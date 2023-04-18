Minisforum brengt Venus-mini-pc uit met Ryzen 5-processor voor 299 euro

Minisforum heeft een nieuwe mini-pc uitgebracht met dezelfde formfactor als de Venus UM690, maar met een goedkopere Ryzen 5-processor erin. Het apparaat, de UM560 XT, is daarmee meteen een stuk goedkoper. Het goedkoopste model, met een Ryzen 5 5600H, kost 299 euro.

De Venus UM560 XT is een nieuw model binnen de bestaande Venus-lijn. Het duurste model van de NUC is de UM690, die met een Ryzen 6000-processor werd geleverd. Tweakers maakte eerder dit jaar een review van dat apparaat. Nu heeft Minisforum een nieuwe versie uitgebracht met een minder krachtige processor, maar veel van de andere specificaties zijn nog hetzelfde. Ook de behuizing blijft gelijk.

De UM 560 XT heeft een AMD Ryzen 5 5600H-processor, in tegenstelling tot de Ryzen 9 5900HX en de 6900HX die in de UM590 en UM690 zitten. Het model is krachtiger dan de UM450, die een Ryzen 5 4500U aan boord heeft. De Ryzen 5 5600HX heeft zes kernen en twaalf threads.

De verdere specificaties blijven hetzelfde. Het apparaat is als barebone leverbaar, maar ook met 16GB of 32GB geheugen en 512GB opslag, of met 32GB geheugen en 1TB opslag. Het duurste model van de Venus-reeks, de UM690, is ook leverbaar met 64GB aan geheugen, maar dat is bij dit model niet het geval.

Het apparaat is vooral interessant vanwege de veel lagere prijs dan de dure alternatieven. De Venus UM590 en UM690 met Ryzen 9-cpu's kosten minimaal 619 en 689 euro, maar het UM560 XT-model zit daar met 299 euro ver onder. Dat geldt voor het barebonemodel.