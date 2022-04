Vijf jaar geleden startte Corsair met de verkoop van zijn eerste complete pc, de destijds ook door ons gereviewde Corsair One Pro. Tijdens de CES-beurs kondigde het bedrijf een nieuwe iteratie van zijn compacte computer aan, de One i300, waarmee we al direct aan de slag konden. Vanbuiten lijkt de nieuwe pc nog altijd als twee druppels water op zijn voorganger, maar vanbinnen is hij vele malen krachtiger geworden.

Het nieuwe model heeft in praktisch hetzelfde kastje heel andere hardware gekregen. In 2017 kreeg je nog een Core i7 7700K met vier cores; de One i300 beschikt over een Core i9 12900K met zestien cores, als je de E-cores meerekent. Het geheugen is in capaciteit verviervoudigd en in kloksnelheid verdubbeld, dat laatste vooral doordat het DDR5 betreft. Ook de RTX 3080 Ti-videokaart is natuurlijk een stuk sneller dan de GTX 1080 die vijf jaar geleden werd gebruikt.

Ook in de opslag is het tijdsbeeld van toen mooi gevangen. De SATA-ssd van 480GB is vervangen door een snellere en grotere NVMe-ssd van 2TB. Destijds was er zelfs nog een traditionele harde schijf in het Corsair-kastje verwerkt, die nu is weggelaten. Tot slot verklapt de voeding, die een bijna twee keer zo hoog vermogen kan leveren, dat al die krachtige hardware het systeem niet zuiniger heeft gemaakt.

Corsair One Pro Corsair One i300 Introductiejaar 2017 2022 Processor Intel Core i7 7700K Intel Core i9 12900K Geheugen 16GB DDR4-2400 64GB DDR5-4800 Videokaart Nvidia GeForce GTX 1080 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Ssd 480GB SATA 2TB NVMe Hdd 2TB 2,5" Niet aanwezig Voeding 400W 750W

Je kunt de Corsair One i300 rechtstreeks kopen bij de Europese webwinkel van de fabrikant. In het verleden zijn specifieke configuraties ook wel via geselecteerde lokale winkels verkocht, maar bij dit nieuwe model lijkt dat vooralsnog niet het geval. Bij je aanschaf krijg je twee jaar garantie op het volledige systeem.

In de onderstaande tabel zie je een overzicht van alle configuraties waarin de One i300 op dit moment wordt aangeboden, inclusief de adviesprijzen die Corsair ons daarvoor heeft doorgegeven. De door ons geteste configuratie is schuingedrukt.