Minisforum brengt Venus-mini-pc uit met Ryzen 5-processor voor 299 euro

Minisforum heeft een nieuwe mini-pc uitgebracht met dezelfde formfactor als de Venus UM690, maar met een goedkopere Ryzen 5-processor erin. Het apparaat, de UM560 XT, is daarmee meteen een stuk goedkoper. Het goedkoopste model, met een Ryzen 5 5600H, kost 299 euro.

De Venus UM560 XT is een nieuw model binnen de bestaande Venus-lijn. Het duurste model van de NUC is de UM690, die met een Ryzen 6000-processor werd geleverd. Tweakers maakte eerder dit jaar een review van dat apparaat. Nu heeft Minisforum een nieuwe versie uitgebracht met een minder krachtige processor, maar veel van de andere specificaties zijn nog hetzelfde. Ook de behuizing blijft gelijk.

De UM 560 XT heeft een AMD Ryzen 5 5600H-processor, in tegenstelling tot de Ryzen 9 5900HX en de 6900HX die in de UM590 en UM690 zitten. Het model is krachtiger dan de UM450, die een Ryzen 5 4500U aan boord heeft. De Ryzen 5 5600HX heeft zes kernen en twaalf threads.

De verdere specificaties blijven hetzelfde. Het apparaat is als barebone leverbaar, maar ook met 16GB of 32GB geheugen en 512GB opslag, of met 32GB geheugen en 1TB opslag. Het duurste model van de Venus-reeks, de UM690, is ook leverbaar met 64GB aan geheugen, maar dat is bij dit model niet het geval.

Het apparaat is vooral interessant vanwege de veel lagere prijs dan de dure alternatieven. De Venus UM590 en UM690 met Ryzen 9-cpu's kosten minimaal 619 en 689 euro, maar het UM560 XT-model zit daar met 299 euro ver onder. Dat geldt voor het barebonemodel.

Minisforum Venus UM 560 XT Minisforum Venus UM 560 XT Minisforum Venus UM 560 XT Minisforum Venus UM 560 XT

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2023 08:45
80 • submitter: TheVivaldi

18-04-2023 • 08:45

80

Submitter: TheVivaldi

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Minisforum UM560

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Reacties (80)

