Corsair maakt Nightsword RGB- en M55 RGB-muizen voor gamers beschikbaar

Corsair heeft twee nieuwe muizen met rgb-verlichting voor gamers aan zijn assortiment toegevoegd. Zowel de Nightsword RGB als de M55 RGB is voorzien van een usb-kabel van 1,8 meter lang. De Nightsword-muis heeft een sensor van 18.000dpi.

De Nightsword RGB is Corsairs nieuwe topmodel in zijn assortiment gamemuizen, meldt het bedrijf zelf. De muis wordt verkrijgbaar met twee setjes gewichten en zes plekken onder aan de muis om deze te bevestigen. In combinatie met de Corsair iCue-software kunnen gebruikers de gewichtsbalans kalibreren. De muis heeft een Pixart PMW3391-sensor met een gevoeligheid van 18.000dpi, Omron-schakelaars en tien programmeerbare knoppen. De rgb-verlichting is verdeeld over vier zones en het gewicht is 119 gram. De adviesprijs van de Nightsword RGB is 80 euro.

De M55 RGB moet zich onderscheiden door zijn symmetrische ontwerp, zodat zowel rechts- als linkshandigen hem kunnen gebruiken. Ook is het gewicht met 86 gram aan de lage kant. De muis is voorzien van een optische PixArt PAW3327-sensor met een gevoeligheid van 12.400dpi, opnieuw zijn er Omron-schakelaars en de gebruiker kan vijf dpi-presets aanmaken. Deze muis heeft acht programmeerbare knoppen en een adviesprijs van 50 euro.