Software-update: Winamp 5.9.2 build 100​37 RC1

Winamp logoVersie 5.9.2 van de mediaspeler Winamp is in ontwikkeling en de eerste release candidate is uitgekomen. Winamp was begin deze eeuw een populaire mediaspeler, maar in 2013 besloot moedermaatschappij AOL de stekker uit het project te trekken. Het kwam uiteindelijk bij het Belgische Radionomy terecht, maar ondanks diverse beloften heeft deze er ook weinig mee gedaan. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden. In versie 5.9 is onder meer de codebase van VS2008 naar VS2019 gemigreerd, is ondersteuning voor Windows 11 en afspelen van https-streams toegevoegd en afscheid genomen van de Bento Browser-tab. In versie 5.9.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New:
  • [ml_fanzone] Connect to the online Winamp Fanzone
  • [ml_hotmix] Connect to the Hotmix Radio service
Improved:
  • [gen_crasher] Added correct Windows 11 detection method
  • [ml_wire] Replace internal IE engine with Qt v5.12 engine (w.i.p.)
Fixed:
  • Erroneous "URL: Winamp Command Handler" filetype association
  • [Big Bento] Drag titlebar issue
  • [Big Bento] Config overlap issue
  • [ml_local] Drag to rearrange smart view order causes corruption
  • [ml_playlists] Memory leaks
Misc:
  • Added option for RC builds in Update notifications
  • All DLLs are now digitally signed
  • Many more general tweaks, improvements, fixes and optimizations
Replaced:
  • jnetlib.w5s functions moved to new wac_network.w5s component
  • dlmgr.w5s functions moved to new wac_downloads.w5s component
Updated:
  • [jpeg] ijg-libjpeg 9e
Winamp screenshot (620 pix)
Versienummer 5.9.2 build 100​37 RC1
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Winamp
Download https://download.winamp.com/winamp/rc/Winamp592_10037_RC1_full_en-us.exe
Bestandsgrootte 12,37MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-04-2023 20:59 106

17-04-2023 • 20:59

106

Bron: Winamp

Update-historie

04-'23 Winamp 5.9.2 build 10042 17
04-'23 Winamp 5.9.2 build 100​37 RC1 106
12-'22 Winamp 5.9.1 build 10029 30
12-'22 Winamp 5.9.1 build 10021 RC 1 48
09-'22 Winamp 5.9 16
08-'22 Winamp 5.9 build 9999 RC 4 108
07-'22 Winamp 5.9 build 9999 RC 1 59
10-'18 Winamp 5.8 build 3660 bèta 81
12-'13 Winamp 5.666 build 3516 39
11-'13 Winamp 5.666 build 3510 48
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Winamp

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Reacties (106)

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Petje! 17 april 2023 21:29
Gebruik WinAmp nog steeds dagelijks, gewoon lekker simpel, duidelijk en doet wat 'ie moet doen. Staat standaard overal op.
HollowGamer @Petje!17 april 2023 22:07
Mag ik vragen waarom? Ik ben helemaal overgegaan op streamingdiensten als Spotify en YouTube.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik nog lokaal mp3's/aac's zou opslaan, dan raakt mij schijf toch erg vol. Tevens ontdek ik nu veel nieuwe muziek en smaken.

Begrijp mij niet verkeerd, Winamp is nog altijd een programma dat ik graag zie. Maar lokaal opslaan en dit dan weer handmatig moeten syncen met mijn devices.. neeh, dank u. :)

Ze lijken overigens wel bezig te zijn aan een soort Spotify-cloon: https://player.winamp.com/

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 15:13]

Petje! @HollowGamer17 april 2023 22:32
Ik heb nog mijn ouderwetse mp3 collectie, maar doe het ook voor een stukje kwaliteit, veel lossless. Diezelfde collectie op een usb-ssd in de auto. Zal wel een beetje van de oude stempel zijn, hoewel ik ook veel streamingdiensten voor zowel muziek als video gebruik...

Gewoon ook lekker makkelijk 'play in Winamp' als je rechts-klikt op een mapje. En @Damic idd op double size, anders zie je tegenwoordig niks :)

En ik vergat de shortcut keys Z X C V B nog

[Reactie gewijzigd door Petje! op 22 juli 2024 15:13]

Myliobatis @Petje!17 april 2023 23:06
Dat dus. Wellicht met Spotify Premium beter, maar ik hoor direct kwaliteitsverschil. En een ouderwetse MP3/FLAC collectie waar ik veel makkelijker kan vinden wat ik wil luisteren via Winamp dan via Spotify

[Reactie gewijzigd door Myliobatis op 22 juli 2024 15:13]

Jerie @Myliobatis18 april 2023 07:49
Spotify maakt gebruik van watermerken, en die halen de kwaliteit naar beneden. Voordeel is dan geen DRM. Ik hoor het direct als ik m'n oude, eigen collectie beluister (waar ook oudere lossy rips tussen zitten).
HollowGamer @Jerie18 april 2023 17:33
Wat bedoel je precies met watermerken?

