en ssd

We vulden de NUC 13 Extreme Kit, die wordt geleverd als barebone, aan met de volgende hardware:

  • videokaart: AMD Radeon RX 7900 XTX
  • geheugen: Kingston Fury SODIMM DDR5-4800 32GB (2x 16GB)
  • opslag: Kingston Fury Renegade 1TB
  • besturingssysteem: Microsoft Windows 11 Home

In de grafieken vind je naast de Intel NUC 13 Extreme ook twee pas geteste pc's met een dedicated videokaart en de twee recentste gaming-pc's uit onze Desktop Best Buy Guide.

Cpu-tests: Cinebench en Geekbench

In Cinebench 23 Multi zijn de bijna 30.000 punten van de NUC 13 Extreme weliswaar veel hoger dan de scores van het afgebeelde vergelijkingsmateriaal, maar stiekem valt ons deze score toch een beetje tegen. In onze eigen tests, waarbij de i9 13900K goed wordt gekoeld en zoveel stroom mag verbruiken als hij nodig heeft, scoort de processor bijna 41.000 punten. Door de kleine formfactor met zijn beperkingen op het gebied van koeling lever je ruim een kwart aan prestaties in.

Wanneer slechts één core wordt belast, heeft de processor geen last van die beperkingen en scoort hij met 2030 punten nog iets beter dan de 1976 punten van de i5 13600K in het 4K Gaming-systeem.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
29.994
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
23.806
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
14.356
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
13.441
Intel NUC 12 Pro
11.572
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
11.070
Cinebench 23 - Single
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
2.030
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
1.976
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
1.803
Intel NUC 12 Pro
1.793
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
1.533
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
1.493

In Geekbench 5 is de NUC 13 Extreme ruimschoots sneller dan alle andere onlangs geteste pc's.

  • Geekbench 5 - Multi
  • Geekbench 5 - Single
Geekbench 5 - Multi
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
20.544
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
12.523
Intel NUC 12 Pro
9.308
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
8.630
Geekbench 5 - Single
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
1.913
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
1.768
Intel NUC 12 Pro
1.713
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
1.479

Systeemtest: PCMark 10

In alle deeltests van PCMark 10 staat de NUC 13 Extreme bovenaan, maar de meeste tests zijn niet zwaar genoeg om het onderlinge verschil echt op te laten lopen. Alleen in de Digital Content Creation- en Gaming-subtests weten de snelle processor en videokaart in de NUC echt het verschil te maken.

  • PCMark 10 Essentials
  • Extended
  • Productivity
  • Digital Content Creation
  • Gaming
PCMark 10 Essentials
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
12.890
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
11.426
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
11.087
Intel NUC 12 Pro
10.907
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
10.617
PCMark 10 Extended
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
13.104
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
10.423
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
9.102
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
8.615
Intel NUC 12 Pro
5.270
PCMark 10 Productivity
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
11.687
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
10.164
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
9.905
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
9.176
Intel NUC 12 Pro
7.242
PCMark 10 Digital Content Creation
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
16.739
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
11.513
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
11.001
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
10.224
Intel NUC 12 Pro
6.871
PCMark 10 Gaming
Barebone Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
31.592
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
23.859
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
17.307
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
13.257
Intel NUC 12 Pro
3.842

Ssd-tests: PCMark Storage

De Kingston Fury-ssd in onze NUC presteert uitstekend, maar uiteraard hangen de ssd-prestaties volledig af van welke ssd je zelf besluit te installeren.

PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Barebone Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
426
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
364
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
328
Intel NUC 12 Pro
224
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
160

Benchmarks: gaming

Voordat we naar de prestaties in echte games kijken, werpen we een blik op de scores in de 3DMark Time Spy-test. De RX 7900 XTX weet de prestaties van het 4K Gaming-systeem met de RTX 4080 moeiteloos te matchen. Als we de score vergelijken met het resultaat in onze Videokaart Best Buy Guide, waarvoor we uiteraard met zo min mogelijk bottlenecks testen, laat deze videokaart nog geen duizend punten liggen. Hij wordt dus veel minder slachtoffer van de beperkingen van de formfactor dan de processor, zoals we op de vorige pagina becijferden.