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R.Spaghetti 18 april 2023 09:00
Ik wil waarschuwen voor de business ethics van Minisforum.
Op hun .de site doen ze net of hun spullen in Duitsland in voorraad zijn en vanuit Duitsland verstuurd worden. Ze zijn volstrekt onduidelijk over BTW, als je als bedrijf bestelt krijg je geen BTW factuur.
Ze houden zich evenmin aan hun eigen voorwaarden. Ik heb een aankoop binnen 2 uur geannuleerd en kreeg 2 dagen later een bevestiging van annulering. Drie dagen later kreeg ik echter een bericht dat de order verzonden was. Behalve excuses vertikken ze het om mijn geld terug te geven voor de geannuleerde order en moet ik deze maar weigeren (als ie uberhaupt ooit arriveert uit China).
Met een zaak bezig tegen dit oplichtersvolk.
Backpackpaul @R.Spaghetti18 april 2023 09:17
Op hun site staat meteen boven aan met grote letters dat het uit Hong Kong moet komen, dus zo verborgen is dat nirt. Wel bedankt voor de andere waarschuwingen. Ik zoek juist zoiets als dit om met Lego Studio te prutsen, even oppakken om aan de tv te hangen en daarna weer aan een monitor of ergens anders. Ik denk er nog even over na, na jouw bericht.
EnigmaNL @Backpackpaul18 april 2023 09:26
Op de site staat ook dat ze magazijnen hebben in onder andere Duitsland. Blijkbaar versturen ze alsnog vanuit China als je daarvoor kiest.
Terrestrial @EnigmaNL18 april 2023 11:55
Kwam hier gewoon vanuit Duitsland, 2 weken geleden mijn UM690 binnen 2 dagen bezorgd.
RVervuurt @Backpackpaul18 april 2023 10:15
https://store.minisforum.de/
Waar? Ik heb gezocht op heel de pagina en er staat niets over Hong Kong?
https://i.imgur.com/96EF5tU.jpg
Backpackpaul @RVervuurt18 april 2023 10:24
Via de allereerste link dat in dit artikel staat boven. Heb zelf ook een screenshotje:
https://imgur.com/a/AP2iNBJ
TBKruit @R.Spaghetti18 april 2023 09:17
Op hun homepage staat vrij groot vermeld dat het vanuit Hongkong verzonden wordt. Ik praat niet goed dat ze geen goeie klantenservice bieden, maar ze liegen niet over spullen sturen vanuit Duitsland. Ze geven aan dat als het vanuit het Duitse warenhuis verstuurd kan worden, dat het niet zo lang duurt. Ze laten ook zien waar het product beschikbaar is, of dat klopt is een tweede.
Balen dat je zo'n slechte ervaring hebt.
R.Spaghetti @TBKruit18 april 2023 09:22
Kijk zelf even hier:
https://store.minisforum....orverkauf-minisforum-nad9
Daar staat WAREHOUSE: DEUTSCHLAND en AUF LAGER (in voorraad)
Er staat volgens mij nergens dat ie rechtstreeks uit China zou komen.
TBKruit @R.Spaghetti18 april 2023 10:10
Ik zie wat jij bedoeld, maar als je een variant kiest anders dan de barebone of 64GB met 1TB SSD kiest, dan verandert het groene bolletje naar oranje en is dat dus niet op voorraad in Duitsland, dus moeten zij het eerst uit Hongkong naar Dld verschepen en vervolgens komt het dan vanuit Dld naar Nld.
Dus ik denk dat deze niet rechtstreeks uit Hongkong naar de consument gaat.
Z80 @TBKruit18 april 2023 11:15
Dit staat gewoon op de site vermeld onder de faq. Waarbij miniforum de invoer in de EU voor rekening neemt. Vandaar ook de tussenstop in Duitsland.
https://store.minisforum.de/pages/versandbedingungen
WoutervOorschot @R.Spaghetti18 april 2023 10:00
Bij mij staat bij de meeste apparaten bovenaan de pagina een soort melding (geel blok) met 'von Hongkong aus versandt', en onder 'zölle und steuer' een duitse uitleg dat je geen BTW of invoer hoeft af te dragen als je in de EU woont, maar je pakket wel uit hongkong komt. Omdat ze het via duitsland zelf importeren hoef je als eindconsument geen btw te betalen (zoals bij directe import uit China wel moet).

Ze geven het dus imho redelijk duidelijk aan, hoewel iedere pagina net iets andere informatie (of in ieder geval anders geschreven informatie) heeft. Redelijk duidelijk voor een chinese webwinkel dan, van de gemiddelde 'normale' winkel zou je een overzichtelijkere en taalkundig correctere site verwachten, maar dat krijg je terug in de goedkope hardware natuurlijk.
TheVivaldi
@WoutervOorschot18 april 2023 11:07
Wat is dat toch met dat Chinese webwinkel waar iedereen het over heeft? Het is een Hongkongse webwinkel. Ja, technisch gezien ligt Hongkong in China, maar de mentaliteit is toch behoorlijk anders.
WoutervOorschot @TheVivaldi18 april 2023 11:22
Nouja sinds een paar jaar is Hongkong toch gewoon China? Daarvoor kon je nog zeggen dat het een soort van ander land was met een iets ander rechtssysteem etc. Ik zou ook geen onderscheid maken tussen een Berlijnse of Duitse winkel, daar zal vast ook een mentaliteitverschil zijn maar daar heb ik (ook) geen kennis van.

Voor alle verdere afhandeling of consumentenrechten maakt het ook geen verschil lijkt me (toch buiten de EU), als het nou in Taipei was gevestigd oid heb je gelijk, dat is geen China (hoewel China dat zelf wel zou willen).
TheVivaldi
@WoutervOorschot18 april 2023 11:26
Het rechtssysteem misschien wel, maar bij een winkel is het juist van belang hoe men met de klanten en garantie omgaat. En een Hongkongse winkel gaat anders met klanten en garantie om dan eentje elders uit China, simpelweg omdat de mentaliteit anders is. En nee, Berlijn en Duitsland is een slechte vergelijking want Hongkong is heel lang in handen geweest van het VK. Het VK en China staan lijnrecht tegenover elkaar, dus logisch dat de mentaliteit behoorlijk anders is. (Oké, Berlijn was technisch gezien ook een tijd in handen van Oost-Duitsland, maar de Duitse mentaliteit was er nauwelijks anders door.)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 02:42]

