Software-update: Winamp 5.9.1 build 10021 RC 1

Winamp logo (79 pix)Er is een nieuwe versie van de mediaspeler Winamp uitgekomen, een ontwikkelversie. Winamp was begin deze eeuw een populaire mediaspeler, maar in 2013 besloot moedermaatschappij AOL de stekker uit het project te trekken. Het kwam uiteindelijk bij het Belgische Radionomy terecht, maar ondanks diverse beloften heeft deze er ook weinig mee gedaan. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden. In versie 5.9 is onder meer de codebase van VS2008 naar VS2019 gemigreerd, is ondersteuning voor Windows 11 en afspelen van https-streams toegevoegd en afscheid genomen van de Bento Browser-tab. In versie 5.9.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New:
  • [ml_nft] Import, play and download music from your NFT Library (optional)
New/Improved:
  • [ml_downloads/ml_playlists] Download context menu in ML
Improved:
  • [ml_local / nde] Memory footprint reduction
  • [ml_local] Load time speedup and other optimizations
  • [ml_online] Increased maximum bandwidth (from 350 to 3500)
  • [playlist/ml_playlists/ml_pmp] Playlist loader/writer refactoring
  • [dlmgr] Increased buffer size for faster podcast downloads
  • [Bento skin] Increased width of config to help with translations
  • [Installer] VS2019 runtime checker script (thanks Pawel Porwisz)
Fixed:
  • Hang when reopening Winamp if previously placed on disconnected monitor
  • [Installer] Silent install switch blocked by external dependencies
  • [gen_ff] Windowshade and Docked Toolbar modes not remembered on restart
  • [gen_tray] Settings not being saved after Winamp restart
  • [in_mp4/libmp4v2] Overflow and seek issues with specific mp4 videos
  • [in_wave/libsndfile] Error parsing list subchunks with some riff headers
  • [ml_downloads] Cancelling multi-selection only cancelled first item
  • [ml_playlists] Crash when editing playlist entry
  • [ml_wire/xml] Display of non-Latin characters in Podcasts
  • [out_ds] Crossfader broken in Bento/Modern skin EQ
  • [out_ds] Potential buffer overflow issues
  • [out_wasapi] Crash on opening flv videos (rendering still needs fixing)
  • [playlist/ml_playlists] Memory leaks
  • [playlist/ml_playlists] Reported issues with special/unicode characters
  • [vis_avs] AVS Editor menu not localized when lang pack applied
Misc:
  • Many more general tweaks, improvements, fixes and optimizations
  • Replaced nu::PtrMap with std::map and nu::PtrList with std::vector
  • [vcpkg] changed from manifest to classic mode
Updated:
  • [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.4.2
  • [in_mod] libopenmpt 0.6.6
  • [OpenSSL] OpenSSL 3.0.5
  • [vpx] libvpx 1.12.0
  • [xml] expat 2.4.9
  • [zlib] zlib 1.2.13
Removed:
  • [wbm] Lazy-loading wbm system files (no longer required)
Winamp screenshot (620 pix)
Versienummer 5.9.1 build 10021 RC 1
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Winamp
Download https://download.nullsoft.com/winamp/client/Winamp591_10021_RC1_full_en-us.exe
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 07-12-2022 07:20
48 • submitter: 1DMKIIN

07-12-2022 • 07:20

48

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Winamp

Update-historie

04-'23 Winamp 5.9.2 build 10042 17
04-'23 Winamp 5.9.2 build 100​37 RC1 106
12-'22 Winamp 5.9.1 build 10029 30
12-'22 Winamp 5.9.1 build 10021 RC 1 48
09-'22 Winamp 5.9 16
08-'22 Winamp 5.9 build 9999 RC 4 108
07-'22 Winamp 5.9 build 9999 RC 1 59
10-'18 Winamp 5.8 build 3660 bèta 81
12-'13 Winamp 5.666 build 3516 39
11-'13 Winamp 5.666 build 3510 48
Meer historie

Lees meer

Winamp

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (48)