3DMark Time Spy - Graphics
Pc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
DBBG 12-22 4K Gaming (RTX 4080)
28.418
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
28.131
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
19.929
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
12.361
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
7.609
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
6.240
Intel NUC 12 Pro
1.530

Metro Exodus

Voor het meten van de gamingprestaties op gaming-pc's en -laptops gebruiken we wat oudere games, zodat de invloed van patches en updates door de tijd heen minimaal is. Metro Exodus speel je met deze hardware moeiteloos op 4k-ultra en zelfs dan noteren we nog ruim 100fps. Daarmee is dit systeem echt van een andere klasse dan bijvoorbeeld de Minisforum HX90G, die weliswaar over een losse gpu beschikt, maar krap 60fps haalt op 1080p-ultra.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
227,5
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
97,9
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
84,8
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
172,4
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
60,8
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
50,9
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
212,1
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
69,6
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
60,4
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
153,2
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
45,8
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
38,7
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
159,7
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
39,1
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
34,0
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
105,4
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
27,2
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
23,0

Total War: Troy

In Total War: Troy vormt 4k-ultra ook geen enkel probleem.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
462,2
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
196,9
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
160,1
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
234,5
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
92,7
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
76,9
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
394,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
134,2
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
111,6
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
212,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
70,3
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
55,5
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
267,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
63,1
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
60,6
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
141,0
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
35,3
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
31,5

Far Cry: New Dawn

In Far Cry: New Dawn is de NUC 13 Extreme met RX 7900 XTX-videokaart bijna drie keer zo snel als de andere pc's in de grafieken.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
149,3
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
112,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
105,0
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
139,9
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
95,9
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
90,7
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
140,1
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
87,2
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
81,4
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
123,8
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
72,6
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
70,7
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
148,2
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
54,0
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
42,5
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
126,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
46,5
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
37,8

F1 2020

In deze F1-game meten we zelfs op 4k-ultra een framerate boven de 200fps.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
411,0
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
214,7
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
200,7
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
317,5
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
135,2
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
134,0
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
402,1
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
159,0
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
141,0
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
298,2
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
102,9
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
93,8
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
304,5
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
88,1
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
77,9
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra
Barebone Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
210,9
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
59,5
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
51,8

Benchmarks: duurtest

Hoewel de NUC 13 Extreme een Core i9 13900K bevat en Intel voor dergelijke overklokbare processors predikt dat ze onbeperkt kunnen boosten ('PL1 = PL2'), is dat bij dit systeem niet het geval. Tijdens de eerste boostfase mag de processor net geen halve minuut 250W verbruiken. Daarna wordt hij beperkt tot 150W. Met een biossetting kun je dat nog opkrikken naar 160W, maar de op het oog vrij invulbare PL1- en PL2-velden blijven zichzelf stug resetten als je probeert om hogere getallen in te geven.

In de eerste seconden van onze duurtest boost de processor daarom nog wel boven de 5GHz, met een temperatuur die rap stijgt naar 85 graden en een verbruik van 250W, maar dat is snel afgelopen. De P-cores klokken dan naar een stabiele 4,1GHz, met een stroomverbruik dat rond de 150W zweeft en een cpu-temperatuur die op 70 graden stabiliseert.

  • Kloksnelheid
  • Temperatuur
  • Packagepower (verbruik)

Duurtest versus andere mini-pc's

Ook in onze standaard duurtest met Blender zie je dat de eerste runs sneller gaan dan de opvolgende. De NUC 13 Extreme heeft in eerste instantie nog geen negen seconden nodig voor onze testrender, maar dat loopt daarna op naar precies tien seconden. Daarmee blijft de pc natuurlijk wel veel sneller dan de andere pc's in deze grafiek, die allemaal laptophardware gebruiken.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Intel NUC 13 Extreme verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren.

  • Opgenomen vermogen - uit
  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - load
Opgenomen vermogen - uit
Barebone Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Intel NUC 12 Pro
0,1
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
0,2
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
0,6
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
0,7
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
6,2
DBBG 12-22 4K Gaming (RTX 4080)
7,9
Opgenomen vermogen - idle
Barebone Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Intel NUC 12 Pro
15,9
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
34,0
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
34,5
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
58,4
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
60,4
DBBG 12-22 4K Gaming (RTX 4080)
66,3
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
95,3
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Barebone Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Intel NUC 12 Pro
101
Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M)
144
HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060)
282
DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT)
290
Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX)
349
DBBG 12-22 4K Gaming (RX 6900 XT)
430
DBBG 12-22 4K Gaming (RTX 4080)
475

Idle verbruikt de NUC 13 Extreme opvallend veel. Alleen al de cpu blijft, afgaande op de package power zoals uit te lezen met software, continu een watt of 40 verbruiken. Dit moet met verdere software- en biostuning beter kunnen, lijkt ons. Onder belasting trekt het systeem bijna 350W uit het stopcontact; meer dan het mainstreamgamingsysteem van de laatste Desktop BBG, maar wel minder dan het 4k-systeem uit december.

Temperaturen

Zoals we op de vorige pagina al zagen, piekt de cpu-temperatuur weliswaar op 85°C, maar stabiliseert die na afloop van de initiële boost op 70ºC.

Geluidsproductie

Bij lage belastingen blijft de geluidsproductie van het systeem beperkt tot 24 à 25dB, wat oploopt tot 33dB gemeten op 50cm afstand als je de processor belast. Vooral tijdens het gamen laat de NUC 13 Extreme met bijna 48dB flink van zich horen, maar dat hangt natuurlijk ook een beetje af van welke videokaart je besluit te monteren.

