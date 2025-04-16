Software-update: AIMP 5.40 build 2674

AIMP logo (75 pix) Er is een nieuwe versie van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

New:
  • Audio converter: the Monkey's Audio codec has been updated to v11.07
Fixed:
  • General - libVorbis built-in to the app conflicts with 3rd party plugins (regression 5.40)
  • Playlist manager - manager marks content as modified after changing playing track in active storage
  • Music library - Alt+Click at collapsing button in grouping tree works not as expected
  • Issues from incoming crash-reports

Aimp 5.0 screenshot

Versienummer 5.40 build 2674
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AIMP
Download https://www.aimp.ru/?do=download&os=windows
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-04-2025 16:30 2

16-04-2025 • 16:30

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Bron: AIMP

Update-historie

26-06 AIMP 5.40 build 2721 4
09-04 AIMP 5.40 build 2713 1
17-03 AIMP 6.00 build 3050 bèta 1
04-03 AIMP 5.40 build 2708 3
24-12 AIMP 5.40 build 2703 9
14-11 AIMP 5.40 build 2699 1
10-'25 AIMP 5.40 build 2695 4
09-'25 AIMP 5.40 build 2693 1
08-'25 AIMP 5.40 build 2689 1
06-'25 AIMP 5.40 build 2682 2
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AIMP

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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hotabibber 16 april 2025 22:19
Is dit nog wel betrouwbaar Russische makelij?
magician2000 @hotabibber17 april 2025 00:36
Als je het niet vertrouwd, kun je dit het beste links laten liggen. Maar dat het Russisch is, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het onbetrouwbaar is (al snap en hanteer ik die voorzichtigheid ook - zij het niet alleen met Russische makekelij).

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