Nox @TheVivaldi18 april 2023 11:46
Binnen dezelfde mentaliteiten van een land/regio/cultuur zijn alsnog enorme verschillen. In Nederlandse webwinkels kan je een uitstekende service krijgen maar ook zeer belabberde service. De mentaliteit is slechts een beperkt deel van de indicatie van een te verwachten service. In dat opzicht zou je Berlijn/Duitsland een prima voorbeeld kunnen noemen, juist omdat het niet een gegeven is dat een mentaliteit van een regio/land/cultuur een duidelijke indicatie geeft.
Verwijderd @Nox18 april 2023 16:52
Los van de vraag of het nou een "Chinese" of "Hongkong" webwinkel is, de vele slechte ervaringen met klantenservice en QC/kwaliteit (koelproblemen, lawaai, uitvallende voeding etc.) van deze minipc's die je op internet kunt vinden geven te denken. De directe concurrenten zoals Beelink, Morefine etc. lijken helaas weinig beter; kennelijk moeilijk om goede kwaliteit en service te bieden bij dit prijsnivo ...
ljanssen @TheVivaldi18 april 2023 17:46
Berlijn was opgedeeld, een deel bij de DDR, en de andere delen bij de westerse “geallieerden”
Marzman @TheVivaldi19 april 2023 07:20
De Duitse mentaliteit in Oost-Duitsland is wel degelijk anders.

Nu is het moeilijk te zeggen of dat door Rusland komt, er wonen ook veel minder mensen en Oost Nederland heeft ook een andere cultuur dan West Nederland, maar de muur is vrij recent afgeschaft (1 generatie nu misschien die volwassen is zonder muur). Nu is Hong Kong ook vrij recent dus ik denk niet dat de cultuur meteen veranderd is, maar wel de wetgeving. En daar passen mensen zich toch vrij snel op aan.
TheVivaldi
@Marzman19 april 2023 12:08
Ja, de mensen passen zich vrij snel aan aan de nieuwe wetgeving in Hongkong. Vandaar al die massaprotesten daar……
TWeaKLeGeND @WoutervOorschot19 april 2023 00:13
Je moet als eindconsument wel btw betalen maar een chinees bedrijf kan daarmee sjoemelen.
pljanson @TBKruit18 april 2023 11:06
als je bij een product individueel kijkt zie je de keuzes (Hong kong / Duitsland)

en deze opmerking over shipping uit Hong Kong:
Wenn Ihre Lieferadresse in der EU liegt, können Sie unabhängig vom Lagerhaus "Free Shipping" wählen. Wenn Die Bestellung von einem Lager in Hongkong aus versenden, wird die Ware zunächst an ein deutsches Lager geschickt und dann an Sie weitergeleitet, alle Kosten werden bereits vom Verkäufer übernommen.

Wenn die Adresse außerhalb der EU liegt, empfehlen wir Ihnen, die 30 Euro "Duty Free Shipping" zu zahlen. Wir zahlen dann die Steuer und Sie haben keine weiteren Kosten zu tragen.
Nox @pljanson18 april 2023 11:49
Als uw afleveradres zich in de EU bevindt, kunt u ongeacht het magazijn kiezen voor "Gratis verzending". Als de bestelling wordt verzonden vanuit een magazijn in Hong Kong, worden de goederen eerst naar een Duits magazijn gestuurd en vervolgens naar u doorgestuurd, alle kosten zijn al gedekt door de verkoper.

Als het adres buiten de EU ligt, raden we je aan om de 30 euro "Duty Free Shipping" te betalen. Wij betalen dan de belasting en u heeft verder geen kosten.

TL;DR:
Als je in de EU woont shippen ze via Duitsland en is het vrij van kosten voor belasting/import.
Als je op een eiland woont en hebt besloten dat de EU onnozel en duur is betaal je 30 euro extra.
Verwijderd @R.Spaghetti18 april 2023 09:12
is dat niet zo met elke chinese winkel? Vaak leveren ze wel vanuit een europees land, maar btw doen bijna niet aan.
btw, je kan ook via amazon bestellen, we; iets duurder, maar morgen in huis en garantie

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 02:42]

TheVivaldi
@Verwijderd18 april 2023 10:36
Btw deden ze keurig aan bij mijn bestelling 1,5 jaar geleden.