Conclusie

De Intel NUC 13 Extreme heeft weinig meer met het oorspronkelijke NUC-concept te maken, dus als je hier kwam in de verwachting een schattig mini-pc'tje aan te treffen, zul je even moeten kalibreren. Nee, je hebt te maken met een compact, maar zeer krachtig gamesysteem dat zelfs de nieuwste high-end videokaarten kan huisvesten.

In ons testexemplaar zat een Core i9 13900K-processor en die produceert eigenlijk gewoon te veel hitte voor dit systeem. Ten opzichte van de benchmarkscores in onze reguliere cpu-reviews lever je bij een allcorebelasting ongeveer een kwart van de prestaties in, waarmee Intel poogt het systeem nog enigszins binnen de perken te houden wat energiegebruik en geluidsproductie betreft. Dat geldt gelukkig amper voor de door ons geïnstalleerde RX 7900 XTX-videokaart, die praktisch net zo snel is als op onze gebruikelijke testbench. Specifiek voor gaming is dat een stuk relevanter.

De NUC 13 Extreme is er ook met Core i7- of zelfs i5-cpu en dat lijkt ons een stuk beter te passen bij de mogelijkheden die deze formfactor biedt op het gebied van koeling. Met een prijs van 1349 euro voor de i7-versie of zelfs maar 1199 euro voor de i5 wordt het totaalplaatje dan ineens een stuk interessanter.

De onderdelen die het vaakst voor een upgrade in aanmerking zullen komen - het geheugen, de ssd en de videokaart - kun je zelf uitzoeken en dus ook vervangen. In theorie geldt dat ook voor de processor en het complete Compute Element, maar in de praktijk lijkt Intel afscheid genomen te hebben van dat concept, want losse Compute Elements worden voor zover wij konden vinden, nergens verkocht.

Het oorspronkelijke modulaire concept lijkt daarmee grotendeels overboord te zijn gegooid en dat betekent dat we de NUC 13 Extreme moeten beoordelen op zijn merites als krachtige gamingbarebone. Dit apparaat is dan al snel je enige optie. Andere kleine pc's, zoals de Corsair One i300, zijn er nog niet met de nieuwste generatie processors, en zelfbouw met al deze inbouwmogelijkheden binnen 14 liter wordt érg lastig; dat vereist op z'n minst stevig inlezen. Toch zou de deels onbenutte i9-cpu van specifiek het door ons geteste model aan ons blijven knagen; de i7- en i5-versies zijn vermoedelijk de betere koop.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9 (EU stroomkabel)

Prijs bij publicatie: € 1.549,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Multipage-opmaak

Lees meer

Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9

geen prijs bekend

Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi5

geen prijs bekend

Intel NUC 12 Pro Review

21 feb 2023 | met video

Intel NUC 12 Pro Review

Wint de 'echte' NUC het van AMD en Apple?

177
ASUS zegt geen opvolger van NUC Extreme te gaan maken
ASUS zegt geen opvolger van NUC Extreme te gaan maken Nieuws van 19 januari 2024
ASUS gaat NUC-mini-pc's produceren en ondersteunen na exit Intel
ASUS gaat NUC-mini-pc's produceren en ondersteunen na exit Intel Nieuws van 19 juli 2023
Intel gaat geen nieuwe NUC-mini-pc's meer uitbrengen
Intel gaat geen nieuwe NUC-mini-pc's meer uitbrengen Nieuws van 11 juli 2023
Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi7

geen prijs bekend

Minisforum brengt Venus-mini-pc uit met Ryzen 5-processor voor 299 euro
Minisforum brengt Venus-mini-pc uit met Ryzen 5-processor voor 299 euro Nieuws van 18 april 2023
Intel introduceert NUC 13 Pro-mini-pc's met maximaal Core i7-1370P-cpu
Intel introduceert NUC 13 Pro-mini-pc's met maximaal Core i7-1370P-cpu Nieuws van 27 maart 2023
Wie maakt de beste Mini-PC: Apple, Intel of AMD?
Wie maakt de beste Mini-PC: Apple, Intel of AMD? Video van 21 februari 2023
Intel kondigt NUC 13 Extreme-mini-pc aan met Intel Raptor Lake-processor
Intel kondigt NUC 13 Extreme-mini-pc aan met Intel Raptor Lake-processor Nieuws van 8 november 2022
Meer producten en artikelen
Barebones Intel NUC 13 Extreme

Reacties (71)

-Moderatie-faq
71
71
34
4
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
vladimirN 11 maart 2023 07:38
Een NUC met het formaat van een kleine mid range pc, de hitteproductie van een bakoven en dat het geluid maakt van een straaljager (wel bijna dan). Waarom zijn de chipbakkers altijd zo goed in het om zeep helpen van een duidelijk concept? Het concept NUC leek zo duidelijk... Zowel bij Intel als AMD heb je door de rebranding en hernummering geen idee meer met wat voor CPU en iGPU je nou eigenlijk mee te maken hebt zonder je er in te verdiepen of eigenlijk pas nadat je er reviews over gezien gelezen hebt.

