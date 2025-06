Minisforum brengt Venus-mini-pc's met Intel Alder Lake N-processors uit

Minisforum heeft twee nieuwe mini-pc's in de Venus-serie aangekondigd. De UN100 en UN305 maken allebei gebruik van een Alder Lake-N-chip. De duurdere variant heeft een Intel Core i3-N305.

De Venus UN100 en UN305 zijn vanaf vrijdag te koop bij Minisforum. Beide modellen zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar: een met 8GB geheugen en 256GB opslag, en een met 16GB geheugen en 512GB opslag. Het geheugen is niet uit te breiden of te vervangen omdat het is vastgesoldeerd, maar de upgrade naar het snellere model is met 30 euro niet duur.

De mini-pc's zijn de eerste Minisforum-apparaten die een Alder Lake N-chip van Intel aan boord hebben. Voor de UN100 is dat de N100. Niet geheel verrassend maakt de UN305 gebruik van de N305-processor. De N100 is een quadcore-soc met een maximale snelheid van 3,4GHz en een geïntegreerde Intel UHD-gpu van 750MHz. De N305 is sneller; dat is een Core i3-processor met een octacorechip die maximaal 3,8GHz haalt en een gpu van 1,25GHz heeft.

Op de processor na zijn beide apparaten hetzelfde. De mini-pc's hebben twee gigabitethernetpoorten, twee HDMI-poorten en een USB-C-poort met DisplayPort-optie. Daarmee kunnen maximaal drie beeldschermen tegelijk worden aangesloten. Verder zitten er vier USB-A 3.2-poorten op het apparaat, waarvan twee Gen 1's en twee Gen 2's.

Ook de metalen behuizing is hetzelfde voor beide apparaten. Ze kunnen worden opengemaakt om een M.2 2280-ssd toe te voegen, of een 2,5"-harde schijf of ssd. Het goedkope model van de N100 kost 249 euro; het duurdere N305-model kost 359 euro.