En trouwens, Chinese winkel? Ja, technisch gezien wel, maar doorgaans wordt Hongkong toch als een apart land beschouwd door de meeste mensen hier. Ook een hele andere mentaliteit dan China.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 02:42]

fabrikater @R.Spaghetti18 april 2023 10:42
Jammer dat zo'n reactie als dit dan de discussie nu domineert.
Gaat helemaal niet over het artikel, maar alleen over je eigen vervelende ervaring.
zonglew00 @R.Spaghetti18 april 2023 14:02
Als je positief bent, word je meteen afgeschilderd als een communist die betaald word door de ccp. Als je negatief bent, word je meteen afgeschilderd als anti china.

Mensen moeten kappen met allerlei randzaken bij betrekken. Ik beticht ook niet jou van een putin aanhanger omdat je Russische olie en gas gebruikt, of een aanhanger van een Saudi-Arabië, die even een onderdaan vermoord in een ambassade.

Of zijn we allemaal vergeten met de oorlog in Irak? Weapon of mass destruction? Of de olie ramp in Nigeria door onze eigen shell?

Ondertussen koopt India en zuid Afrika rustig olie en gas van Rusland. Daar praat niemand over.

Het is een leuk computertje. Ik ga zeker kijken om een te kopen. Even kijken of ze bij onze oosterburen op voorraad hebben. (nee ik ga ook niet zeggen dat ze eerst mijn oma's fiets terug moet geven of een lelijke 3 letter woord.)
TheVivaldi
@R.Spaghetti18 april 2023 10:34
Bij mij als gewone consument waren ze 1,5 jaar geleden heel duidelijk met de factuur en de btw en zo. Werd ook duidelijk aangegeven dat ze vanuit Hongkong verstuurden.
lvmeijer @R.Spaghetti18 april 2023 11:42
Ik heb in januari er een UM690 gekocht. Werd - zoals aangegeven - verzonden vanuit Hong Kong. Apparaat een maand later in goede orde ontvangen en ben er blij mee. De factuur is een euro-factuur met een partij in Hong Kong, zonder BTW.
Uruk-Hai @R.Spaghetti18 april 2023 12:09
Ik heb een aankoop binnen 2 uur geannuleerd
Nu word ik nieuwsgierig. Wat was de reden dat je binnen 2 uur hebt geannuleerd?

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 23 juli 2024 02:42]

Toettoetdaan @R.Spaghetti18 april 2023 15:11
Daarom bestel ik ze altijd via Amazon.de.
De UM560 heb ik hier trouwens al zeker een half jaar draaien, dus ik volg niet helemaal wat het verschil is met de UM560 XT.
rhk22463 @R.Spaghetti18 april 2023 15:56
Ik heb ervaring met meerdere bestellingen bij de Duitse website van Minisforum en heb juist heel positieve ervaringen.
Je moet wel goed kijken wat je aanklikt want er staat toch echt heel duidelijk bij of je product uit HK of DE magazijn komt. BTW is misschien een issue voor bedrijven als dit onduidelijk is maar ik als consument heb daar geen problemen mee, je klikt en betaalt inclusief BTW/VAT en betaalt ook geen extra kosten ook al komt het uit HK.

Mijn advies : goed kijken wat je hebt geselecteerd en dan pas klikken. In geval van twijfel of angst voor extra kosten bij invoer in EU kun je altijd de optie "Duty Free Shipping" kiezen maar dit is voor NL afleveradressen meestal niet nodig omdat ze eerst van HK naar verzamelmagazijn in EU/Duitsland sturen en vandaar naar jouw adres.
Admiral Freebee 18 april 2023 09:03
Let op, in tegenstelling tot het model dat Tweakers gereviewed heeft komt deze mini PC niet met een USB 4.0 poort maar zijn de twee USB-C poorten USB 3.2 Gen 2 waarvan één ondersteuning heeft voor DisplayPort 1.4 alt mode.
Tomas Hochstenbach Redacteur @Admiral Freebee18 april 2023 09:20
Da's trouwens niet zo zeer een keuze van Minisforum - de gebruikte Ryzen 5000-processor biedt daarvoor nog niet de mogelijkheden, USB4/Thunderbolt zit pas in mobiele AMD-chips vanaf de 6000-serie. En in desktop-cpu's nog altijd helemaal niet helaas...
furian88 18 april 2023 09:14
stel je zou deze op je 75 inch tv willen aansluiten..
heeft deze dan dezelfde ellende als de intel nuc die de hdmi poort niet op volle snelheid kan laten draaien?

