Inleiding

Intel NUC 13 Extreme De Intel NUC 13 Extreme heeft weinig met het oorspronkelijke NUC-concept te maken en is gewoon een zeer krachtige en compacte gamingbarebone. Je kunt zelf een forse videokaart, geheugen en opslag uitzoeken, maar de processor zit er al in. De door ons geteste versie heeft als cpu een i9 13900K en die verbruikt eigenlijk gewoon te veel voor dit systeempje; door throttling laat je een kwart van de prestaties onbenut. De versies met een i7 of zelfs i5 zijn een stuk goedkoper en leveren waarschijnlijk een interessanter totaalplaatje op. Pluspunten Zeer compact gamesysteem

Zeer compact gamesysteem Gebruikt nieuwste cpu's

Gebruikt nieuwste cpu's Ruimte voor high-end videokaart

Ruimte voor high-end videokaart Zelf keuze voor ram, ssd en gpu Minpunten i9 13900K beperkt door koeling en powerlimits

i9 13900K beperkt door koeling en powerlimits Prijzig voor een barebone Getest Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9 (EU stroomkabel) Prijs bij publicatie: € 1.549,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (3) Bij een Intel NUC denk je ongetwijfeld aan een aandoenlijk klein kastje waarin je op een moederbordje van tien bij tien centimeter een mobiele processor aantreft. Dan heb je het bij de NUC 13 Extreme goed mis, want in deze pc zit een Core i9 13900K-processor en past een triple-slotvideokaart met een lengte van 30cm. In deze review ontdek je hoe Intel dat voor elkaar krijgt in een kastje van 14 liter. De verre voorvader van de NUC 13 Extreme Voor het verhaal achter de NUC Extreme moeten we terug naar CES 2020, jazeker, de laatste grote techbeurs voordat de pandemie losbarstte. Daar presenteerde Intel de NUC 9 Extreme, met grotendeels hetzelfde concept als de nieuwe NUC 13 Extreme; de processor en alle aanverwante hardware zitten op een insteekkaart, een zogenaamd Compute Element, dat in een basisbord met extra slots wordt geprikt, waaronder een PCIe-slot voor een losse videokaart. Het kastje eromheen was toen met vijf liter nog een stuk kleiner en de gebruikte processor was nog een laptopvariant, maar het concept stond al. Het idee was toen dat andere fabrikanten zelf kastjes rondom het Compute Element zouden ontwerpen. Voor de NUC 9 Extreme deden onder andere Cooler Master en Razer dat inderdaad nog, maar voor de paar nieuwste versies is dat voor zover wij weten niet meer gebeurd. Ook vinden we het losse Compute Element bij geen enkele winkel terug; effectief is de complete barebone aanschaffen de enige manier om aan een NUC 13 Extreme Compute Element te komen. De NUC 13 Extreme Kit zoals we die van Intel hebben ontvangen, bevat een Core i9 13900K-processor en moet aangevuld worden met in elk geval werkgeheugen (DDR5 sodimm) en een ssd (3x M.2 PCIe 4.0 x4). In het kastje is plek voor een videokaart met drie 8-pins-PEG-connectors, een lengte van 31,3cm en een hoogte van drie slots. Een RTX 4080 of 4090 Founders Edition past in theorie wel, maar kan niet op reguliere wijze gemonteerd worden. Het complete kastje zou uit elkaar moeten en er komt dan flink wat druk op de 16-pinsconnector te staan. Daarom hebben we de NUC 13 Extreme getest met een topmodel van kleinere proporties: de AMD Radeon RX 7900 XTX. Intel NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi9 Processor Intel Core i9 13900K (8P+16E, boost 5,8GHz) Gpu Intel UHD Graphics 770, PCIe 5.0 x16-slot Geheugen aanwezig Geen Geheugenslots 2x DDR5 SO-DIMM Opslag aanwezig Geen Opslagslots 3x M.2 PCIe 4.0 x4 + 2x 2,5" SATA Voeding FSP FSP750-27SCB 850W 80Plus Gold SFX 12VO OS Geen Afmetingen 33,7x31,8x12,9cm Aansluitingen voorkant 2x USB-A 5Gbit/s, 1x USB-C 20Gbit/s, 3,5mm-jack Aansluitingen achterkant 2x Thunderbolt 4, 6x USB-A 10Gbit/s, 1x HDMI 2.1, 10Gbit/s-ethernet (Marvell AQC113), 2,5Gbit/s-ethernet (Intel I226-V), 3x 3,5mm-audiojack, stroomaansluiting Wifi Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (Intel AX1690i) Prijs Onbekend (bij publicatie: € 1549)

