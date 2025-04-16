Voor de veiligheid is het beter om voor ieder account een ander en sterk wachtwoord te gebruiken. Als een bepaalde dienst wachtwoorden laat uitlekken, zijn niet al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst.
1Password is er hier een van en is beschikbaar als webapplicatie, als app op verschillende platforms en als extensie voor de meestgebruikte browsers. Het kan twee weken geprobeerd worden, waarna een licentie moet worden aangeschaft. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Versie 8.10.72 is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen en bugfixes doorgevoerd.
1Password for Windows 8.10.72
- The MSI installer now supports in-app updates, turned on by default. Administrators can turn them off during deployment using
MANAGED_UPDATE=1.
- MSI deployments can now use the
MANAGED_INSTALL=1flag to remove per-user 1Password installs.
- We’ve improved the reliability of the connection between the app and browser extension.
- We’ve fixed an issue that prevented 1Password from opening after updates were deployed with the MSI installer.
- We’ve fixed an issue where 1Password wouldn’t unlock after a new user was confirmed in the app.
- We’ve fixed an issue where using “Open and Fill” in the app could cause websites to reload repeatedly.