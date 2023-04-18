Versie 154 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 154 Updater now works properly for both NET 7.0 and NET 4.8 releases

Updated LibreHardwareMonitorLib

InpOut is now opt-in

The dotnet version of the program is now indicated next to the version number in the hamburger menu