Persoonlijk verwacht ik van een mini-pc een klein kastje met voldoende prestaties* gebaseerd op zuinige of laptop componenten met vooral een laag verbruik en een goede performanc/watt.

Eigenlijk jammer dat Tweakers dit model test in vergelijking tot mini-pc's, want dit is er duidelijk geen

[Reactie gewijzigd door vladimirN op 22 juli 2024 18:48]

dasiro @vladimirN11 maart 2023 09:16
tel daar nog eens bij dat de goede gaming-resultaten quasi niets met de NUC zelf te maken hebben, maar volledig op het conto van de 7900XTX te schrijven zijn en je blijft met een duur gehandicapt systeem zitten.

Hoe mooi het concept ooit was, door een CPU te designen die constant tegen de thermal limit mag zitten (zie deze video van der8auer met Mark Gallina, Senior Thermal analyst/architect van Intel) krijg je een dure broodrooster als die cooling capacity zoals in dit kastje zwaar ondermaats is.
Dennism
@vladimirN11 maart 2023 11:24
Ik vraag me af of je die geluidsproductie wel op conto van de CPU kan schuiven.

Kijk je immers naar de geluidsmetingen zie je dat de NUC bij de zwaarste last voor de CPU (blender, waar je het grootste verbruik voor de CPU verwacht, en dus ook de koeling van de CPU het zwaarst belast ongeveer gelijk of zelfs beter presteert als de concurrentie (alleen de minisforum en de Nuc 12 zijn beter dan de hier getest Nuc 13).

Terwijl juist in een workload waar de CPU relatief weinig belast wordt (F1 2020), en dus ook niet al te zwaar gekoeld zal moeten worden, maar waar juist de GPU de zwaarste belasting zal zien doet de Nuc 13 het relatief slecht. Op basis van de workload zou je echter verwachten dat dit vooral aan de GPU keuze te wijten is dan aan de CPU keuze.

Als de CPU koeling de 'herrie' zou veroorzaken zou je juist bij Blender (een workload die de CPU langdurig voor 100% belast) herrie verwachten, terwijl juist onder gaming, wat een stuk lichter is voor de CPU, juist veel minder herrie van de CPU koeler zou verwachten, maar meer van de GPU, die nu ineens 'vol gas' moet.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 18:48]

Torched @Dennism11 maart 2023 15:50
Maar voor gaming moet je helemaal geen 13900k in je pc duwen.

Dan hooguit de i7 maar de i5 13600 is bij de normale resoluties al ruim voldoende.
Ik zou zelf geen probleem zien om een 13600k te koppelen aan een 4090. Er van uitgaande dat je op 4K gaat gamen.

Je koopt deze dikke cpu om cpu dingen te doen. Daarom is het raar dat het niet kan.
Dennism
@Torched11 maart 2023 16:11
Je koopt deze dikke cpu om cpu dingen te doen. Daarom is het raar dat het niet kan.
Waaruit zou dan blijken dat dit niet kan? Juist in de workstation achtige tests zijn de resultaten qua temperatuur en geluidsproductie net zo goed of beter dan de concurrentie, terwijl kijkende naar de duurtest grafiek, deze machine stukken sneller is in de duurtest dan de geteste concurrentie.

Enkel in de gaming test is er sprake van een vreemd test resultaat op gebied van geluid, maar dat lijkt, zoals ik al aangeef, eerder veroorzaakt te worden door de GPU dan door de CPU.
dasiro @Dennism12 maart 2023 00:10
kijkende naar de duurtest grafiek, deze machine stukken sneller is in de duurtest dan de geteste concurrentie.
het is dan ook een appels en peren vergelijking. andere cpu, gpu, voeding, ssd, cooler, ...

als je iets wilt vergelijken, dan moet dat de enige parameter zijn die anders is en daar is in dit geval absoluut geen sprake van. Teveel variabelen zijn anders waardoor dit eerder losse cijfers zijn ipv een vergelijking.
Dennism
@dasiro12 maart 2023 00:20
Dat hoeft natuurlijk niet, het is immers geen CPU review (waar je dat inderdaad wel het liefst hebt), maar een systeem review. Die kan je best testen tegen andere systemen in de markt die je eerder rereviewed hebt, als dat maar onder dezelfde testmethodiek gedaan is, ook al zit daar andere hardware in. Je kan immers een AMD of Intel based NUC achtige prima reviewen tegenover een originele Intel NUC, terwijl koeling, CPU, moederbord, geheugen (mogelijk), SSD en GPU anders is in beide systemen.

