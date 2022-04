Corsair introduceert One i300-pc met Intel Core i9-12900K en tot 64GB DDR5

Corsair komt met een nieuwe i300-versie van zijn voorgebouwde One-pc. De fabrikant rust deze uit met een Alder Lake-cpu van Intel, een Nvidia GeForce RTX 30-videokaart en maximaal 64GB DDR5-geheugen.

De Corsair One i300 krijgt standaard een Intel Core i9-12900K-cpu, die beschikt over acht P-cores, acht E-cores en 24 threads. Daarbovenop kan de pc worden uitgerust met een GeForce RTX 3080 of 3080 Ti van Nvidia, 32GB of 64GB Corsair Vengeance DDR5-geheugen en een NVMe-ssd van 2TB. De processor en videokaart worden beide gekoeld met aparte aio-waterkoelers. De behuizing heeft een volume van 12 liter en geïntegreerde rgb-strips aan de voorkant.

Verder voorziet Corsair de One i300 van een Intel mini-ITX-moederbord met Z690-chipset. Dat moederbord beschikt onder andere over twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4-ondersteuning, 2,5Gbit/s-ethernet en Wi-Fi 6E. Het moederbord biedt ook zes USB-A-aansluitingen en aan de voorkant van de behuizing zitten nog twee van dergelijke poorten, naast een USB-C-aansluiting en een 3,5mm-jack voor audio. De gebruikte SFX-voeding biedt een vermogen van 750W en een 80 Plus Platinum-certificering. Het systeem wordt geleverd met Windows 11 Pro.

Corsair maakt niet concreet bekend wat het systeem gaat kosten. De One i300 wordt weergegeven op de website van het bedrijf, maar kan daar nog niet besteld worden. In een persbericht schrijft het bedrijf echter dat de Corsair One i300 'per direct' beschikbaar zou komen. Een vorig Corsair One-model, met AMD Ryzen 9 5950X, GeForce RTX 3080 en 64GB DDR4-geheugen, kost 4900 euro.