Je kunt overigens in Spotify de kwaliteit ook op hoog zetten, en ook offline opslaan.
Jerie @HollowGamer18 april 2023 17:47
De kwaliteit op hoog zorgt er niet voor dat de watermerken verdwijnen.

Zat voorbeelden:

https://community.spotify...tify-premium/td-p/1300815
RaJitsu @Myliobatis18 april 2023 12:54
Naar mijn weten heeft Spotify ook niet de mogelijkheid om gebruik te maken van iets als WASAPI of DirectSound om de standaard mixer van Windows te omzeilen die ook voor merkbare weergave beperking kan zorgen. Veel muziekspelers hebben dit overigens niet. WinAmp had interessant genoeg ondanks dat het veruit de populairste speler was, altijd deze zaken wel goed voor elkaar via plugins. Maar goed, daar is het niet de enige in.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 22 juli 2024 15:13]

Hobbit13 @RaJitsu18 april 2023 13:33
Dat is niet meer relevant bij Windows 10 / 11 en later, de ingebouwde audio mixer is prima als je de effecten / eq uit laat.

ASIO kan natuurlijk nuttig zijn als je een geluidskaart hebt die geen UAC2 (USB) support heeft. Maar erg blij van ASIO onder Windows ben ik nooit geworden.
Metaltoby @Petje!18 april 2023 07:31
Dat stukje kwaliteit klopt in de meeste gevallen bij FLAC en Lossless. Je hebt als je het verschil goed wilt ervaren wel een geluidsinstallatie nodig uit het duurdere segment. Het is de investering waard als je blij wordt als je het kwaliteitsverschil hoort.
poktor @Petje!18 april 2023 17:02
Dit inderdaad. Ik vertrouw op mijn eigen collectie. Ik heb al te vaak meegemaakt dat spotify muziek in mijn playlists en favorieten ineens niet meer had. En FLAC uiteraard, dat blijft toch het beste formaat.
Urshurak @HollowGamer17 april 2023 22:37
Er is nog steeds muziek wat niet te vinden is op de streamingsdiensten. En sommige mensen willen idd graag kwaliteit of meerdere versies/opnames.
PageFault @Urshurak18 april 2023 06:49
Inderdaad, best veel ook nog. En verder heb ik nog een collectie XM etc bestanden en bijv MID bestanden speelt hij bij af via de Roland SC 88 pro. Alles in 1 playlist door 1 player.
Wildfire @HollowGamer17 april 2023 22:35
Ik heb mijn muziek gewoon op mijn PC en heb ook geen behoefte elders muziek af te spelen, al zeker niet via diensten zoals Spotify. Winamp is voor mij dus een prima speler, al een eeuwigheid lijkt het wel.

Andere programma's zoals Foobar, AIMP of VLC Player bevallen me simpelweg niet.

Er is dus zeker nog wel een markt voor Winamp als stand-alone player.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik nog lokaal mp3's/aac's zou opslaan, dan raakt mij schijf toch erg vol.
Dat argument slaat nergens op. Ik heb net eens even gerekend, uitgaande van MP3tjes van 3 megabyte per stuk dan kan ik op mijn ene 4 terabyte SSD tegen de 1,4 miljoen MP3tjes opslaan. Zo snel gaat het volraken dus echt niet.

[Reactie gewijzigd door Wildfire op 22 juli 2024 15:13]

Bender @Wildfire18 april 2023 01:34
al zeker niet via diensten zoals Spotify
Waarom "al zeker niet" dan?
TeleMax @Bender18 april 2023 15:27
Ik noem er maar een paar.

1) (vaak) Beperkte kwaliteit
2) (bijna altijd) beperkte keuze (voor de specialisten van sub-sub-sub genres)
3) Advertenties & interrupties
4) Afhankelijkheid van Internet
5) Kosten
6) Dataverbruik
7) Te veel (opgelegde) keuze
8) Minder is vaak meer
9) Muzieksmaak niet laten leiden door een algoritme
10) Eigenaarschap & Controle (censuur)
11) Eventuele account issues

Ik kan genieten van het feit dat ik een LP moet omdraaien na 30 minuten en ik daarna moet nadenken over waar ik voor in de stemming ben als volgende LP.

Ik zeg niet dat er geen nadelen zitten aan het beheren van een muziek-collectie, maar de nadelen van steaming zijn het voor mij wel waard.
Bender @TeleMax18 april 2023 15:41
Dataverbruik, heeft niet iedereen tegenwoordig onbeperkte databundels?

Wat wel grappig is deze
"Muzieksmaak niet laten leiden door een algoritme"

Voor mij is dit juist de reden om spotify te gebruiken, ik wil dat een ander voor mij muziek zoekt en dat ik niet zelf de DJ moet zijn. Ik wil niet zoeken naar muziek (en wil me al helemaal niet bezig houden met het downloaden en managen van een library).