Nu denk ik niet dat ik hetzelfde vergelijkingsmateriaal zou hebben gekozen, maar ik denk dat Tweakers hier niet direct anders kon omdat ze op dit gebied niet heel veel vergelijkingsmateriaal lijken te hebben. Meer van dit soort reviews, zodat ze een bredere basis krijgen in vergelijkingsmateriaal lijkt daarin wel handig te zijn.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 18:48]

dasiro @Dennism12 maart 2023 09:23
het is een review van een mini-barebone, dan zou dat de variabele moeten zijn die je test en in die productcategorie zijn er te weinig van (laat staan in het huidige speelveld), dus meer vergelijkingsmateriaal gaat inderdaad een duidelijker beeld opleveren. Niet alleen voor zijn sterktes, maar ook zijn zwaktes en ook die van de concurrentie.

Als referentie zijn een paar andere systemen wel handig, maar ze overheersen hier en da's niet de bedoeling. Het beeld dat nu uit de compute en gaming-tests naar boven komt is dat dit bij uitstek het beste systeem is dat er is, terwijl we allemaal weten dat dat niet het geval is.

De review zelf is wel volledig en geeft goed weer wat je wel en niet moet verwachten, dus het totaalplaatje is in evenwicht. Het gevaar loert in de verleiding om het cijfermateriaal te herbruiken, want dan ben je de context kwijt die de rest levert.
SG
@vladimirN11 maart 2023 12:16
Concept nuc is toch goed, ik heb macmini. Mijn keuze van nuc. Maar intel heeft ook brede lijn Dell ook en er zijn ook AMD alternatieven.
Dit is de gek die ultieme game performance in classieke NUC formaat moet hebben.
Meeste hebben die eis niet en laten dit gedrocht in sku lijn links liggen.
Als er markt voor is genoeg gekken dan voldoet intel aan vraag met hun aanbod.
voodoolarry 11 maart 2023 08:29
Ik vind het een beetje onzinnig dat alle reviewers de i9 krijgen. Deze nuc met i5 of i7 kan de koeling veel beter aan en is een completer pakket in mijn ogen.
vladimirN @voodoolarry11 maart 2023 08:55
Totaal gelijk, maar helaas focussen de meeste review sites op max performance ipv op max performance/Watt of powerefficiency en dan krijgen ze dus een i9 thuisgestuurd. Dat heeft er dus toegeleid dat we nu Intel desktop CPU's zien met een totaal gestoord stroomverbruik (13900 series) en dat AMD in eerste instantie de 7000X serie gelanceerd heeft, terwijl je bijna dezelfde prestatie kan krigen bij 40% minder stroomverbruik in de 7000 non-X lijn.
bwerg @vladimirN11 maart 2023 09:10
Je kan de review-sites weinig verwijten. De K- en X-series komen nu standaard als eerste uit dus daarmee wordt de grote review van een nieuwe CPU-serie gedaan. Het extreme stroomverbruik krijg je op nagenoeg alle mobo's met de standaardinstellingen, zeker ook omdat eerst de high-end chipsets uitkomen. Dat hebben AMD en Intel toch allemaal zelf in de hand.

Jammer, wel want ik vind de X- en K-versies dus ook nooit interessant, maar van de non-X- en non-K-versies zijn maar weinig benchmarks en reviews te vinden.
vladimirN @bwerg11 maart 2023 10:37
En waarom worden de K- en X- series als eerste uitgebracht? Precies omdat ze boven kunnen staan pronken in de max performance plaatjes. Als iedere review headline zou pronken met "we hebben DE nieuwe performance/watt" kampioen ( en o ja en het is er ook eentje die ruim voldoende prestaties biedt ) dan zouden ze vermoed ik in een hele andere volgorde uitgebracht worden.

Persoonlijk voorbeeldje: M'n thuis-set up gebruik ik vnl. voor remote werk waarbij het systeem 2 32" 4K schermen aanstuurt. Dat vergt natuurlijk weinig performance v.e. systeem. Tot voor kort deed ik dat met m'n sterk verouderde mid-range gaming rig (i7-2600K + GTX 1060). Voor het thuiswerk trekt die continu tussen de 160-250W. Dezelfde workflow vraagt met 68-75W op een Minisforum HM80 met een 4800U tussen de 90-170W minder vermogen, waarbij het leeuwendeel voor rekening van de schermen komt. Qua CPU performance is de 15W 4800U ook nog eens meer dan voldoende voor 99.9% van de mensheid (en blaast de oude 95W 2600K volledig uit het water). Voor licht 1080p gaming werk (denk aan Roblox, Minecraft voor de kids ) is de 4800U met oude Vega architectuur ook og eens prima geschikt. Qua perf/Watt vind ik die 4800U echt geweldig (zeker in de tijd dat die uitkwam). Echter zou Zen 4 dit makkelijk moeten kunnen overtreffen.

edit: Voor ik mensen op het verkeerde been mocht zet. Onder max belasting blijft de HM80 (dus zonder de monitoren) net onder de 65W. zie ook de test op Guru3D

