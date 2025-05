Versie 5.9.2 van de mediaspeler Winamp is uitgekomen. Winamp was begin deze eeuw een populaire mediaspeler, maar in 2013 besloot moedermaatschappij AOL de stekker uit het project te trekken. Het kwam uiteindelijk bij het Belgische Radionomy terecht, maar ondanks diverse beloften heeft deze er ook weinig mee gedaan. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden. In versie 5.9 is onder meer de codebase van VS2008 naar VS2019 gemigreerd, is ondersteuning voor Windows 11 en afspelen van https-streams toegevoegd en afscheid genomen van de Bento Browser-tab. In versie 5.9.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New: [ml_fanzone] Connect to the online Winamp Fanzone

: [ml_hotmix] Connect to the Hotmix Radio service Improved: [gen_crasher] Added correct Windows 11 detection method

: [ml_wire] Replace internal IE engine with Qt v5.12 engine (w.i.p.) Fixed: Erroneous "URL: Winamp Command Handler" filetype association

[Big Bento] Drag titlebar issue

[Big Bento] Config overlap issue

[ml_local] Drag to rearrange smart view order causes corruption

[ml_playlists] Memory leaks Misc: Added option for RC builds in Update notifications

All DLLs are now digitally signed

Many more general tweaks, improvements, fixes and optimizations Replaced: jnetlib.w5s functions moved to new wac_network.w5s component

dlmgr.w5s functions moved to new wac_downloads.w5s component Updated: [jpeg] ijg-libjpeg 9e