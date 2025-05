Versie 5.9.1 van de mediaspeler Winamp is uitgekomen. Winamp was begin deze eeuw een populaire mediaspeler, maar in 2013 besloot moedermaatschappij AOL de stekker uit het project te trekken. Het kwam uiteindelijk bij het Belgische Radionomy terecht, maar ondanks diverse beloften heeft deze er ook weinig mee gedaan. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden. In versie 5.9 is onder meer de codebase van VS2008 naar VS2019 gemigreerd, is ondersteuning voor Windows 11 en afspelen van https-streams toegevoegd en afscheid genomen van de Bento Browser-tab. In versie 5.9.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New: [ml_nft] Import, play and download music from your NFT Library (optional) New/Improved: [ml_downloads/ml_playlists] Download context menu in ML Improved: [ml_local / nde] Memory footprint reduction

[ml_local] Load time speedup and other optimizations

[ml_online] Increased maximum bandwidth (from 350 to 3500)

[playlist/ml_playlists/ml_pmp] Playlist loader/writer refactoring

[dlmgr] Increased buffer size for faster podcast downloads

[Bento skin] Increased width of config to help with translations

[Installer] VS2019 runtime checker script (thanks Pawel Porwisz) Fixed: Hang when reopening Winamp if previously placed on disconnected monitor

[Installer] Silent install switch blocked by external dependencies

[gen_ff] Windowshade and Docked Toolbar modes not remembered on restart

[gen_tray] Settings not being saved after Winamp restart

[in_mp4/libmp4v2] Overflow and seek issues with specific mp4 videos

[in_wave/libsndfile] Error parsing list subchunks with some riff headers

[ml_downloads] Cancelling multi-selection only cancelled first item

[ml_playlists] Crash when editing playlist entry

[ml_wire/xml] Display of non-Latin characters in Podcasts

[out_ds] Crossfader broken in Bento/Modern skin EQ

[out_ds] Potential buffer overflow issues

[out_wasapi] Crash on opening flv videos (rendering still needs fixing)

[playlist/ml_playlists] Memory leaks

[playlist/ml_playlists] Reported issues with special/unicode characters

[vis_avs] AVS Editor menu not localized when lang pack applied Misc: Many more general tweaks, improvements, fixes and optimizations

Replaced nu::PtrMap with std::map and nu::PtrList with std::vector

[vcpkg] changed from manifest to classic mode Updated: [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.4.2

[in_mod] libopenmpt 0.6.6

[OpenSSL] OpenSSL 3.0.5

[vpx] libvpx 1.12.0

[xml] expat 2.4.9

[zlib] zlib 1.2.13 Removed: [wbm] Lazy-loading wbm system files (no longer required) Detailed changelogs Changes from RC1 to RC2

Changes from RC2 to RC3

Changes from RC3 to RC4

Changes from RC4 to Final