GPU-Z 2.53.0

Versie 2.53.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.53.0: Added support for NVIDIA GeForce RTX 4070, Mobile RTX 4090/4080/4070/4060/4050, RTX 6000 Ada, RTX 3060 Mobile (GA104), RTX 3050 Mobile 6 GB, RTX 2050, Hopper H100 PCIe, RTX 2080 Ti ES

Added support for AMD Radeon RX 7600S, Pro W6900X, Pro V620, Mendocino Ryzen APU

Added support for Intel Raptor Lake-HX, Alder Lake N, Alder Lake U i3-1210U, Rocket Lake UHD P750