Ik kies juist voor gemak, die paar euro's, daar werk ik voor en is allang terugverdiend door de tijdbesparing.
Wat het een niet slechter maakt dan de ander, het is een andere manier van denken/leven.
(en ik ben blij dat niet iedereen hetzelfde is)
FormFirm @Bender18 april 2023 18:11
Nee, ik heb geen onbeperkte data bundel. Heb alleen wat data voor noodgevallen. Heb ook geen spotify, maar koop eens in de zoveel tijd een album.

Toegang tot alle muziek geeft ook een soort FOMO. Beperking zorgt voor verdieping

Ik houd gewoon niet van maandelijkse kosten voor de rest van mijn leven om een beperkte selectie van muziek te luisteren.
Bender @FormFirm18 april 2023 18:18
Beperking zorgt voor verdieping
Dat is denk ik toch wel iets waar ik me totaal niet in kan vinden.
Beperking zorgt voor.. beperking.. afstomping...
Veel keuze zorgt juist voor verdieping, nieuwe artiesten, nieuwe klanken... dat is verdieping.
Ik houd gewoon niet van maandelijkse kosten voor de rest van mijn leven
Het is maandelijks opzegbaar... het is niet de belastingdienst :+
FormFirm @Bender18 april 2023 18:26
Mijn reactie voegt niets toe

[Reactie gewijzigd door FormFirm op 22 juli 2024 15:13]

Bender @FormFirm18 april 2023 18:31
Dat je een mening een domme reactie vind, zegt toch echt iets meer over jou dan over mij ;-)
FormFirm @Bender18 april 2023 18:47
Goed, een domme mening dus. Iemand is dom als hij/zij niet open staat om nieuwe dingen te leren. Jij zegt dat iedereen een onbeperkt data abbo heeft. Ik zeg dat het niet voor iedereen geldt. En in plaats van gericht te zijn op leren en begrijpen van dit punt ben je gericht op het tegenspreken en misschien ook discussie winnen.

Probeer eens advocaat van de duivel te spelen. Vertel jij mij eens waarom beperking tot verdieping leidt? Leg eens uit waarom je over 20 jaar nog steeds verplicht bent om een onbekend bedrag per maand te betalen om te muziek te luisteren?

Edit: misschien moet ik verduidelijken dat ik niet bedoel dat beperking beter is, maar dat het niet alleen nadelen heeft.

[Reactie gewijzigd door FormFirm op 22 juli 2024 15:13]

Jeroen hofman @Wildfire17 april 2023 23:33
@Wildfire Same here, Ik heb mijn muziek op de NAS idem video en foto
Maar goed ging over winamp wie kent het niet , oude garde :)
Echt een favoroiete audioplayer heb ik niet, soms om de kwalitijd wat te verbeteren, of converten open ik het bestand in mijn DAW (Wat EQ, wat frisser maken. Niet alle audio bestanden die je ergens vandaan hebt zijn je van het.
Zeker maak ook ik gebruik van een USB stick, voor als ik met de auto onderweg ben, ben ik de stick vergeten dan connet ik wel met de telefoon, of stream van de nas.
Maar leuk WinAmp, dat dit voorbij kwam. Das lang geleden riep even de tijd terug meende dat dit al op mijn 286-12 draaide ?
Offtopic:
Zag laatst een video terug van de HCC in den beginne LOL Wat een lol hier keek je het hele jaar naar uit
Pak geld opzak trolly mee en daar liep je zo de gehele dag rond wachtend richting sluitings tijd.
Toen was een 286-12 met turbo al een hele vette pc.
Mijn eeste modem heb ik toen op de HCC gekocht 1500/75 inbel modem en wel de 2e bewoner in Veenedaal die een BBS had.
Wat een tijd was dat en waar zijn we nu, en zo lang geleden is dit allemaal nog niet jaren 90'
Mijn eerste (PC) was een ZX80 jaren 80.....
Sorry woordje WinAmp bracht me even terug in tijd :)
Ortep @HollowGamer17 april 2023 23:31
Heb je enig idee hoe groot moderne schijven zijn en hoe klein mp3s?
Je kan er met gemak duizenden kwijt zonder ennig probleem.
Ik heb alleen op mijn telefoon iets van 3000 nummers staan en dan ook nog een stuk of 10 audioboeken. En ik heb nog 60% ruimte over. Daar staan dus ook mijn foto's nog op.
Het spaart GB's aan data die ik niet uit mkijn abo hoef te halen

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 15:13]

CH4OS
@Ortep18 april 2023 14:47
Het spaart GB's aan data die ik niet uit mijn abo hoef te halen.
Met onbeperkt internet wat steeds meer gemeengoed wordt voor mobiele data wordt dat langzaamaan ook steeds minder een issue natuurlijk. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:13]

Ortep @CH4OS18 april 2023 14:55
Zolang dat nog een factor 2-3 duurder is dan bv 10 Gig ga ik dus niet extra betalen voor iets wat ik gratis kan oplossen.
Met 10 Gig kan ik werkelijk alles wat ik wil. Als ik maar niet de hele maand hoef te streamen.
Ik hou er 6-7 over iedere maand. Ga ik streamen ben ik na een week al door 3-4 Gig heen.
Bovendien werkt streamen alleen als je ook internet hebt. Probeer Duitsland eens. Daar heb je hele streken waar je blij mag zijn met een Edge verbinbding, als je al een verbinding krijgt.

