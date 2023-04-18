Wel geprobeerd maar helaas werkt het hier niet helemaal hoe ik het zou willen, maar m'n huidige computer is ook niet echt simpel meer te noemen.
Er zit nu een totaal van 16 fans in deze HAF 700 EVO kast gemonteerd waarvan enkel 6 fans RGB hebben, ook nog van twee merken (CoolerMaster en Corsair), de Corsair fans van de H170i zitten voorin de kast als casefans terwijl 6 Noctua 3000RPM fans nu de H170i voor push-pull voor hun rekening nemen, de overige 3 fans zijn van de kast zelf. Verder hangen er in de HDD bay er twee los (met Y-splitter op CPU_OPT want geen andere headers over) en heeft de kast nog voorin twee 200mm fans zonder RGB zitten.
Nu het leuke, om de RGB van de kast te kunnen besturen is er een USB 2.0 header nodig, maar gezien de Asus ROG Maximus Z790 Extreme 'maar' twee headers heeft wordt dat wat puzzelen, de H170i heeft met zijn eigen Y-splitter al een poort in gebruik dus nu zit er een NZXT USB 2.0 hub ertussen op de andere voor de kast en de Corsair Link van de AX1200i.
De kast heeft dus zo'n ARGB printplaat achterin zitten maar ook een eigen fan-hub bovenin, daar zitten de CM fans op en ook worden de Corsair fans daarmee van stroom gevoed, gezien de Corsair Commander van de H170i koeler al aangesloten zit op de 6 Noctua fans, de RGB connectoren van die Corsair fans zitten dan weer wel aangesloten op die commander.
Het resultaat?
De CPU fans zijn niet te besturen, de front-panel fans wel maar enkel 4 van de 5 die er zitten (beiden CM 200mms en twee van de Corsairs) en volgens mij pakte hij de rest van de fans in de kast zelf ook niet op.
Denk dat het allemaal gewoon té complex in elkaar steekt om het te besturen.
Overigens nog een andere leuke tip, ook zoiets universeels als hierboven: https://signalrgb.com/
Daarmee kan je in theorie heel veel verschillende apparatuur qua RGB besturen met één enkele tool, het opzetten ervan kan wel even wat geklooi zijn.
Bij mij persoonlijk werkte het uiteraard maar weer voor een gedeelte, twee CM fans lieten zich niet aansturen maar de Corsair fans, Corsair dominators, de ring van de H170i, de LED-strip van het moederbord, de Razer Basilisk V3 muis en het glazen front van de HAF 700 EVO lieten zich wel aansturen. Overigens leek het erop dat de LCD van de H170i zowat uitstond hiermee.
Maar goed omdat het niet helemaal naar wens was er weer afgehaald, moet je enkel daarna weer de hele RGB boel resetten omdat anders een boel niet terug ging naar de hardware-modus die ze standaard hadden. Het Asus moederbord moet zelfs uitgezet worden zodat de LEDs weer animeren (Armoury Crate is een gedrocht dus nee danku).