zodra ik bij de NUC hdr aanzet was de bandbreedte niet voldoende meer en ging het beeld knipperen..
Arunia @furian8818 april 2023 09:28
Dat heeft vooral te maken met de versie van je HDMI aansluiting. Dat zou je dan eerst moeten bekijken en ligt dus volledig aan die versie die gebruikt wordt.
Of via USB-c welke versie er ondersteund wordt.
furian88 @Arunia18 april 2023 09:31
mijn tv heeft volledige hdmi 2.1 ondersteuning..
wtrdg @furian8818 april 2023 09:50
Dit ligt niet aan jouw tv maar aan de HDMI 2.1 versie van je NUC.
Iets met een TDMS spec die geen 4k 120hz/HDR kan doorgeven. Thanks Intel.....
Een oplossing zou een 48Gbps USB C HDMI Kabel/adapter zijn.
Arunia @furian8818 april 2023 09:49
Je NUC gaat het om.
White Feather @Arunia18 april 2023 12:00
Zowel de tv als de Nuc moet dan ondersteuning hebben voor HDMI 2.1.

En sinds HDMI 2.0 tegenwoordig ook al HDMI 2.1 mag heten, moet je dus de 48 Gbit-variant hebben en niet de 18 Gbit-variant.

Die laatste kan namelijk op 4K op 60hz het beeld alleen maar op volledige kwaliteit (zonder subsampling) uitsturen als er geen HDR wordt gebruikt.

Gebruik je wel HDR, dan wordt er kleurinformatie uit het beeldsignaal weggelaten en worden naast elkaar liggende pixels qua kleurinformatie bij elkaar gevoegd.

Geen probleem bij tv-kijken aangezien dit toch al gedaan is bij de meeste videobestanden/uitzendingen.

Maar als je de tv als monitor gebruikt is het knudde. Zwart en wit naast elkaar is dan onscherp.

https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
EN-IS @furian8818 april 2023 10:17
Er zijn Intel NUC 12 Pro's welke de 2.1 hdmi versie ondersteunen met de volledige bandbreedte. Dit is interessant als je de nuc gebruikt als mediacenter (plex) en wil gamen.

Zie eerdere nieuwsbericht:
- nieuws: Intel kondigt serie NUC 12 Pro-kits met Alder Lake-cpu's aan
furian88 @EN-IS18 april 2023 10:36
uitvoering: Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi3 (EU-stroomkabel)

bedoel je bv die?
want microsoft noemt namelijk geen supported resoluties en hun maximale snelheid...
alleen dat ze HDMI 2.1 TMDS Compatible zijn... en daar lees ik dit over:
HDMI 2.1 FRL is the original standard HDMI 2.1, which theoretically supports 48Gbps bandwidth, while HDMI 2.1 TMDS is 18Gbps bandwidth. This is also the biggest difference between the original HDMI 2.0 and HDMI 2.1. Therefore, strictly speaking, HDMI 2.1 TMDS is not really HDMI 2.1.
EN-IS @furian8818 april 2023 12:23
Het lijkt er op dat je gelijkt hebt. Wat een vreemde ontwikkeling en dat het überhaupt mogelijk is. Een simpele zoekopdracht leverde direct "fake hdmi 2.1" op.