[Reactie gewijzigd door vladimirN op 22 juli 2024 18:48]

DIKKEHENK @bwerg11 maart 2023 10:06
Hier in t bezit van een non X 7900. En daar zijn best wel wat reviews over te vinden, daarom ook aangeschaft :). Niet zoveel als van de stroom vretende paradepaardjes van beide fabrikanten , maar toch voldoende. ( gamers nexus is hier altijd de standaard wat betreft reviews )
Zat eerst en eigenlijk sec omdat ik altijd intel had te kijken naar de 13 serie van hen.
Maar dat stroomverbruik icm koeling en dus lawaai als je luchtgekoeld gaat deed mij toch 3 x nadenken en wachten tot er iets kwam wat wel +10 cores heeft, en een hoge klok, en dan zunnig.
En wat betreft deze NUC, dit is een 12 cilinder 8 liter turbocharged motor in een canta prakken, en dan genieten van de PK specs. Prima , er zal vast een markt voor zijn :)

[Reactie gewijzigd door DIKKEHENK op 22 juli 2024 18:48]

Rataplan_ 11 maart 2023 09:58
Holy cow, 95W idle... Dan is wat voor mij het NUC concept inhoudt, compleet om zeep. Kleine efficiënte computers.
Ik snap niet wat ze hier nou willen bereiken. Een i9 is al niet klein te krijgen, laat staan in een kleine kast. Meerwaarde is nihil hier lijkt me.

[Reactie gewijzigd door Rataplan_ op 22 juli 2024 18:48]

Dennism
@Rataplan_11 maart 2023 11:33
Ik vraag me af wat er bij die Idle meeting fout gegaan is, immers kijk je naar de 13900K review van Tweakers, zie je dat hun 13900K + moederbord idle 'maar' 11W verbruikt. review: Intel 13th Gen Core Raptor Lake - Core i5 13600K, i7 13700K en i9 139...

Ik vraag me dan ook af of ze hier niet tegen de AMD 7000 series bug aanlopen, waarbij die kaarten in IDLE veel verbruiken wanneer een bepaald type scherm is aangesloten: Iets dat maanden na release nog altijd in de release notes staat:

https://www.amd.com/en/su...e-notes/rn-rad-win-23-3-1
High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
Rataplan_ @Dennism11 maart 2023 11:46
Misschien gedeeltelijk. Maar:
Alleen al de cpu blijft, afgaande op de package power zoals uit te lezen met software, continu een watt of 40 verbruiken.
Ik vind 40w voor de cpu in idle al absurd...
Dennism
@Rataplan_11 maart 2023 12:03
Punt is daar natuurlijk dat een load op de GPU, die hoog verbruik in idle veroorzaakt, ook load op de CPU kan veroorzaken. Ik heb hier even een topic gemaakt voor wat meer duiding. forumtopic: Intel NUC 13 Extreme Review

Het is immers zeer vreemd dat dezelfde CPU in op een onzuinig high end ATX bord (zie de review die ik al linkte) 11W verbruikt (voor mobo en cpu samen) en dat diezelfde CPU hier, op een moederbord dat veel zuiniger moet zijn ineens 40W verbruikt voor alleen de CPU package, zonder het moederbord mee te nemen. Daar gaat simpelweg iets fout, alleen de vraag is wat, immers je moet dan ook de andere 55W nog verklaren.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 18:48]

Rataplan_ @Dennism11 maart 2023 13:00
Kan zijn maar feit is wel dat Intel het zo uitlevert, vóórdat de benodigde bios / driver updates er zijn. Kwalijk imho.

Maargoed het kàn aan de GPU liggen. Ben dus wel erg benieuwd bij bv Nvidia of misschien zelfs Intel ARC.

[Reactie gewijzigd door Rataplan_ op 22 juli 2024 18:48]

Dennism
@Rataplan_11 maart 2023 13:04
Dat is nu net de vraag, vandaar ook mijn vraag aan Tweakers naar extra duiding of het idle verbruik ook 40w is voor de cpu als de 7900xtx niet in het systeem zit.

Als dat het geval is kan het inderdaad een firmware issue zijn, is dat niet het geval is een issue in de firmware minder waarschijnlijk. Daarnaast kan het ook nog altijd een software issue zijn, waarbij de meeting niet goed gaat, dat is immers ook waarom je normaal gesproken idle verbruik van de cpu test door de daadwerkelijk op de kabels te meten en niet met software. Nu heb ik geen Intel systeem, dus ik weet niet hoe goed de software monitoring daar is met 13th gen, maar als ik kijk naar de diverse monitoringstools op mijn AMD Ryzen 5800X3D zie je daar bijvoorbeeld ook ruime verschillen tussen de diverse tools op hetzelfde moment waardoor ik niet het idee heb dat deze tools altijd betrouwbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 18:48]

blorf @Dennism11 maart 2023 13:42
Misschien zit er een controlled koelsysteem in dat niet goed is in niks doen? Ik kan me voorstellen dat die kast nogal wat vereist om gelijkwaardig te presteren als een grote standaard PC-kast. Proberen om idle zuiniger te krijgen gaat misschien ten koste van het ontwerp van de koeling, dat uiteraard op full load is afgestemd.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 18:48]

