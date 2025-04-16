Software-update: FileZilla 3.69.0

FileZilla logo (75 pix) Versie 3.69.0 van de opensource ftp-client FileZilla is uitgekomen. Het programma is populair vanwege de geringe belasting van de systeembronnen. FileZilla is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Naast de standaardversie is er ook een Pro-versie, die tegen een kleine vergoeding ondersteuning biedt voor diverse online opslagdiensten.

Wees voorzichtig met het 'aanbevolen' downloadbestand, want dat wordt gebundeld met software van derden. Op deze pagina zijn installatiebestanden te vinden die geen extra componenten bevatten. Een verkeerde installatie is overigens eenvoudig te herkennen aan het woord sponsored in de bestandsnaam. Sinds de releasecandidate zijn er geen nieuwe functies toegevoegd. Wel zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes and minor changes:
  • Faster natural sort
  • *nix: Fixed focus issue in Site Manager
  • Updated to libfilezilla 0.50.0

FileZilla

Versienummer 3.69.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FileZilla
Download https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1
Licentietype Open source/betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-04-2025 12:00
0 • submitter: danmark_ori

16-04-2025 • 12:00

0

Submitter: danmark_ori

Bron: FileZilla

Update-historie

05-06 FileZilla 3.70.6 1
07-05 FileZilla 3.70.5 3
14-04 FileZilla 3.70.3 3
11-04 FileZilla 3.70.0 1
16-11 FileZilla 3.69.5 6
07-'25 FileZilla 3.69.3 0
07-'25 FileZilla 3.69.2 1
04-'25 FileZilla 3.69.0 0
04-'25 FileZilla 3.69.0 RC1 0
11-'24 FileZilla 3.68.0 2
Meer historie

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FileZilla

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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