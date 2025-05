Versie 5.10 build 2418 van AIMP is uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma-cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende vijf problemen verholpen:

Fixed: Sound engine - an error occurs on attempt to play file with more than 8 channels

Skin engine - an error occurs on attempt to draw text in null-size area (regression)

Music library - grouping templates names are missing on first start (5.10 regression)

Audio converter - dithering is always applied (regression)

Plugins - information bar - does not hide on time out in certain cases (regression)