Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 14:00

Behuizingen, all-in-one waterkoelers, geheugenreepjes en voedingen: dat zijn waarschijnlijk de producten waar je Corsair van kent. Het bedrijf heeft ook ssd's in zijn assortiment en maakt randapparatuur, zoals muizen en toetsenborden. Voeg al die componenten samen en je komt dicht in de buurt van een complete pc. Je moet alleen nog ergens een moederbord, processor en videokaart vandaan halen.

Dat is precies wat Corsair heeft gedaan. Het bedrijf klopte bij MSI aan voor een Z270-mitx-moederbordje en een GTX 1080-videokaart. Op het moederbord werd een Intel Core i7-7700K-cpu geprikt. Die componenten heeft Corsair in een compacte torenbehuizing gestopt, gecombineerd met waterkoeling voor de cpu en gpu, een Corsair Force LE-ssd en een 400W-sfx-voeding. Het resultaat is de Corsair One Pro, de eerste complete computer van de componentenmaker.

Corsair experimenteerde al eerder met complete systemen, bijvoorbeeld met zijn Bulldog-barebone. Dat was een product voor enthousiaste gebruikers die zelf een computer willen samenstellen. De Corsair One is een heel ander soort product, gericht op gebruikers die wel een high-end systeem in huis willen halen om bijvoorbeeld vr-games te spelen, maar geen kennis of zin hebben om zelf zo'n game-pc te assembleren.

Specificaties

Corsair maakt twee uitvoeringen van zijn Corsair One-computer. Naast de Corsair One Pro, die wij hebben getest, is er een 'gewone' Corsair One. Deze heeft een Intel Core i7-7700-processor met waterkoeling en een GTX 1070 met luchtkoeling. Bij de Pro-variant is de processor de K-versie met unlocked multiplier. Dit duurdere model heeft een watergekoelde GTX 1080-videokaart. Deze twee modellen zijn in Nederlandse winkels te koop. Volgens Corsair zijn Alternate, Bol.com en CoolBlue de eerste winkels waar de computers te koop zullen zijn.

Daarnaast is er een variant van de Corsair One Pro die alleen in de Amerikaanse webwinkel van de fabrikant is aan te schaffen. De configuratie is vrijwel gelijk aan die van het reguliere Pro-model, maar in plaats van een 480GB-ssd en een 2TB-hdd heeft de Webstore-editie alleen een 960GB-ssd. Ook heeft Corsair tegenover Tweakers bevestigd dat er binnenkort een variant komt met een GeForce GTX 1080 Ti. Wanneer die komt en tegen welke prijs, is nog niet duidelijk.

Model Corsair One Corsair One Pro Corsair One Pro (web) Processor Core i7-7700 Core i7-7700K Core i7-7700K Gpu GTX 1070 GTX 1080 GTX 1080 Koeling (cpu/gpu) Water/lucht Water/water Water/water Geheugen 16GB ddr4 16GB ddr4 16GB ddr4 Opslag 240GB-ssd, 1TB-hdd 480GB-ssd, 2TB-hdd 960GB-ssd Moederbord Z270, mitx Z270, mitx Z270, mitx Voeding SFX 400W SFX 400W SFX 400W Afmetingen 200x176x380mm 200x176x380mm 200x176x380mm Besturingssysteem Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Prijs € 2049 € 2499 Alleen in VS verkrijgbaar

Corsair is niet helemaal losgegaan wat specificaties betreft. Complete pc's voor het premiumsegment worden soms geconfigureerd met exorbitante opties, zoals 64GB ram of twee nvme-ssd's in raid. Van dergelijke overkill is bij Corsair geen sprake. Sterker nog, de configuraties waar het merk voor gekozen heeft, komen in grote lijnen overeen met het compacte high-end gamesysteem dat door de community van tweakers werd samengesteld voor de recentste Best Buy Guide.

Als je de prijs van de losse componenten in de Corsair One Pro bij elkaar optelt, kom je uit op net geen tweeduizend euro. Het complete systeem heeft dus een meerprijs van een dikke vijfhonderd euro. Daarvoor krijg je een compleet geassembleerde en geïnstalleerde computer, en Corsair belooft kopers naast twee jaar garantie ook 24/7-ondersteuning via een website en een gratis telefoonnummer. Eventuele reparaties worden voor Europese klanten uitgevoerd in Tsjechië. Het versturen en terugsturen van het systeem is gratis, en klanten zouden hun systeem binnen vijf werkdagen terug moeten hebben.