Ik heb mij vergist en het is dus niet de juiste hdmi 2.1 implementatie.
dcenens @furian8818 april 2023 09:35
Is de iGPU van de NUC wel sterk genoeg voor HDR?
furian88 @dcenens18 april 2023 09:41
igpu in principe wel.. het had te maken met de bus waarover de hdmi liep..
lang verhaal, heb het destijds allemaal wel opgezocht en de nuc weg gedaan..

ik hoop echter nog eens een leuke vervanging te kopen met hdmi 2.1 (8k 60hz). De enige die ik kan vinden is de BRIX GB-BEi3-1220.. maar die begint dan ook meteen met 400+..
tweakuwe 18 april 2023 09:33
Het duurste model van de NUC is de UM690, die met een Ryzen 6000-processor werd geleverd.
NUC is een Intel merknaam, geen form-factor. Dit is dus geen NUC, hoogstens geïnspireerd door NUC mini-PC's van Intel. Er zijn ook NUCs die geen mini-PC zijn, zoals de lijn van NUC laptop kits. Deze fout is van hetzelfde type als elke laptop een Mac noemen, of elke spelcomputer een Nintendo.
WoutervOorschot @tweakuwe18 april 2023 10:02
Was het doel van Intel niet om met de NUC zoals een ultrabook een nieuw type PC te maken? Het staat voor 'next unit of computing' dacht ik, hun eigen productlijn heet ook zo maar ze hebben ook heel lang gepusht om fabrikanten dit type PC's te laten maken. Wel ergens ironisch dat deze allemaal op AMD draaien dan natuurlijk.
TheVivaldi
@WoutervOorschot18 april 2023 11:00
Ja, in mijn ogen is NUC gewoon een soortnaam geworden, net als luxaflex, kliko, etc.
edeboeck @TheVivaldi18 april 2023 15:32
Ja, in mijn ogen is NUC gewoon een soortnaam geworden, net als luxaflex, kliko, etc.
Dat begrijp ik, maar op een techsite is het wel net zo fijn als niet elke tablet een iPad genoemd wordt, toch? De reden waarom ik deze vergelijking maak, is dat leken dat makkelijk doen... maar daarvoor zijn we hier toch iets kritischer, dacht ik.
TheVivaldi
@edeboeck18 april 2023 16:25
Dat kan wel zo zijn, maar een NUC is niet Intel-specifiek, in tegenstelling tot een iPad die Apple-specifiek is.
tweakuwe @WoutervOorschot18 april 2023 13:03
Het staat inderdaad voor Next Unit of Computing, en is specifiek een merknaam die andere fabrikanten ook niet zomaar mogen gebruiken (wel als het een product is met een Intel NUC inside geloof ik). Het wordt gebruikt om nieuwe concepten te pushen en is niet voorbehouden aan mini-PCs. De Compute Elements en laptop kits vallen bijv. ook onder de merknaam NUC, zoals de Intel NUC M15 Laptop.

NUCs zijn ook specifiek hardware van Intel zelf, Ultrabook was door andere fabrikanten te gebruiken als ze een bepaalde certificering haalde. De huidige opvolger van de Ultrabook is het Intel EVO platform, waar ook de Intel NUC M15 onder valt.
PeterQwerty 18 april 2023 09:53
Wat ik me afvraag is: maakt dit kleine pctje veel lawaai als het ingezet wordt als htpc? Koeling is mogelijk lastig in stilte...
Miesepies @PeterQwerty18 april 2023 10:29
Ik heb zelf de UM690, deze is bij normaal gebruik heel stil maar af en toe start de fan even op. Hij blaast dan kort en snel, wat hoorbaar is als je er naast zit. Dit is meestal een paar seconden en dan is het weer stil. Beetje het gedrag van een laptop fan. Dit is helaas niet te tunen via de bios (welke behoorlijk karig is).

Omdat dit een lager segment CPU is, vermoed ik dat de fan ook wat stiller is of minder vaak in actie hoeft te komen.
TheVivaldi
@Miesepies18 april 2023 11:01
Ligt dat karige bios aan de Ryzen 5? Want ik heb de Minisforum HX90 met Ryzen 9 5900HX en het bios is zó uitgebreid dat ik de helft van de opties niet eens begrijp. Het zijn er geloof ik meer dan 100.
Miesepies @TheVivaldi18 april 2023 22:05
Het bios loopt niet over van opties. Wat basale CPU, Mem en fan instellingen. Maar het kan dat de HX90 meer opties heeft.