-Moderatie-faq
48
48
41
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
shakemyass 7 december 2022 08:58
Wow bestaat ie nog...was inmiddels 22 jaar geleden dat ik ergens een 2.x versie had, nadien lang gebruikt maar in de jaren en vele alternatieven verder niet meer naar om gekeken... _/-\o_
PageFault @shakemyass7 december 2022 09:08
Er zijn geen/weinig alternatieven die alle bestandsformaten afspelen op de manier die ik wil, vandaar dat ik ben blijven hangen bij Wimamp. Hoewel je plugins van Wimamp ook in Mediamonkey kunt gebruiken.
Power2All @PageFault7 december 2022 09:36
Foobar2000 heeft meer functies en ondersteunt meer zo ver ik weet.
Vooral de tools en plugins die er zijn, overstijgen Winamp vele malen.
Het mooie van Foobar is dat het ook alles kan converteren naar iets anders, waar bij Winamp dat opzich ook kan, maar minder opties heeft naar wat voor formaat.
Winamp heb ik sinds 2.x en 3.x niet meer aangeraakt, en sindsdien bij Foobar gebleven.
PageFault @Power2All7 december 2022 09:48
Ik heb foobar geprobeerd en deel echt grotendeels je mening, maar bepaalde muziek kan/wil hij niet afspelen, ook niet met een plugin die dat dan zou kunnen. En ja, het is niet een heel groot deel (integendeel) van mijn bibliotheek, maar in WinAMP pleur ik alles in een giga lijst en spelen maar. Mediamoney kan dat ook als ik de juiste plugins uit WinAMP jat.

Foobar kan het nog niet, ik hoop dat het ooit komt. Hij kan met een plugin wel al een deel, maar niet extern afspelen.

VLC schijnt het te kunnen. Hoewel ik VLC voor video standaard gebruik, vind ik het op de een of andere manier vreselijk voor audio.
Power2All @PageFault7 december 2022 16:35
Geen idee welke formaat je anders dan AAC, FLAC, WAV, RIFF, MP3, OGG, M4A (MP4 ook) verder gebruikt. M3U en dit soort afspeel lijsten functioneren ook prima. Andere formaten snap ik dan weer niet zo, aangezien dit de meest gebruikte formaten zijn voor prive gebruik, maar ook als je gaat DJ'en met een Pioneer XDJ, Denon Prime of andere soort hardware.

[Reactie gewijzigd door Power2All op 22 juli 2024 15:10]

PageFault @Power2All7 december 2022 19:47
XM best wel veel, en S3M en MOD. Daar is volgens mij iets voor voor foobar.

Maar MID is wel een plugin voor, enkel voor zijn eigen wave table. Ik output ze nu naar mijn Sound Canvas SC 88 Pro. Deze staat met analoog uit op mijn analoog in van de sound card. Op die manier heb ik ook geen mixer nodig.
Power2All @PageFault7 december 2022 19:51
XM, S3M en MOD gebruik ik sowieso MadTracker2 voor als het moet.
Lang geleden dat ik daarin mijn muziek produced, ervoor nog in FastTracker2 in MSDOS, zo leuk verleden was dat haha.
Fruity Loops en Ableton Live zijn beter geschikt daarvoor nu, maar goed.

Als je toch alle soorten wilt afspelen, die zelfs Winamp soms niet kan decoden:
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_openmpt54
PageFault @Power2All7 december 2022 20:38
Ik wil gewoon net zoals winamp 1 player voor alles. En foobar kan dat nog net niet. Ooit... :)
DummyXL @PageFault7 december 2022 21:30
Aimp erg goed alternatief
PageFault @DummyXL7 december 2022 22:05
Die lijkt het te kunnen inderdaad. Een keer proberen, thanks. Nu foobar nog....
Power2All @PageFault7 december 2022 23:54
Volgens mij heb ik toch echt een link naar OpenMPT link neergezet...
Dus ik snap niet hoe je erbij komt nog steeds dat Foobar het niet kan... :?
Verwijderd @PageFault7 december 2022 20:04
MusicBee speelt formaten zoals XM, IT, S3M en MOD out-of-the-box.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:10]

