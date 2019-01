Corsair toont draadloze en bedrade gamemuizen op de CES

Corsair toont op de CES niet alleen de Harpoon draadloze gamemuis, het presenteert ook de bedrade Ironclaw RGB en M65 RGB Elite. Die laatste is een verbeterde versie van een bestaand model.

Corsair heeft voor de nieuwe Harpoon eigen draadloze techniek ontwikkeld, die het Slipstream heeft gedoopt. De techniek maakt gebruik van de 2,4GHz-wifiband, maar de Harpoon kan ook via bluetooth of een kabel worden verbonden. Slipstream houdt de drukte op het wifinetwerk in de gaten en wisselt zelf van frequentie, om zo de verbinding optimaal te houden. Dat maakt, stelt Corsair, dat Harpoon een afstand van tien meter kan overbruggen. De muis heeft een sensor van 10.000cpi en zes programmeerbare knoppen. De batterij moet het zestig uur volhouden en de muis is voorzien van rgb-verlichting. Opvallend is dat de muis slechts 99 gram weegt. De Harpoon krijgt een adviesprijs van vijftig dollar.

De Ironclaw RGB is iets groter en weegt 105 gram. De Ironclaw is uitgerust met de nieuwe PMW 3391-sensor van Pixart, die 18.000cpi haalt. Hij heeft uiteraard ook rgb-verlichting en krijgt een adviesprijs van zestig dollar.

De M65 RGB Elite is een nieuwe versie van de M65 die Corsair in 2018 op de markt bracht. De Elite heeft dezelfde PMW 3391-sensor als de Ironclaw. De gevoeligheid van de sensor kan met stapjes van 1cpi worden aangepast. De Elite weegt met 97 gram iets minder dan de Ironclaw, maar kan van gewichtjes worden voorzien, zodat het gewicht tot 115 gram kan worden opgevoerd. Corsair heeft bovendien het ontwerp van de knoppen bij de duim iets aangepast. Ook de M65 RGB Elite krijgt een adviesprijs van zestig dollar en is al leverbaar.

De Harpoon en Ironclaw moeten later deze maand op de markt verschijnen. Alle drie de muizen kunnen overweg met Corsairs iCue software, waarmee de kleuren van de rgb-verlichting kunnen worden aangepast.