Dennism
@blorf11 maart 2023 13:58
Dat zou geen packagepower van 40W opleveren in idle, daar gaat simpelweg iets fout. Zelfs op een voor verbruik slecht getuned systeem zou package power in Idle zo'n 7W moeten zijn. Daarnaast zullen die 2 fans in het koelsysteem nooit zoveel kunnen verbruiken, dat mag niet meer zijn dan een paar watt en de rest van het CPU koelsysteem is passief, dus dat kan het ook niet verklaren.
blorf @Dennism11 maart 2023 14:28
Als die energie nergens voor wordt gebruikt moet het naar buiten in warmte. Zit die koeling in een cirkel door verkeerd geplaatste sensoren?
Ik had een HP Xeon die iets vergelijkbaars had bij bepaalde activiteiten. Slaat de voeding op hol omdat de warmte uit de behuizing daarvan het CPU/mb temperatuur-regelsysteem raakt.
Wat ook zou kunnen is dat er een fout in de chipset zit waardoor de boel onnodig veel stroom trekt. Maar, Intel? Ze maken nog steeds grappen over die floating point fout in een 486. Dat willen ze vast niet meer.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 18:48]

SG
@Rataplan_11 maart 2023 12:18
Doet mij denken aan desktop P4 in laptops accu duur 1,5 uur.
sapphire 11 maart 2023 06:37
OEF! 14L en dan nóg zoveel beperkingen :X

Pak dan een NR200, iets groter maar mogelijkheid tot flinke CPU koeling, royale ruimte voor GPU en overall betere koeling.
Of ga met enige concessies voor een stuk kleiner maar dit is niet eens heel klein maar je bent wel gebonden aan zeer beperkte CPU koeling, SODIMM, geen makkelijk vervangbare voeding, beperkte upgrade mogelijkheid van die insteekkaart en matige algehele koeling :X
mailis @sapphire11 maart 2023 07:23
Helemaal eens! Er zijn ook genoeg ITX behuizingen onder de 14L waar je volwaardig systeem in kwijt kan Bijvoorbeeld de Lian Li H2O met 11L, SSUPD Meshlicious met 14L of Phanteks Evolv Shift XT met 13L waar je praktisch dezelfde specs in kwijt zou kunnen.
itcouldbeanyone @mailis11 maart 2023 08:06
Heb zelf laatst een systeem gebouwd met custom case 11 liter 2 dual socket EATX (4 cpu’s totaal) moederborden erin, 2 voedingen, en 6 3.5” schijven.
Compactere systemen dan dat ben ik nog niet tegen gekomen.
ari2asem @itcouldbeanyone11 maart 2023 09:43
ik ben benieuwd naar de foto's van dit systeem.
heb je ergens fotocs van je systeem staan?

en welke mobo en cpu gebruik je?
itcouldbeanyone @ari2asem11 maart 2023 11:14
Ik heb in me public library 2 fotos toegevoegd toen ik bezig was met de kast te bouwen.
Ben nog van plan om een oled display in front panneel te plaatsten.
Moederborden zijn van een ouder type. Cpu is een AMD Opteron.
Heb een hoop oud spul vandaar de built
SuperDre @itcouldbeanyone11 maart 2023 19:31
Maarja, heeft dat ook dezelfde kracht icm dus ook met nieuwe GPU's? Denk het dus niet, nog niet een bietje?
itcouldbeanyone @SuperDre11 maart 2023 22:51
Nee, een 20 jaar oude setup kun je moeilijk met een hedendaagse computer vergelijken.
Maar kwa the energie gebruik heb je dus wel iets wat in de buurt komt
StackMySwitchUp @mailis11 maart 2023 08:28
Ik heb zelf de Meshlicious 14L met een volwaardig m-ITX bord, een 3090FE een hele hete AMD 3900 en een 280mm AiO koeler. Hij zit he-le-maal vol, maar het past allemaal wel. Het zijn allemaal normale onderdelen voor een normale prijs, en hij maakt geen herrie.

