Software-update: Fan Control 154

Fan Control logo (79 pix)Versie 154 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 154
  • Updater now works properly for both NET 7.0 and NET 4.8 releases
  • Updated LibreHardwareMonitorLib
  • InpOut is now opt-in
  • The dotnet version of the program is now indicated next to the version number in the hamburger menu

Fan Control

Versienummer Fan Control 154
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/blob/master/FanControl.zip?raw=true
Bestandsgrootte 5,28MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-04-2023 07:04 8

18-04-2023 • 07:04

8

Bron: Fan Control

Update-historie

04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
09-02 Fan Control 258 0
24-01 Fan Control 255 23
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Fan Control

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Reacties (8)

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SimTurtle 19 april 2023 00:19
Regelt dit programma ook de fans van de grafische kaart?
CriticalHit_NL @SimTurtle19 april 2023 01:23
Ja daar is het ook voor bedoelt, je de controle te geven alle componenten de fans van te kunnen besturen zonder dat je van iedere fabrikant afzonderlijk soms buggy-tools moet draaien.

Je ziet ook heel vaak dat fans standaard afgaan op basis van de temperatuur van 1 component, deze tool kan echter bijvoorbeeld case fans toch laten draaien aan de hand van de temperaturen van meerdere componenten. Stel je CPU en GPU zijn koud maar je HDD's worden te warm zal er toch airflow gemaakt worden om de HDD's te koelen, mocht je dat zo willen instellen.
Jefferson 18 april 2023 09:26
Fantastisch stukje software en helemaal gratis notabene! Gemaakt door een liefhebber. Vooral de optie om van twee (of meerdere) temperatuur sources een gemiddelde te nemen en op basis daarvan je case fans te kunnen regelen is ideaal. Het YouTube kanaal van de maker is erg handig om de verschillende manieren van fan aansturing te ontdekken.
bram220287 @Jefferson19 april 2023 08:43
Heb je een link of naam van het Youtube kanaal?
Jefferson @bram22028719 april 2023 14:20
https://www.youtube.com/@rmsoftware3759

Alstu!
kid1988 18 april 2023 07:33
Erg fijn programma om dit mee te regelen in Windows.
Detecteerd zelf welke fancontrol bij welke speed hoort, en maakt het eenvoudig om fysiek de fans te identificeren en hernoemen.
Ook zoekt de app zelf naar wat de "stop speed" en "start speed" van je fans is, zodat je betrouwbaar fans automatisch "uit" kan laten gaan, en weer opstarten wanneer je bijvoorbeeld van een idle naar load scenario gaat.
Ik maak vooral gebruik van hun "auto curve" feature welke target temps kan definieren op basis van (sustained) load.
Een deel van de functionaliteit (statische fancurves) kan natuurlijk in de bios, maar de start/stop speed en auto curve functionaliteit zijn echt van toegevoegde waarde om de (gratis) app eens te proberen. (en grote kans dat de app ook goed de fans van je GPU kan beheren)

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 23 juli 2024 01:01]

Amkiller 18 april 2023 07:45
(en grote kans dat de app ook goed de fans van je GPU kan beheren)
ja die werken bij mij wel, idd handig stukkie software..alleen dat stoppen moet ik nog ff uitzoeken.
CriticalHit_NL 18 april 2023 20:25
Wel geprobeerd maar helaas werkt het hier niet helemaal hoe ik het zou willen, maar m'n huidige computer is ook niet echt simpel meer te noemen.

Er zit nu een totaal van 16 fans in deze HAF 700 EVO kast gemonteerd waarvan enkel 6 fans RGB hebben, ook nog van twee merken (CoolerMaster en Corsair), de Corsair fans van de H170i zitten voorin de kast als casefans terwijl 6 Noctua 3000RPM fans nu de H170i voor push-pull voor hun rekening nemen, de overige 3 fans zijn van de kast zelf. Verder hangen er in de HDD bay er twee los (met Y-splitter op CPU_OPT want geen andere headers over) en heeft de kast nog voorin twee 200mm fans zonder RGB zitten.

Nu het leuke, om de RGB van de kast te kunnen besturen is er een USB 2.0 header nodig, maar gezien de Asus ROG Maximus Z790 Extreme 'maar' twee headers heeft wordt dat wat puzzelen, de H170i heeft met zijn eigen Y-splitter al een poort in gebruik dus nu zit er een NZXT USB 2.0 hub ertussen op de andere voor de kast en de Corsair Link van de AX1200i.

De kast heeft dus zo'n ARGB printplaat achterin zitten maar ook een eigen fan-hub bovenin, daar zitten de CM fans op en ook worden de Corsair fans daarmee van stroom gevoed, gezien de Corsair Commander van de H170i koeler al aangesloten zit op de 6 Noctua fans, de RGB connectoren van die Corsair fans zitten dan weer wel aangesloten op die commander.

Het resultaat?
De CPU fans zijn niet te besturen, de front-panel fans wel maar enkel 4 van de 5 die er zitten (beiden CM 200mms en twee van de Corsairs) en volgens mij pakte hij de rest van de fans in de kast zelf ook niet op.

Denk dat het allemaal gewoon té complex in elkaar steekt om het te besturen. :+

Overigens nog een andere leuke tip, ook zoiets universeels als hierboven: https://signalrgb.com/
Daarmee kan je in theorie heel veel verschillende apparatuur qua RGB besturen met één enkele tool, het opzetten ervan kan wel even wat geklooi zijn.

Bij mij persoonlijk werkte het uiteraard maar weer voor een gedeelte, twee CM fans lieten zich niet aansturen maar de Corsair fans, Corsair dominators, de ring van de H170i, de LED-strip van het moederbord, de Razer Basilisk V3 muis en het glazen front van de HAF 700 EVO lieten zich wel aansturen. Overigens leek het erop dat de LCD van de H170i zowat uitstond hiermee.

Maar goed omdat het niet helemaal naar wens was er weer afgehaald, moet je enkel daarna weer de hele RGB boel resetten omdat anders een boel niet terug ging naar de hardware-modus die ze standaard hadden. Het Asus moederbord moet zelfs uitgezet worden zodat de LEDs weer animeren (Armoury Crate is een gedrocht dus nee danku). 8)7

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