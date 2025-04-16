Er is een nieuwe versie van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

New: Audio converter: the Monkey's Audio codec has been updated to v11.07 Fixed: General - libVorbis built-in to the app conflicts with 3rd party plugins (regression 5.40)

Playlist manager - manager marks content as modified after changing playing track in active storage

Music library - Alt +Click at collapsing button in grouping tree works not as expected

+Click at collapsing button in grouping tree works not as expected Issues from incoming crash-reports