Software-update: Mozilla Thunderbird 137.0.2

Mozilla Thunderbird logo De Mozilla Foundation heeft versie 137.0.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. Thunderbird is beschikbaar in twee verschillende versies, die beide als stabiel worden aangeduid. De eerste wordt vaker voorzien van nieuwe functionaliteit en wordt als Release-versie aangeboden; de andere, de Extra Support Release-versie, wordt alleen van bugfixes en stabiliteitsverbeteringen voorzien. Sinds versie 137.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in Mozilla Thunderbird 137.0.2
  • Thunderbird could crash on startup when creating Linux system tray icon
  • Security fixes
Fixed in Mozilla Thunderbird 137.0.1
  • Added delay to built-in notifications when new profile is created in offline mode

Mozilla Thunderbird

Versienummer 137.0.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-04-2025 13:30
5 • submitter: danmark_ori

16-04-2025 • 13:30

5

Submitter: danmark_ori

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
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Reacties (5)

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joost00719 16 april 2025 13:45
Deze versie zorgde er bij mij voor dat mijn agenda niet meer werd gesynct. Na opnieuw instellen werkte het weer (outlook).
William_H @joost0071916 april 2025 20:40
Outlook is sowieso een draak geworden sinds Microsoft z'n beveiliging heeft opgeschroefd. Met m'n Gmail nergens last van.
playon1955 17 april 2025 09:27
Als Outlook niet langer voldoet en veel ellende voortbracht, heb ik voor Thunderbird als alternatief gekozen. Doet met verve wat een e-mailclient moet doen. De synchronisatie van de agenda, dat ik met Outlook niet onder de knie kon krijgen, vlot geïmplementeerd. Blij dat het functioneel is en geen problemen geeft.
Verwijderd 16 april 2025 14:01
Ziet er niet uit, zo een fancy "moderne" interface die niks toevoegt aan de bruikbaarheid op een desktop computer. Ze hebben bij thunderbird zeker een paar snelle jongens als ui-"deskundigen" aangenomen.

/parodie

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 april 2025 14:02]

erikmeuk3
21 april 2025 12:05
Thunderbird had een lange tijd geen Release versie.
Toen zijn stilzwijgend alle gebruikers naar de ESR versie gegaan.
Nu is er weer keuze.
Klik op help/Over Thunderbird om je versie te zien.
Je kunt deze versie gewoon over de ESR heen zetten, de installer herkent het als update.

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