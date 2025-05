Minisforum Neptune HX99G-mini-pc met Ryzen 9 6900HX is nu te koop voor 1179 euro

Minisforum is de Europese verkoop van de Neptune HX99G gestart. Deze heeft een AMD Ryzen 9 6900HX-cpu met RX6600M-gpu en is een geüpgradede versie van de HX90G. De mini-pc heeft een adviesprijs van 1179 euro en de leveringen starten eind februari.

Voor die prijs krijgen consumenten een bareboneversie. Kopers kunnen ook voor versies met 16GB of 32GB DDR5-Sodimm-geheugen en een M.2 2280-ssd van 512GB of 1TB kiezen. De mini-pc kost dan maximaal 1599 euro. Prijzen zijn inclusief bezorgkosten. De eerste pc's worden eind februari vanuit Hongkong verzonden, waarna het nog 16 tot 23 dagen duurt voordat de computer in de EU is.

De Neptune HX99G werd in november aangekondigd en is een verbeterde versie van de HX90G, waar Tweakers eind vorig jaar een review over schreef. De twee pc's delen dan ook de behuizing. De HX99G ondersteunt wifi en bluetooth, heeft een 2,5Gbit/s-ethernetpoort, twee HDMI-poorten, twee USB 4-poorten en twee DisplayPort-poorten. Verder zijn er vier USB 3.2-poorten, waarvan één Type-C. De behuizing is 205x203x69,3mm groot en weegt 1,21kg.