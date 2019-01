Mobiele game Alien Blackout heeft Amanda Ripley als hoofdrolspeelster

Nadat eerder al wat hints online verschenen waren, is Alien: Blackout nu officieel aangekondigd. De game heeft Amanda Ripley als hoofdrolspeelster en verschijnt later dit jaar voor Android en iOS. Amanda Ripley gaat een rol spelen in meer uitingen.

Op de site van uitgever D3 Go! is de aankondiging te vinden van Alien: Blackout, een mobiele game waarin de speler de rol van Amanda Ripley aanneemt. Amanda is de dochter van Ellen Ripley, het karakter dat door Sigourney Weaver gespeeld wordt in de eerste Alien-films. Amanda Ripley was eerder al hoofdrolspeler in Alien: Isolation, de game uit 2014.

Als Amanda Ripley is de speler verantwoordelijk voor de bemanning van een ruimteschip van de Weyland-Yutani Corporation. Uiteraard is er een Xenomorph aan boord van het schip en Ripley moet de bemanning van het schip in veiligheid zien te brengen, waarbij ze gebruik kan maken van een holografische kaart en een bewegingssensor. Het lijkt er op dat keuzes die de speler onderweg maakt invloed hebben op het verloop van het verhaal en de game daarmee verschillende keren gespeeld kan worden.

De afgelopen dagen verschenen op de officiŽle Twitter-account van de Alien-franchise al twee berichten die op de aankondiging van Alien: Blackout vooruit liepen. De game wordt gemaakt door FoxNext Games en het Finse Rival Games. Blackout moet niet het enige product worden rond Amanda Ripley. In de hints die via Twitter verspreid werden, wordt gesproken van Read, Play, Watch. In de loop van de maand zou daar meer duidelijk over moeten worden.