De meerwaarde van dit "NUC" systeem is imo 0.0 en helemaal voor die prijs.
Draconian @mailis11 maart 2023 09:03
Past daar een uitvoering: ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi in?
Gaat dan om de kast uitvoering: Phanteks Evolv Shift XT Zwart
Gamebuster @Draconian11 maart 2023 09:39
Nee, alleen ITX moederborden
cmegens @mailis12 maart 2023 14:15
Kan de Dan A4 H20 van Lian Li ten zeerste aanbevelen!
Letters @sapphire11 maart 2023 08:13
Of stop er geen i9 in die niet te koelen is.. problem solved
SG
@Letters11 maart 2023 12:10
Ja de grootste 65tdp model erin. Met uper midrange g-kaart in goede mini tower.
Draconian 11 maart 2023 06:08
Prijs vind ik ook aan de hoge kant. Dan kun je beter een zelfbouw gaan maken met dikkere specificaties voor hetzelfde geld. Kijk naar het formaat. Valt dit nog wel onder het concept NUC?
https://youtu.be/ObtVLjOIUxw
redslow @Draconian11 maart 2023 06:34
“Valt dit nog wel onder het concept NUC?”

Als Je kijkt op de site van intel zie je dat er voor vele smaken een NUC variant is. Zelfs een laptop. Dus ja dit. Valt gewoon onder de NUC line.

https://www.intel.com/con...products/details/nuc.html
tweakuwe @redslow11 maart 2023 06:58
Idd. Dat vond ik ook wat raar aan de review. De hele NUC lijn is er om nieuwe/niche form-factors te pushen. Het staat voor Next Unit of Computing. Een systeem met compute element past dus zeker binnen de NUC lijn. Maar het is dus inderdaad de vraag of we in de toekomst compute elements in de losse verkoop gaan zien zodat je ook echt makkelijk een nieuwe in dit systeem kan prikken. Daar zit hem de vernieuwing. Het zijn juist de mini pc's die eigenlijk de NUC naam niet meer zouden moeten dragen als je naar het originele idee achter NUC kijkt, die zijn nu namelijk redelijk gangbaar.
Dennism
@tweakuwe11 maart 2023 11:16
Inderdaad, die lijn volg ik ook meer. Op zich is het logisch dat iedereen bij NUC ook denkt aan de inmiddels wel bekende '10 bij 10' systemen zoals in het artikel genoemd. Maar NUC is natuurlijk meer dan enkel die specifieke formfactor, NUC's zouden dus inderdaad zoals je al aangeeft moeten blijven experimenteren met andere formfactors om de naam eer aan te doen. Die '10 bij 10' formfactor doet immers de naam 'Next unit of computing' niet echt eer meer aan, aangezien deze denk ik inmiddels een jaar of 10 op de markt zijn?
latka @redslow11 maart 2023 10:01
Tsja, nuc was ooit next unit of computing. Ze kunnen het beter nut noemen in dit geval: next unit of thermals.
Luchtbakker @Draconian11 maart 2023 06:26
Er zijn voor zelfbouw weinig keuzes als je 2,5 en 10gbit poorten wilt. Deze nuc heeft ze wel.

Maar wil je echt gamen dan is dit inderdaad geen goede optie. Neem dan gewoon een volwaardige kast en je hebt gelijk ook geen last meer van teveel warmte waardoor je CPU gelimit wordt.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 18:48]

101br03k @Luchtbakker11 maart 2023 12:14
Er zijn voor zelfbouw weinig keuzes als je 2,5 en 10gbit poorten wilt.

je kan er altijd nog een extra PCIe kaart in stoppen of keuze maken om een duurder mobo te kopen
SuperDre @Draconian11 maart 2023 19:28
Maar zelfbouw met deze prestaries is ook meteen een veel grotere kast, en ik vindt deze NUC 13 exteme al veel te groot.
Strokjer2 11 maart 2023 09:30
Zou graag wat meer foto' s willen zien. Binnenkant, mobo poorten. Kabel management. Videokaart in en uit. Voor de rest vermakelijke info.
pannalicour 11 maart 2023 10:39
Dus voor die prijs geen videokaart en geheugen? Dat is wel erg prijzig.
miser 11 maart 2023 11:49
Bij het zien van de maten van deze Nuc leek mij er geen grote videokaart in te passen. Even op de site van Intel gekeken: "313 mm length, triple-slot cards", een 3090FE past i.i.g. niet. De populairste 4080 past ook niet, 4090 ook niet, 4070 Ti nog wel.

[Reactie gewijzigd door miser op 22 juli 2024 18:48]

Randall 11 maart 2023 12:10
De uitspraak "... de i7- en i5-versies zijn vermoedelijk de betere koop..." moet wat mij betreft onderbouwd worden. Ik daag de redactie uit bij Intel (of een webshop) ook de i5 en i7 versie los te peuteren voor eenzelfde test. De verwachte betere efficiëntie en lagere prijs spreken mij meer aan, maar dat gevoel wil ik dan graag gesteund zien met metingen.
abusimbal 11 maart 2023 17:31
Ik heb al meer dan een maand een NUC 13 extreme i7 13700K.
Zeer tevreden van. Tenzij je gamet voldoende stil.
Ik ga nog een Noctua 92mm fan op het CPU koelelement gezet.
Extra koeling die je op lage snelheid kan zetten.

Jammer dat jullie dat niet getest hebben. Had in januari nochtans een bericht verzonden met die suggestie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.