Overigens werkt FanControl (download: Fan Control 154) met de UM690 en verwacht dat deze ook werkt met andere modellen. Hiermee kan je een eigen fan profiel maken...
bwerg @Miesepies18 april 2023 13:36
Omdat dit een lager segment CPU is, vermoed ik dat de fan ook wat stiller is of minder vaak in actie hoeft te komen.
Dat zou kunnen, maar omdat de UM690 een veel krachtigere IGP heeft zou het ook wel eens kunnen dat bij dezelfde grafische belasting de UM690 het juist makkelijker heeft, en die daarmee juist minder warm wordt.

Dit is pure speculatie, ik heb er zelf geen, maar een zwaardere GPU hoeft natuurlijk niet warmer te worden bij dezelfde belasting als een lichtere GPU.
Randfiguur @PeterQwerty18 april 2023 10:12
Welke htpc-toepassing genereert veel warmte dan? Video's en muziek streamen/afspelen kost nauwelijks stroom. Webbrowsen is misschien nog de zwaarste belasting. Maar ook daarbij maakt mijn 'oude' NUC8 i3 nauwelijks geluid - en nog minder als ik de kleine fan eens afstof, vermoed ik.

[Reactie gewijzigd door Randfiguur op 23 juli 2024 02:42]

PeterQwerty @Randfiguur19 april 2023 10:06
Youtube filmpjes bekijken etc...
https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ dit bekijken in 4K is best intensief volgens mij...
Randfiguur @PeterQwerty19 april 2023 10:16
Ja klopt, maar dat vind ik onder webbrowsen vallen. Google Maps en Street View laten mijn oud wordende NUCje ook wel zweten. Maar dan nog hoor ik de fan alleen een licht fluitend geluid maken. Daarbij scheelt het dat het kastje niet vlak naast me staat.
pmeter @PeterQwerty18 april 2023 10:15
Zie de video uit het artikel op 5:00 minuten.
Sinny 18 april 2023 08:52
Op het moment zelfs maar 239 ;)
kevlar01 @Sinny18 april 2023 08:53
Zelfs goedkoper dan de AMD Ryzen™ 5 4500U (UM450) daarmee :)
Backpackpaul @kevlar0118 april 2023 09:26
*edit, verkeerde reactie.

[Reactie gewijzigd door Backpackpaul op 23 juli 2024 02:42]

TheBrones 18 april 2023 09:55
Weet iemand toevallig welke chip de netwerkaansluiting gebruikt? Ik krijg dit niet gevonden in de specificaties en met E-mail contact met Minisforum blijkt dat zij dit zelf ook helaas niet wisten aangezien het varieert. Dit is echter wel een ding wanneer je VMware ESXI wil gebruiken gezien de beperkte netwerkkaart ondersteuning.
Tomas Hochstenbach Redacteur @TheBrones18 april 2023 10:10
Een mooie truc daarvoor is kijken op de driverpagina van het betreffende model: https://www.minisforum.com/front/support. Nu bestaat die voor de UM560 XT nog niet, maar aangezien de UM450, UM560, UM580, UM590 en UM690 allemaal een Intel I225-V-controller hebben, durf ik wel een gokje te wagen ;)
TheBrones @Tomas Hochstenbach18 april 2023 10:55
Dat ziet er erg goed uit inderdaad! Dankje! Deze Intel kaart is ook ondersteund op ESXI 8.
Civic09 18 april 2023 09:02
Is dit een goed apparaat om thuis te werken? Twee 27 inch 4k schermen aansluiten en via VM-Ware inloggen op werkomgeving? Ik zou denken dat dat geen probleem moet zijn.
karakedi 18 april 2023 09:31
Op V&A um690 met opslag en geheugen voor een goede prijs op te pikken.
v&a aangeboden: Minisforum Venus UM690, 32GB DDR5 ram, 1TB opslag

[Reactie gewijzigd door karakedi op 23 juli 2024 02:42]

YoMarK 18 april 2023 10:13
Misschien niet wat je zoekt(formfactor is anders, maar toch wellicht heel interessant), maar heb zelf sinds een half jaar geleden een Asrock Deskmeet X300(64GB, 5600g, 2x 2.5inch SSD RAID1) met ESXi in gebruikt(als server, router/firewall, etc..). Ook die onboard NIC wordt niet ondersteund, maar op marktplaats kan je goedkoop een ondersteunde PCI-E NIC kopen(ik heb er een 4 poorts inzitten).

Edit: Reactie op @TheBrones

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 23 juli 2024 02:42]


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