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 15:13]

CH4OS
@Ortep18 april 2023 15:08
Als je zoveel luistert, kan het ook helpen om van te voren de content die je veel luistert, te downloaden. Dan kan dat downloaden eventueel 's nachts via wifi, dan kan je jezelf ook een flinke slok op een borrel aan data verkeer besparen, terwijl je toch de content kan luisteren die je wilt.
Ortep @CH4OS18 april 2023 15:21
Dat is een mogelijkheid. Maar waarom zou ik?
Dat is veel ingewikkelder dan good old mp3 opslaan.
Ik heb nu gewoon een heel klein hoekje van mijn telefoon gereserveerd waarop een paar honderd uur muziek staat die ik wil horen. Dat kost nauwelijks ruimte.
Ik hoef dan geen streamingsdienst te betalen, ik hoef geen duur telefoon abonnement te betalen en ik hen 100% van de tijd toegang zelfs als er geen internet is. En ik hoef niet door een onhandige streamingsdienst te spitten om te zoeken wat ik wil.
Als ik echt verrast wil worden dan is er nog zoiets als (gratis) internet radio. Daar kan je werkelijk 10duizenden stations vinden. Dingen als lokale hiphop uit Bolivia of R&B uit Taipe
CH4OS
@Ortep18 april 2023 15:34
Voor de "levende" playlists is het wel handig, die worden dan automatisch bijgewerkt lokaal. ;)
Voordeel aan de streamers is dan weer wel, dat je niet eerst alles lokaal moet halen. Maar inderdaad, de een vind X gemakkelijk, de ander Y, mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben wel blij dat ik intussen geen al te grote muziek collectie heb lokaal.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:13]

GoT @CH4OS19 april 2023 11:26
Als je zijn reactie beter had gelezen, dan draait het om de Euries en niet of het makkelijker is of niet.
MP3's kan je gratis downloaden, je betaalt er niks voor. Voorwaarde is wel dat je weet waar je download, want het meerendeel is van slechte kwaliteit.
Abonnementen betaal je voor, alhoewel sommige mensen een *kuch*, *kuch* gesharede account gebruiken.

Zelf heb ik ook een hele bups aan gedownloade MP3's uit een heel lang verleden toen streaming nog niet bestond. Ooit waren dit 128 kbps, maar inmiddels vervangen door reRips op 256 - 320 kbps met een proof.jpg als bewijs, aangezien HDD's steeds groter worden/werden.
CH4OS
@GoT19 april 2023 11:41
En als je mijn reactie goed leest, dan had je begrepen dat het helemaal niet duur of niet veel duurder hoeft te zijn, om gewoon legaal honderden uren aan muziek op de telefoon te hebben staan en je weet dat de kwaliteit altijd goed is*. Daar hoeft niet eens een duur mobiel abonnement voor nodig te zijn.

Het kost mij marginaal meer (bij het illegaal downloaden moet ik zelf ook meer tijd en moeite er in steken etc) en elke keer zelf de bestanden moeten downloaden/beheren (albums verwijderen of toevoegen op de telefoon) is mij dat verschil in kosten niet waard en ik luister daarbij de muziek volledig legaal.

Doordat ik het legaal heb gemaakt, hoef ik nu alleen maar aan te geven welke muziek ik gesynchroniseerd wil hebben, bij de instellingen heb ik aangegeven dat het alleen over WIFI mag downloaden en dat ik de muziek van hoge kwaliteit wil.

Sinds ik Spotify heb, download ik nauwelijks muziek meer illegaal, ik had ooit een collectie met 300GB+ (En in de echte hoogtij dagen had ik zelfs 500GB+) aan muziek. De keer dat een bepaald album of track niet op Spotify staat moet ik nog tegenkomen. Met Spotify hoor ik echter ook muziek die ik nog niet kende, maar zeker ook wel waarderen kan als extra ook nog. En het kost me dus (zoals gezegd) maar marginaal meer dan wanneer ik zelf zoveel tijd en moeite moet steken om de bibliotheek lokaal bij te houden en vervolgens ook nog naar mijn telefoon/tablet te zetten.

* Meningen hierover kunnen natuurlijk verschillen. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:13]

pmeter @HollowGamer17 april 2023 23:50
Ik heb mijn muziek graag zelf in beheer op mijn harde schijf omdat ik dan zelf ga over de indeling van de mappen, submappen en subsubmappen plus de backups van inmiddels 3 decennia verzamelen van muziek. Al dat werk overhevelen naar Spotify is veel werk en als ik dan mijn abonnement opzeg, bijvoorbeeld door een prijsstijging in de toekomst of het wegvallen van een deel van de muziekcollectie door onenigheid tussen Spotify en de artiesten of uitgevers, dan zou al het werk verloren zijn.