Power2All @Verwijderd7 december 2022 23:56
Ja maar is niet geschikt voor het converteren van formaten.
Dat is de reden ook dat ik Foobar2000 heb, want die kan dat out-of-the-box wel.
Minus dat je nog steeds codecs nodig hebt zoals LameMP3 en AAC's encoder, maar dat heeft te maken met copyright en licenses enzo. Hetzelfde geldt ook voor MusicBee, als ik een forum post lees van de developer, voor het decoden van bepaalde music formats.
Foobar2000 heeft wel een handige encoder pack:
https://www.foobar2000.org/encoderpack

[Reactie gewijzigd door Power2All op 22 juli 2024 15:10]

Verwijderd @Power2All8 december 2022 09:05
Ja maar is niet geschikt voor het converteren van formaten.
Dat is onjuist, MusicBee heeft uitgebreide converteer opties, inclusief extra aanpasbare opties voor het overzetten van muziek naar portable spelers of smartphones.
Minus dat je nog steeds codecs nodig hebt zoals LameMP3 en AAC's encoder,
Deels onjuist, Lame MP3 is ingebouwd, en je kunt er van- en naar- converteren.
Converteren naar AAC is inderdaad niet standaard aanwezig. (afspelen wel)

Als je Apple zooi gebruikt (iphones etc.) moet je inderdaad zelf wat gaan klooien om dingen werkend te krijgen. (Dan is MediaMonkey wellicht een betere keuze)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:10]

Power2All @Verwijderd8 december 2022 20:55
Ah yah, ik lees net dat LameMP3 patent-vrij nu is.
Best wel apart, hoop dat Foobar het ook mee gaat nemen in hun installaties :)
jeroen79 @PageFault7 december 2022 16:41
Wat voor bestandsformaten zijn dat dan?
dickwes @PageFault7 december 2022 12:30
Geld dit ook voor de shoutcast plugin?
PageFault @dickwes7 december 2022 12:32
Ah dat is wel een grappige/nuttige plugin! Nee, ik zoek een plugin voor foobar waarbij ik iets naar een extern device kan sturen, niet een streaming oplossing.

Wel dank voor het meedenken :)
dickwes @PageFault7 december 2022 12:39
Bedankt voor de reactie,deze gebruikte ik vroeger om muziek naar Secondlife te streamen,deze zal nog wel in Winamp werken,maar wil Foobar ook eens uit proberen. :)
PageFault @dickwes7 december 2022 12:57
Ow dat is een geinige use case, muziek van een andere bron in een game :) Nooit aan gedacht!
dickwes @PageFault7 december 2022 16:35
Ja hoor werkt perfect,je kunt zelfs in Secondlife een stream kopen voor enkele dollars .Op dit moment gebruik ik de muziekspeler van Radio Boss hier voor, daar zit standaard de Shoutcast plugin in geiintregeerd.
PageFault @dickwes7 december 2022 18:51
Geweldig!
xONet @shakemyass7 december 2022 09:22
Idem hier, behalve dat Winamp altijd de makkelijkste optie was (is?) om muziek op je iPod te zetten als je geen iTunes wilde gebruiken. En ja, die wordt hier -sporadisch- nog gebruikt ;)
jeroen79 @xONet7 december 2022 16:42
Dat kan ook met FooBar.
zaadstra 7 december 2022 08:57
Gelukkig doet v5.666 het nog prima. Staat toevallig nog net onderaan de lijst van software updates }>

De originele downloadlink is natuurlijk stuk, maar Archive.org to the rescue!
Bamboozled @zaadstra7 december 2022 09:49
Waarom is die beter dan?
zaadstra @Bamboozled7 december 2022 14:35
Omdat er minder meuk in zit waar ik toch geen gebruik van maak. Zie dat screenshot hierboven dan! :+

Hier spelend in systray, alleen player zichtbaar en soms de playlist er aan vast.
Werkt perfect met een playlistje van streaming radio kanalen.
Bamboozled @zaadstra7 december 2022 15:15
Dat is volgens mij gewoon Bento, die zit ook in v5.666
zaadstra @Bamboozled7 december 2022 15:43
Maar niet al die onzin panelen. En ik gebruik skin Winamp Classic, lekker klassiek dus :)
En ja, die onnodige Media Library zit er ook al in (in een antiek kleine vorm).
Ik heb er dus genoeg aan, lekker lightweight, nieuwere software is niet altijd beter.
Bamboozled @zaadstra7 december 2022 16:54
..Kijkt bij v5.666

