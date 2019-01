Corsair geeft One Pro-game-pc een upgrade met RTX 2080 Ti en Intel Core i9-cpu

Corsair laat in het kader van de CES-beurs weten dat het zijn One Pro-game-pc's van een upgrade voorziet. De Corsair One Pro i180 krijgt een Intel Core i9-9920X en een Nvidia RTX 2080 Ti. De fabrikant brengt ook twee goedkopere, nieuwe modellen uit.

Corsair meldt dat de Intel Core i9-9920X, die over twaalf cores en vierentwintig threads beschikt, in de One Pro i180 watergekoeld wordt en een kloksnelheid van 4,5GHz haalt. Daar worden vier reepjes van 8GB aan ddr4-geheugen op 2666MHz bij gestopt. De RTX 2080 Ti-gpu wordt bijgestaan door een nvme-ssd met een capaciteit van 960GB en voor opslag is een hdd van 2TB met een snelheid van 5400rpm beschikbaar.

De fabrikant brengt ook twee goedkopere varianten uit. Zo is er de Corsair One i160, die over een Intel Core i9-9900K-cpu en eveneens een RTX 2080 Ti beschikt. De Corsair One i140 moet het doen met een Intel Core i7-9700K en een Nvidia Geforce RTX 2080. De drie varianten beschikken allemaal over gigabit-ethernet, bluetooth 4.2 en wifi volgens de 802.11ac-standaard.

Links de Corsair One i140 en i160, daarnaast de Corsair One Pro i180

De Corsair One Pro i180 gaat 5000 dollar kosten, terwijl de One i160 een prijskaartje van 3600 dollar krijgt en de One i140 3000 dollar kost. De One i140 is in de Verenigde Staten al beschikbaar, maar de drie varianten komen ergens begin 2019 ook beschikbaar via de Corsair-webwinkel.

Deze upgrade maakt de nieuwe varianten van de Corsair One krachtiger en duurder dan de laatste versies, die vanaf augustus 2017 op de markt kwamen. Deze hadden allemaal een Core i7-7700K, een Nvidia Geforce GTX 1080 of 1080 Ti, maximaal 16GB of 32GB ddr4-geheugen en nvme-ssd's van maximaal 480GB. De duurste versie was toen 3039 euro. De nieuw uit te brengen versies zijn met een inhoud van 12 liter vergelijkbaar wat de grootte betreft, al zijn ze nipt kleiner.