Vanbuiten en vanbinnen

Aan de buitenkant lijkt de NUC 13 Extreme een simpel, compact torenbehuizinkje, met bovenop wat USB-poorten. In beide zijpanelen is een patroon uitgestanst met daarachter een luchtdoorlatende meshlaag. De achterkant geeft het nodige weg over de interne opbouw. Linksboven zie je alle aansluitingen op het Compute Element, rechtsboven zit de SFX-voeding en daaronder kun je bij de poorten van de videokaart. De oplettende lezer heeft misschien al gespot dat die op z'n kop hangt. Hoe dat komt, wordt duidelijk als je het zijpaneel loshaalt. Ruwweg in het midden van de pc zie je het basisbord, waar de Compute Element-insteekkaart verticaal in is geprikt. Uiterst rechts zitten alle poorten met daar direct naast nog twee rechtopstaande SO-DIMM-geheugenreepjes; in ons geval twee DDR5-4800-modules van 16GB uit Kingstons Fury-lijn. Het PCIe 5.0 x16-slot voor de videokaart zit aan de andere zijde van het basisbord, waar je de videokaart van onderaf insteekt. De Core i9 13900K-processor staat natuurlijk niet bepaald bekend om zijn zuinige werking, dus Intel heeft binnen de ruimtelijke beperkingen een zo potent mogelijk koelsysteem bedacht. Boven op de processor zit een baseplate met een radiale ventilator en diverse heatpipes, die voornamelijk naar een groot koelblok links van de processor lopen. Aan de andere kant van het systeem zuigt een 120mm-ventilator daar lucht doorheen. Het NUC 13 Extreme Compute Element De videokaart is voor zijn koeling goeddeels op zichzelf aangewezen, al wordt er van achteraf wel lucht weggezogen door een tweede 120mm-ventilator. Onder het andere zijpaneel zie je naast die 120mm-fans ook een kleinere ventilator die de voeding koelt en een plaatje waaraan je een 3,5"-harddisk of twee 2,5"-ssd's kunt bevestigen. Aangezien het een barebone betreft, zijn geheugen, opslag en videokaart per definitie upgradebaar. Het complete Compute Element is dat in theorie ook, maar doordat je dat element en de kastjes nergens los kunt kopen, lijkt de praktische meerwaarde daarvan beperkt. Opvallend is dat Intel het vervangen van de processor, hoewel het om een reguliere socket 1700-chip gaat, niet ondersteunt en zelfs waarschuwt voor het vervallen van je garantie als je dat toch doet.

Benchmarks: cpu, systeem en ssd

We vulden de NUC 13 Extreme Kit, die wordt geleverd als barebone, aan met de volgende hardware: videokaart: AMD Radeon RX 7900 XTX

geheugen: Kingston Fury SODIMM DDR5-4800 32GB (2x 16GB)