Zelfde screenshot.
KoalaBear84 @Bamboozled7 december 2022 13:46
Voor mij omdat in de nieuwste versies de Jump To File niet meer werkt waardoor het lastiger is om dingen in de queue/next te zetten.
)(DVD)( @zaadstra7 december 2022 12:53
Je kan ook Wacup installeren https://getwacup.com/.
Wacup word door 1 van de vorige winamp developers ontwikkeld
Die installeerd ook 5.666 erbij sinds het nog stukken ervan gebruikt (atlhans in de publieke preview, in de betas word minder en minder van 5.666 gebruikt,maar geen idee of die dan nog 5.666 erbij installeerd)
Krimglas 7 december 2022 08:29
Denk je :"ooh, gaat radionomy eindelijk iets doen met winamp", krijg je dit te lezen. Echt een cursed monkey paw.
Bamboozled @Krimglas7 december 2022 09:21
Nou ja, true, maar vooralsnog is dit RC1.
Room42 @Bamboozled7 december 2022 09:49
RC staat voor Release Candidate. Dat is een (van de) aller laatste testversies voordat de release final is. Daarin zullen over het algemeen alleen nog bugs gefixed worden. Dus verwacht er niet teveel meer van.
Bamboozled @Room427 december 2022 09:51
True I know, ik bedoelde er wordt wel nog steeds aan ontwikkeld.
Help!!!! 7 december 2022 09:02
Ben er blij mee. Speel nog gewoon oldschool mp3/flac etc vanaf mijn HD. Winamp is nostalgie dat voor mij nog steeds prima voldoet.

Het enige wat ik mis is de mogelijkheid om via CTRL+Mousewheel in -en uit te zoomen.
zaadstra @Help!!!!7 december 2022 09:08
Ctrl+D = Double Size
Help!!!! @zaadstra7 december 2022 09:12
Thx. Dat gebruik ik al. Het gaat me meer om de playlist. :)
CousinBoneless @Help!!!!7 december 2022 09:57
Cool. Jouw nostalgische gebruik van Winamp is als een babyboomer die nog bij zijn pick-up zweert...

Althans, zo gaan jouw kinderen dat zien ;)
PageFault @CousinBoneless7 december 2022 12:58
Wanneer je je LP speler dan kunt bedienen vanuit WinAMP, vinden ze dat misschien wel weer cool :+
Server.1968 7 december 2022 09:19
't Kan zitten in een andere bias, maar heb de indruk dat de flac naar output vertaler nog steeds de meest fijne is. Geen idee of ze in hun eigen decoder iets specifieks doen met het algoritme. In elk geval om deze reden nog altijd mijn favoriete flac naar output omzetter (tenzij ik Plex gebruik).
Blasterxp 7 december 2022 09:49
Heb het nog jaren gebruikt incombinatie met Shoutcast, en dan di.fm , of pulsradio.fr
Geen collectie meer nodig.
Edwinlzv 7 december 2022 10:07
Winamp 5.666 staat nog steeds standaard op de pc/laptop bij mij. Ik vind het nog steeds het fijnste programma om muziek af te spelen.
Anton 7 december 2022 12:04
Kan iemand mij ervaringen vertellen over upgrades? Dus als je van 5.666 naar 5.9.x gaat? Blijft de media-library in tact, en alle instellingen? Ik ben heel benieuwd voor dat ik dat ga doen :)
Verwijderd 7 december 2022 07:28
[ml_nft] Import, play and download music from your NFT Library (optional)
:?
IStealYourGun @Verwijderd7 december 2022 07:34
Gelukkig vermelden ze ook
If you don’t have any music NFTs, and don’t ever intend getting any or using the feature, then you can deselect it in the installer options, or delete the DLL, or uninstall the plugin via Prefs, and that’s the end of it.
En sowieso is de feature enkel te gebruiken met een omweg, want de interne browser engine maakt gebuikt van IE 10 :X

[Reactie gewijzigd door IStealYourGun op 22 juli 2024 15:10]

MarvinJames 7 december 2022 11:07
Flashback naar 2000:
"Winamp, it really whips the llama's ass!"

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.