Verder gebruik ik geen playlists of genres. Alleen mappen. Rechtermuisknop > Play in Winamp is alles wat ik nodig heb. Winnend is compact op het scherm. En ik hou van de Woodamp skin, met alleen het bovenste venster open.

Naast Winamp gebruik ik ook een eigen player op een Raspberry Pi. Ook dat werkt beter met mp3's op een nas dan Spotify.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 15:13]

Rocketman @HollowGamer18 april 2023 00:43
Veel muziek die ik beluister is niet eens te vinden op Spotify, dat zal wel liggen aan mijn afwijkende smaak. Inmiddels heb ik 2 Tb aan fraaie lossless muziek bij elkaar gescharreld, waar ik iedere dag heel blij mee ben. Vanaf mijn nas is die muziek overal beschikbaar.
Stapper55 @Rocketman18 april 2023 07:07
Zo ben ik de zaken jaren geleden ook aan gaan pakken.
Draai een 920+ 32TB.
Voor de muziek gebruik ik gewoon audiostation, voor de films Kodi via een centrale database (intern) en ds video (extern)
Nooit geen codec gedonder, High res, draait alles.
Rocketman @Stapper5518 april 2023 09:41
Hier dezelfde ervaring. Synology 418, Denon AVR-X3500 receiver, goede 5.1 speakers, tweede zone in keuken. HEOS speelt alle audioformaten af vanuit de nas, voor video gebruik ik ook het briljante Kodi.
Met Kodi kan je trouwens ook audio afspelen en via een plugin zie je dan synchroon de bijbehorende songteksten op je scherm.
Stapper55 @Rocketman18 april 2023 13:49
Ideaal, zo doe ik het hier ook.
Op de nas heb ik de webserver lopen met maria db, daar schrijft hij dus in sql de tabellen van de database in weg. Op mijn tv (Sony Bracia) die android als OS heeft draait Kodi, zodat ik alles via 1 afstandbedinging heb. Dat loopt zonder haperen t/m 4K met HDR.
Ding lust alles, draait alles en draait zelfs trailers die snel van internet worden geplukt. Voorwaarde is wel dat die TV bekabeld in het netwerk hangt. Via wifi ga je dat niet halen.
Ik laat het geluid via een optische Yamaha 5.1 versterker lopen, omdat die nog geen hdmi Arc heeft.
Dat gaat wel via een kabel en een paar gootjes, maar daar hangt Kef en Bose die hou ik tot ik een baard heb :)
zaadstra @HollowGamer17 april 2023 23:46
Ik heb een playlist met online streams van radio en webstations.
Lekker compact spelertje!
Metaltoby @HollowGamer18 april 2023 07:33
Deze diensten hebben beperkte content. Zeker als je luistert naar de niet mainstreammuziek zoals Blues, Hardrock en Metal. Dit is geen probleem natuurlijk als je het zelf niet ervaart.
CH4OS
@Metaltoby19 april 2023 12:11
Voor hardrock en metal is ook voldoende te vinden op een dienst als Spotify. Ik moet het in elk geval nog tegenkomen dat een track of album niet op Spotify staat.
Metaltoby @CH4OS19 april 2023 17:42
Wees blij dat jij dat gemis niet kent.
Bliksem B @HollowGamer18 april 2023 08:43
Niet alles staat op Spotify. Neem Neil Young bijvoorbeeld. Dus dan is het handig om ook nog wat lokaal te hebben. Ik draai emby server ook voor mijn muziek btw. Dus overal luisterbaar.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 15:13]

CH4OS
@Bliksem B19 april 2023 12:12
Hier staat Neil Young gewoon op Spotify? Ik denk dat het aan de regio ligt waarin je zit dat het niet beschikbaar is.
Bliksem B @CH4OS19 april 2023 13:43
Heb je ook gekeken hoeveel albums? Eigenlijk is alles weg, behalve een paar nummer i.v.m. rechtendeals van live concerten, soundtracks en verzamelalbums.

Maar zo zijn er dus meer voorbeelden van muziek dat niet meer te vinden is / nooit te vinden was op Spotify, om wat voor reden dan ook. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met Netflix, alles is gebaseerd op licentiecontracten. Content kan ineens niet meer beschikbaar zijn, om wat voor reden dan ook. Andere voorbeelden:
  • Lubomyr Melnyk - Fallen Trees, ooit gevonden via Spotify, ineens weg.
  • Steve Cobby, heeft alles op gegeven moment verwijderd en verwees via 1 nummer naar zijn bandcamp
  • Plastikman: Enkele nummers van het album Consumed
Dus wil je zekerheid dat bepaalde content altijd wilt kunnen beluisteren, koop de CD/MP3/FLAC/LP.
CH4OS
@Bliksem B19 april 2023 14:26
Hmmm, als ik nu naar die pagina ga of handmatig zoek op Neil Young, zie ik nu ook niets meer. Maar er stonden singles en albums. Weet alleen niet meer uit mijn hoofd welken het waren.

