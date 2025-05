Corsair One i500

Bij Corsair denk je waarschijnlijk aan pc-onderdelen, randapparatuur of zelfs ouderwets aan geheugen, maar de fabrikant verkoopt ook complete pc's. Daarbij heeft het zich toegelegd op de niche van compacte maar toch zeer krachtige systemen. Sinds we begin 2022 de One i300 reviewden, uitgerust met een 12th Gen Intel Core-cpu en een Nvidia RTX 3000-videokaart, werd het op dat front een beetje stilletjes. Met de One i500 blaast Corsair de serie vandaag nieuw leven in, met de nieuwste hardware en een compleet nieuw ontwerp.

Het vernieuwde design van de One i500 laat zich vangen in twee woorden: luxueuzer en groter. De voorzijde is bedekt met een plaatje hout. Elke configuratie is er in twee varianten: een zwarte behuizing met een voorkant van donker walnoothout en een lichtgrijze kast met een voorpaneel van lichter esdoornhout. Beide soorten hout zijn FSC-gecertificeerd. De zijpanelen zijn afgedekt met een stofje dat doet denken aan dat van klassieke luidsprekers.

De herontworpen kast is daarnaast een stuk forser van formaat geworden. De One i500 is 18,5cm breed, 30cm diep en 39,1cm hoog. In de diepte is dat ruim 10cm meer dan zijn voorganger, wat ertoe leidt dat het volume met bijna tachtig procent is toegenomen naar 21,7 liter. Dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Cooler Master MasterBox NR200P.

In vergelijking met zijn voorganger is de hardware van de One i500 dan ook wat indrukwekkender. De processor is geüpdatet van een i9 12900K naar een i9 14900K, het geheugen loopt op een veel hogere kloksnelheid en de 750W-voeding is vervangen door een exemplaar van 1000W. De grootste aanpassing is echter de videokaart. Waar Corsair het met het vorige design niet meer aandurfde om Nvidia's topmodel te installeren – de One i300 kwam met maximaal een RTX 3080 Ti – zit er nu maximaal een volwaardige RTX 4090 in het systeem. Zowel de processor als de videokaart worden watergekoeld. In de onderstaande tabel vergelijken we de maximale configuraties van de One i300 en de nieuwe One i500.

One i300 (2022) One i500 (2024) Processor Intel Core i9 12900K Intel Core i9 14900K Geheugen 64GB DDR5-4800 64GB DDR5-6000 Videokaart Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 4090 Ssd 2TB PCIe 4.0 2TB PCIe 4.0 Voeding 750W 1000W Afmetingen 16,5x19,5x38cm 18,5x30,0x39,1cm Volume 12,2 liter 21,7 liter Prijs 5100 euro 5500 euro

Voor deze review ontvingen we van Corsair een iets lichter uitgerust model, met een RTX 4080 Super als videokaart en 32GB DDR5-geheugen. Daar hangt dan ook een wat vriendelijker prijskaartje van 4200 euro aan. Dat is nog altijd een smak geld, maar in vergelijking met de twee jaar oude One i300 is dat relatief gunstig. Het model met 32GB ram en een RTX 3080 Ti-videokaart, net als nu de op een na snelste optie uit Nvidia's aanbod, kostte toen nog 4800 euro.