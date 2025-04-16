Software-update: 1Password 8.10.72

1Password logo (79 pix)Voor de veiligheid is het beter om voor ieder account een ander en sterk wachtwoord te gebruiken. Als een bepaalde dienst wachtwoorden laat uitlekken, zijn niet al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst.

1Password is er hier een van en is beschikbaar als webapplicatie, als app op verschillende platforms en als extensie voor de meestgebruikte browsers. Het kan twee weken geprobeerd worden, waarna een licentie moet worden aangeschaft. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Versie 8.10.72 is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen en bugfixes doorgevoerd.

1Password for Windows 8.10.72
  • The MSI installer now supports in-app updates, turned on by default. Administrators can turn them off during deployment using MANAGED_UPDATE=1.
  • MSI deployments can now use the MANAGED_INSTALL=1 flag to remove per-user 1Password installs.
  • We’ve improved the reliability of the connection between the app and browser extension.
  • We’ve fixed an issue that prevented 1Password from opening after updates were deployed with the MSI installer.
  • We’ve fixed an issue where 1Password wouldn’t unlock after a new user was confirmed in the app.
  • We’ve fixed an issue where using “Open and Fill” in the app could cause websites to reload repeatedly.

1Password

Versienummer 8.10.72
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, iOS, Windows 10, Windows 11
Website 1Password
Download https://1password.com/downloads/
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 16-04-2025 15:00
9 • submitter: danmark_ori

16-04-2025 • 15:00

9

Submitter: danmark_ori

Bron: 1Password

Update-historie

16-07 1Password 8.12.30-19 9
08-04 1Password 8.12.10 3
18-03 1Password 8.12.8 2
11-02 1Password 8.12.2 2
20-01 1Password 8.12.0 12
10-12 1Password 8.11.22 4
25-11 1Password 8.11.20 0
13-11 1Password 8.11.18 1
10-'25 1Password 8.11.16 20
10-'25 1Password 8.11.14 1
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1Password

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Beveiliging en antivirus

Reacties (9)

-Moderatie-faq
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Christoxz 16 april 2025 15:07
Nou nog eens een fix voor Linux, waarbij het altijd crasht bij de eerste start. Al heel lang bekend bij 1P. Nog steeds geen fix..
Ventieldopje @Christoxz16 april 2025 15:25
Ik heb het idee dat dit alleen gebeurt als er nog geen taakbalk aanwezig is en hij dus "te vroeg" wil starten. Zelf draai ik op meerdere verschillende machines sway en heb ik die crash weten te voorkomen door 1Password gewoon een seconde later te laten opstarten.

Vervelend is het wel, helemaal mee eens, maar zo is er prima mee te leven voor nu.
Christoxz @Ventieldopje16 april 2025 15:41
Nop, zelfs met een delay, of zonder auto start krijg ik (en meerdere mensen) een crash.
Het is al langer dan een jaar bekend bij 1P. Ik ben zeer fan van 1P en zie mij niet snel switchen, maar zo'n lange bug die je elke keer weer tegemoet komt is wel schandelijk.
I want you to know that we’re aware of this issue—it’s been logged for some time now—and our development team is actively working on a resolution, even though I can’t provide a definitive timeline just yet.
Ik heb nu een startup command dat hij start in achtergrond, en crash negeert, en daarna weer opnieuw opstart. Dat werkt voor nu prima "1password || true; sleep 3; 1password"

Dit zelf zou al een prima dirty fix zijn om te implementeren door 1P, tot ze de echte oorzaak en oplossing hebben gevonden.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 16 april 2025 15:43]

Ventieldopje @Christoxz16 april 2025 16:11
En wat als je hem opstart met "1password --silent", dat is hoe ik hem start. Eventueel met een delay: "sleep 3; 1password --silent".

Werkt dat?
Rambolinie @Christoxz16 april 2025 15:21
Ik heb ditzelfde tegenwoordig ook met Windows 11, niet op elke Windows computer overigens.
alienfruit @Christoxz16 april 2025 15:36
Ik heb een vergelijkbaar probleem op de Mac waar de panel in de browser niet wilt openen. Behoorlijk onstabiele software
- peter - @Christoxz16 april 2025 15:58
Jep idd. Ik report t altijd. Maar er veranderd niets.
rbr320 16 april 2025 22:27
Heeft iemand ervaring met 1Password in een zakelijke omgeving. Momenteel gebruiken we LastPass en hoewel dit meestal prima werkt met betrekking tot het delen van wachtwoorden en andere geheimen binnen de afdeling heeft vrijwel elk van mijn collega's een hekel aan de interface en specifieke vreemde gedragingen van LastPass. We zijn dus op zoek naar een alternatief.

Ik ben dus ook zeer geïnteresseerd naar de ervaringen van mensen die al een migratie van LastPass naar iets anders, bijvoorbeeld 1Password, achter de rug hebben.
beerse @rbr32017 april 2025 10:25
Het is maar net waar en hoe je wachtwoord kluizen zakelijk wilt inzetten. Daar heb je vaak meerdere eisen en wensen.

Zakelijk kan het handig zijn om een centraal beheerde wachtwoord kluis constructie te hebben met daar binnen kluizen voor afdelingen (voor afdeling gebonden accounts) en voor persoonlijke kluizen. Daarbij wil je misschien wel dat het allemaal gekoppeld (en gecontroleerd) wordt. Maar misschien ook juist bewust een geforceerde scheiding van persoonlijke accounts en zakelijke/groeps/applicatie accounts.

Daarom ben ik content dat mijn organisatie meerdere mogelijkheden bied: 1 zakelijke kluis met een web-interface die ook via een api vanuit apps gebruikt kan worden. En 1 applicatie die met een persoonlijk bestand werkt voor de (zakelijke) persoonlijke accounts.

Zakelijk mag je dan ook mee-denken over single-sign-on, kerberos, en ssh-keys en ssh-agents en zo al zal dat initieel misschien wat te diep gaan...

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