EDIT:
Via de webbrowser zie ik nog wel wat, maar nu staan er alleen nog losse tracks inderdaad.
Overigens is het best een relletje geweest dat Neil Young verwijderd is van Spotify: https://www.rtlnieuws.nl/...apple-opgelucht-joe-rogan.

De reden is in dit geval dus niet de licentie. Die is ook met een reden stopgezet nu en heeft Neil aan zichzelf te danken (alhoewel ergens begrijpelijk, zie gelinkt RTL Nieuws artikel). ;)

EDIT2:
Overigens is van Plastikman wel weer een hoop te vinden op Spotify. Ik zie in elk geval meer dan het album Consumed, wanneer ik inlog is het echter weg. Ik gok dat hier dus wel een regio restrictie op zit.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:13]

Bliksem B @CH4OS19 april 2023 17:59
Sorry. Ik ben het artikel vergeten in te voegen. Klopt inderdaad. Het hele gedoe om de podcast van Joe Reagan.

Maar dat dus inderdaad. Wil je beheer van je eigen muziek, neem dan geen Spotify. Voor de rest ben ik er heel blij mee. Maar het zet je je wel aan het denken om je favoriete albums alsnog te kopen.

Een CD afspelen heeft trouwens voor mij tegenwoordig ook weer iets magisch. Een beetje als met de LP.
Artz @HollowGamer18 april 2023 08:43
Niet afhankelijk zijn van een partij die bepaalt hoe de vormgeving eruit ziet en wat jij moet zien. (Zoals die irritante poscast plaatjes). Betere kwaliteit (FLAC). Ook in een hutje op de hei of als internet uitvalt muziek (ja het kan gebeuren) en ik ben gewoon een gewoontedier. Kan niet wennen aan die irirtante interface van Spotify. Wil gewoon een mapje aanklikken en gaan. Ben ook niet echt op zoek naar eindeloos veel nieuwe bands of muzikanten. Er zit maar een max aantal uur in de dag. :)
Polderviking @HollowGamer18 april 2023 08:49
Streaming is leuk zolang je dat abonnementje blijft aftikken.
Gebruik zelf youtube music maar vooral omdat ik dat bij youtube premium krijg.

Ik geloof niet zo in dat model.

Ik blijf ernaast toch ook gewoon muziek kopen via platformen als bandcamp en dan is voor playback op PC winamp of foobar2000 nog altijd koning.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:13]

Arunia @HollowGamer18 april 2023 09:25
Ikzelf gebruik Plex in plaats van Winamp. Mede ook omdat ik Stream naar mijn auto toe vanaf mijn server. Muziek is één van de weinige dingen die ik zeker zelf wil hebben en houden. Grootste reden is voor mij omdat ik dat dagelijks gebruik.
Gebruikte voorheen eigenlijk altijd Winamp, maar ben toen overgestapt op AIMP toen Winamp niet meer ondersteund werd. Deze gebruik ik nog om los even een bestand te luisteren.

Nieuwe muziek doe ik vaak via de radio of wellicht ook via Youtube als er iets interessants voorbij komt.
CH4OS
@Arunia19 april 2023 12:15
Ooit begonnen als 1 April grap, is/was (weet even de status niet meer exact) wel een app van Plex zelf, specifiek voor het luisteren van muziek via Plex: PlexAMP.

Overigens met muziek icm Plex wel uitkijken, zeker bij grote muziek bibliotheken kan je de metadata database van Plex explosief laten toenemen in grootte. Plex wordt dan vrij snel eigenlijk behoorlijk traag. Ik heb zelf ooit namelijk 300GB+ aan muziek toegevoegd aan Plex, ging toen niet goed.

EDIT:
Gezien de laatste update op 23 Febaruari 2023 is, denk ik dat dit nog best een levend project is. :+

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:13]

Arunia @CH4OS19 april 2023 12:16
Ah, die gebruik ik inderdaad voor muziek. Werkt best goed.
JoSoFijn @HollowGamer18 april 2023 09:47
Alles wat ik in de jaren aan map en lossless heb verzameld blijf ik afspelen. Via een zelf gebouwde NAS zodat iedereen hier er naar kan luisteren op hun eigen apparaat.
Geen reclame er tussen of voor moeten betalen.
Daarnaast kan ik het zo op een telefoon zetten waardoor je geen onnodig data gebruikt. Zit aan max 1,5 gb per maand. reken uit je winst
The Optician @HollowGamer19 april 2023 13:24
Klopt, maar heb 32000 nummers in hoge resolutie (flac) staan. Ik gebruik Roon als netwerkspeler, maar de zoekmachine van Winamp is razend snel en doeltreffend.
Ten tweede: de eenvoud om rechtstreekse radiolinks af te spelen is in Winamp volgens mij onovertroffen. Ik gebruik Winamp zo'n 10u per dag, elke dag opnieuw, bijna 20 jaar lang als ik het goed voorheb. De combinatie van deze 2 voordelen maken voor mij Winamp de moeite om te behouden.
WillySis @Petje!17 april 2023 23:19
Alleen de vastlopers op Windows 11 zijn wel vervelend.
Bamboozled @WillySis18 april 2023 09:13
Nog niet 1x last van gehad. Gebruik het dagelijks.
spiritrulez 17 april 2023 21:32
Ik was altijd groot fan totdat in 2013 / 2014 de boel op de fles ging.

