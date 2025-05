Versie 2.52.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.52.0: Added support for AMD Radeon RX 7900 XT and XTX (Navi 31)

Added support for NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3050 (GA107), A800 80 GB PCIe

Added support for Intel Raptor Lake IGP

Added support for AMD Radeon RX 6300

NVIDIA ECC memory status is now reported in Advanced Panel / General

If boost clock can't be read, base clocks are used to calculate fillrates

GPU clock reading on Intel Arc graphics has been improved

Improved VRAM size reporting in some edge cases

Added support for vendor detection of Corsair, Huqaqin, Maxsun and Wingtech