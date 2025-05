Airbus test systeem dat geautomatiseerd kan landen zonder hulp van piloten

Airbus is begonnen met de laatste drie maanden van de testfase van DragonFly, een systeem dat veel meer automatisering in de cockpit mogelijk maakt. Het systeem kan bijvoorbeeld piloten assisteren tijdens het taxiën en geautomatiseerd landen als de piloten uitgeschakeld zijn.

Als de piloten van een passagiersvliegtuig om wat voor reden dan ook uitgeschakeld zijn of in ieder geval het vliegtuig niet meer kunnen besturen, kan het Dragonfly-systeem zelfstandig en veilig het vliegtuig aan de grond zetten, aldus Airbus. Daarbij wordt een Automated Emergency Ops-applicatie ingeschakeld, waarbij op niet nader toegelichte wijze wordt vastgesteld dat er hulp nodig is.

Vervolgens wordt het geschiktste vliegveld gekozen, waarbij gelet wordt op weersomstandigheden en militaire situaties, waarna het geschiktste traject wordt gekozen. Daarbij wordt er automatisch gecommuniceerd met onder meer de luchtverkeersleiding. Hiermee kan Dragonfly een vliegtuig veilig aan de grond zetten bij welk vliegveld dan ook, ongeacht of het vliegveld de gebruikelijke systemen heeft om te assisteren bij een landing.

Het systeem kan piloten ook helpen om te landen in lastige weersomstandigheden waarbij er slecht zicht is. Daartoe is het vliegtuig uitgerust met niet nader omschreven sensors die het zicht op de landingsbaan verbeteren, waar ook computervisionalgoritmes en berekeningen voor de guidance aan moeten bijdragen.

Dragonfly omvat ook een applicatie die piloten helpt met het taxiën op drukke luchthavens. Als de luchtverkeersleiding goedkeuring geeft om te vertrekken, dan geeft het systeem een kaart weer van het vliegveld, en interpreteert en vertaalt het ook de instructies van de luchtverkeersleiding naar geautomatiseerde gesproken aanwijzingen die het taxiën moeten vergemakkelijken. Volgens Airbus betekent dit dat piloten zich meer kunnen richten op andere belangrijke taken.

Het systeem wordt momenteel op de grond en in de lucht getest bij een Airbus A350. Inmiddels zijn de laatste drie maanden van de testfase ingegaan. Op basis daarvan zal worden besloten om de technologie verder te updaten of dat het wellicht gereed is om uiteindelijk te worden geïntegreerd in toekomstige programma's. Het is dus nog onduidelijk of het systeem daadwerkelijk in toekomstige A350's of andere passagiersvliegtuigen zal worden geïntegreerd, welke delen dat dan zullen zijn en wanneer dat zal moeten plaatsvinden.