Ik ben nu over op AIMP en heb eigenlijk geen reden om terug te gaan naar Winamp.

Zijn er wat jullie betreft redenen om weer over te gaan op Winamp?
JeroenH @spiritrulez17 april 2023 21:51
Behalve nostalgie, geen. Ik gebruik VLC player overal voor.
WillySis @spiritrulez17 april 2023 23:17
Een stukje nostalgie misschien?
AIMP heeft Russische roots en misschien dat je onder de huidige politieke situatie liever geen Russische software gebruikt en de voorkeur geeft aan een speler van Amerikaanse origine.
Verwijderd @WillySis17 april 2023 23:45
Zijn er ook spelers van Europese origine, ben namelijk geen fan van beide landen die je opnoemt qua politiek.

Iedereen bespioneert uiteindelijk elkaar, de vraag blijft echter heb je liever dat de vijand je gegevens heeft of je 'vriend'? Want ik zie de Nederlandse overheid eerder gegevens ontvangen over jou via een bondgenoot (Amerika) dan dat bijvoorbeeld Rusland of China zal doen.

Als ik mijn buurman vertel over mijn hypothetische illegale ondergrondse wietplantage, loop ik meer risico om bij de kraag gepakt te worden dan als ik iemand uit China hetzelfde vertel.

Uiteraard staat dit stukje los van het feit dat ze je gegevens- en hardware onbruikbaar kunnen maken via malware, phishing en andere destructieve opties, maar goed bij dat stukje maakt het niet uit waar het vandaan komt omdat het net zo vervelend is.

Ik vind het een interessante casus in ieder geval.

Daarnaast kan je er ook voor verkiezen om een versie van AIMP te downloaden die voor de oorlog is uitgebracht en via een betrouwbare 3rd-party website.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:13]

RaJitsu @WillySis18 april 2023 07:25
En Winamp is eigenlijk ontwikkeld door Dmitry Boldyrev, ook een Rus. Verder is het einde natuurlijk zoek wanneer je producten niet meer gaat gebruiken op basis van de herkomst. Waarbij je in dit geval niet eens weet wat het standpunt van de betreffende mensen is. Maar ook al weet je dit wel... rijdt je niet meer in bijv Ford, VAG of Mercedes door de achtergrond van de mensen achter die bedrijven (waarbij voor VAG er ook zeer recente kwesties als reden te noemen zijn)? Een Tesla door maatschappelijke acties en uitspraken van Musk? Koop je de meeste sportmerken niet meer wegens moderne slavernij en kinderarbeid? Deze laatste geldt ook voor tech producten, koop je niets keer bij de Media Markt wegens de financiele basis in geroofd kunst van Joodse eigenaren?
WillySis @RaJitsu18 april 2023 10:14
Ik let meestal toch wel op de achtergrond van de verschillende merken als ik iets koop. Kinderarbeid is voor mij een NEE. Voor technische producten die een internet hangen probeer ik Chinese producten te vermijden. Voor overige producten let ik meer op de kwaliteit, maar de Chinese webwinkels laat ik links liggen.
Momenteel probeer ik Russische producten (en dat is eigenlijk vooral software) te vermijden.

Ik doe beslist niet mee aan de cancel-cultuur, maar let wel op wat ik koop.
Rocketman @spiritrulez18 april 2023 00:40
Aimp is prima, ben toch benieuwd naar die nieuwe Lama's Ass.
maali 17 april 2023 22:13
ja, maar... wie herinnert zich Sonique nog? :D
D3F @maali17 april 2023 22:18
Ik ken hem nog, maar moest wel even de zoekmachine (startpagina, ;)) raadplegen.

En wat dacht je van Real Media Player?
borbit @maali17 april 2023 22:40
_/-\o_
Verwijderd @maali17 april 2023 23:00
Kreeg je die niet gratis bij Nero Burning Rom?
guillaume @maali17 april 2023 23:18
Of K-Jöfol 2000 😎
xception @maali18 april 2023 00:00
Yep, er waren mooie skins voor Sonique. Dat in combinatie met Litestep (vervanging van de user interface van Windows)
rdridder @maali18 april 2023 08:13
Dat was inderdaad een mooie speler :)
icecreamfarmer 17 april 2023 22:34
Hotmix radio integratie is wel fijn.
Daar gebruikte ik het rond 2007 ook voor.
Tyrian 18 april 2023 00:42
Fijne speler. Winamp is nog altijd mijn standaard muziekspeler op mijn PC. En voor Winamp zijn er vele plug-ins om allerlei exotische chiptunes en soundtracks te spelen van computerspellen.