opslag: Kingston Fury Renegade 1TB

besturingssysteem: Microsoft Windows 11 Home In de grafieken vind je naast de Intel NUC 13 Extreme ook twee pas geteste pc's met een dedicated videokaart en de twee recentste gaming-pc's uit onze Desktop Best Buy Guide. Cpu-tests: Cinebench en Geekbench In Cinebench 23 Multi zijn de bijna 30.000 punten van de NUC 13 Extreme weliswaar veel hoger dan de scores van het afgebeelde vergelijkingsmateriaal, maar stiekem valt ons deze score toch een beetje tegen. In onze eigen tests, waarbij de i9 13900K goed wordt gekoeld en zoveel stroom mag verbruiken als hij nodig heeft, scoort de processor bijna 41.000 punten. Door de kleine formfactor met zijn beperkingen op het gebied van koeling lever je ruim een kwart aan prestaties in. Wanneer slechts één core wordt belast, heeft de processor geen last van die beperkingen en scoort hij met 2030 punten nog iets beter dan de 1976 punten van de i5 13600K in het 4K Gaming-systeem. In Geekbench 5 is de NUC 13 Extreme ruimschoots sneller dan alle andere onlangs geteste pc's. Systeemtest: PCMark 10 In alle deeltests van PCMark 10 staat de NUC 13 Extreme bovenaan, maar de meeste tests zijn niet zwaar genoeg om het onderlinge verschil echt op te laten lopen. Alleen in de Digital Content Creation- en Gaming-subtests weten de snelle processor en videokaart in de NUC echt het verschil te maken. Ssd-tests: PCMark Storage De Kingston Fury-ssd in onze NUC presteert uitstekend, maar uiteraard hangen de ssd-prestaties volledig af van welke ssd je zelf besluit te installeren. PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte Barebone Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) Intel NUC 13 Extreme (RX 7900 XTX) 426 HP Envy 34-c1540nd (RTX 3060) 364 DBBG 3-23 Mainstream Gaming (RX 6700 XT) 328 Intel NUC 12 Pro 224 Minisforum Neptune HX90G (RX 6600M) 160

Benchmarks: gaming

Benchmarks: duurtest

Hoewel de NUC 13 Extreme een Core i9 13900K bevat en Intel voor dergelijke overklokbare processors predikt dat ze onbeperkt kunnen boosten ('PL1 = PL2'), is dat bij dit systeem niet het geval. Tijdens de eerste boostfase mag de processor net geen halve minuut 250W verbruiken. Daarna wordt hij beperkt tot 150W. Met een biossetting kun je dat nog opkrikken naar 160W, maar de op het oog vrij invulbare PL1- en PL2-velden blijven zichzelf stug resetten als je probeert om hogere getallen in te geven. In de eerste seconden van onze duurtest boost de processor daarom nog wel boven de 5GHz, met een temperatuur die rap stijgt naar 85 graden en een verbruik van 250W, maar dat is snel afgelopen. De P-cores klokken dan naar een stabiele 4,1GHz, met een stroomverbruik dat rond de 150W zweeft en een cpu-temperatuur die op 70 graden stabiliseert. Duurtest versus andere mini-pc's Ook in onze standaard duurtest met Blender zie je dat de eerste runs sneller gaan dan de opvolgende. De NUC 13 Extreme heeft in eerste instantie nog geen negen seconden nodig voor onze testrender, maar dat loopt daarna op naar precies tien seconden. Daarmee blijft de pc natuurlijk wel veel sneller dan de andere pc's in deze grafiek, die allemaal laptophardware gebruiken.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Intel NUC 13 Extreme verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren. Idle verbruikt de NUC 13 Extreme opvallend veel. Alleen al de cpu blijft, afgaande op de package power zoals uit te lezen met software, continu een watt of 40 verbruiken. Dit moet met verdere software- en biostuning beter kunnen, lijkt ons. Onder belasting trekt het systeem bijna 350W uit het stopcontact; meer dan het mainstreamgamingsysteem van de laatste Desktop BBG, maar wel minder dan het 4k-systeem uit december. Temperaturen Zoals we op de vorige pagina al zagen, piekt de cpu-temperatuur weliswaar op 85°C, maar stabiliseert die na afloop van de initiële boost op 70ºC. Geluidsproductie Bij lage belastingen blijft de geluidsproductie van het systeem beperkt tot 24 à 25dB, wat oploopt tot 33dB gemeten op 50cm afstand als je de processor belast. Vooral tijdens het gamen laat de NUC 13 Extreme met bijna 48dB flink van zich horen, maar dat hangt natuurlijk ook een beetje af van welke videokaart je besluit te monteren.

Conclusie