Waarom geen streaming? Ik vind het leuk om te verzamelen en om mijn muziek ook offline te kunnen luisteren. Niet afhankelijk van een internetverbinding of van wie er met wie een streaminglicentie heeft afgesloten.

Een paar jaar terug heb ik onverwachts een week in een buitenlands ziekenhuis moeten doorbrengen. Aan bed gekluisterd en het enige wat ik had om wat afleiding te geven was mijn laptop. Er was geen internet/wifi en ik was blij dat ik mijn muziekverzameling bij had en wat (ouderwetse, offline) PC spellen.
Vads 17 april 2023 21:35
Waarom Winamp gebruiken ipv VLC?
Petje! @Vads17 april 2023 21:37
Ik vind 'm voor muziek veel fijner dan VLC, die gebruik ik voor video. Ik gebruik overigens alleen de classic skin en de playlist onder de player, meer niet.

[Reactie gewijzigd door Petje! op 22 juli 2024 15:13]

Damic @Petje!17 april 2023 21:50
Ik zit op modern skin anders veel te blokkerig zeker in Double Size modus (4k scherm anders is alles ZOOOO klein) ook gewoon met de PL eronder

Voor video gebruik ik MPC-BE, maar meestal staat gewoon Tray Streamer op.
Blaze85 17 april 2023 22:24
Ben ik de enige die Winamp 2.81 nog steeds draaiende heeft?
HollowGamer @Blaze8517 april 2023 22:52
Ik weet niet of je dat niet doen. Er zijn namelijk serieuze lekken geweest, die uiteindelijk gefixed zijn in Winamp 5.

Kan je niet gewoon Winamp 5 draaien en dat met de classic skin?
Bamboozled @HollowGamer18 april 2023 09:11
Dat is wat ik inderdaad al 20 jaar doe. Net geüpdatet, meteen weer classic skin.
smv @Bamboozled18 april 2023 09:50
ik ben er al een hele tijd uit, maar wil wel weer terug naar winamp. waar haal je de classic skin vandaan en hoe implementeer je deze?
Bamboozled @smv18 april 2023 09:57
Is er nooit uit geweest :) Installeer hem (opnieuw) en je komt het vanzelf tegen. Anders options preferences skins en dan skins zelf aanklikken. Ik zit er net mee te spelen, playlist font Arial 10 is origineel, standaard staat die op 11.
smv @Bamboozled19 april 2023 08:05
thnxs
HollowGamer @smv18 april 2023 09:58
Ik kan mij vergissen, maar deze zit als het goed is gewoon bij de standaard installatie.
Dacht dat je drie keuzes had:
- Bento (nieuwste)
- Modern (bij Winamp 5 release)
- Classic (beetje rewrite, maar nog erg true aan origineel)
smv @HollowGamer19 april 2023 08:05
bedankt
Sjah @Blaze8518 april 2023 01:42
Heb het 16 jaar lang gedraaid, tot ik in 2018 overstapte naar Linux. Daar tevreden met Rhytmbox.

[Reactie gewijzigd door Sjah op 22 juli 2024 15:13]

Roel1966 17 april 2023 21:46
Vroeger altijd veel Winamp gebruikt maar naderhand naar VLC-player gegaan waarbij ik mij meen te herinneren dat VLC-player meer codecs kon afspelen. Dat was toen voor mij wel de rede om te switchen en sindsdien eigenlijk bij VLC-player ben gebleven.
Bamboozled @Roel196618 april 2023 09:12
VLC gebruik ik voor video, Winamp nog steeds voor alle audio bestanden.
Roel1966 @Bamboozled18 april 2023 17:55
Deed ik eerder ook wel maar vond/vind het nu toch gemakkelijker gewoon alles via alleen VLC te doen.
Metallize 17 april 2023 21:46
Altijd gebruikt in de 2000's tot dat men hier op Tweakers.net een software update verscheen van Foobar... en ik heb nooit meer terug gekeken ;)
Zidane007nl 18 april 2023 00:16
Ik gebruik WACUP al een aantal jaar. Ik vraag mij af wat deze versie voor toegevoegde waarde heeft.

De nieuwe Winamp Player is wel een teleurstelling. Is gewoon een webplayer die erg lijkt op Spotify.
gwystyl @Zidane007nl18 april 2023 14:17
Ik hoor er voor het eerst van, maar die is
"A media player that's made to emulate some of your favourite media players from the past & bring them into the future"
Vertaling: we hebben Winamp keihard gecopy-paste.

Ik gebruik Winamp nog steeds, maar die liep vast op mijn laptop met Windows 11. Mijn PC met oude installaties van Windows geupgrade naar Windows 11 deed het wel prima. Deze versie werkt ook weer op mijn laptop, dus ik ben blij dat ze weer verder ontwikkelen.
Het fijne van Winamp vind ik dat hij als een smalle balk bovenin beeld kan blijven staan, en de taskbar controls maken e.e.a. ook erg handig. Ik gebruik het vooral voor het afspelen van de MP3's en FLAC's vanaf mijn NAS.

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