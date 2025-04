Minisforum brengt NAB6-mini-pc uit die vier 4K-schermen kan aansturen

Minisforum heeft een mini-pc uitgebracht met een twaalfde generatie Intel i7-processor erin. De venus NAB6 ondersteunt vier 4k-schermen en heeft twee 2,5 gigabitethernetpoorten, wat het apparaat onder andere als kleine server interessant maakt.

De Venus NAB6 van Minisforum kan als barebone worden gekocht, maar ook met maximaal 32GB aan geheugen een een ssd van een terabyte. Het apparaat valt met name op door zijn vier video-uitgangen. Dat zijn twee HDMI-poorten en twee USB-C-poorten waarmee het apparaat vier schermen met een maximale resolutie van 4K op 60fps kan aansturen. Het apparaat heeft daarnaast twee 2,5 gigabitethernetpoorten, die naast elkaar in de case zitten.

De NAB6 wordt verder geleverd met een Alder Lake-soc, specifiek de i7-12650H van Intel die tien cores en zestien threads telt voor een maximale kloksnelheid van 4,7GHz. Verder zit er nog maximaal 64GB aan DDR4-geheugen in het apparaat en een M.2 2280 PCIe 4.0-ssd die kan worden uitgebreid naar maximaal 2TB.

De mini-pc heeft verder nog vier USB-C-aansluitingen waarvan een voor data en een ander alleen voor DisplayPort. Verder zitten er nog vier USB-A 3.2 Gen 2-poorten op het apparaat. Volgens Minisforum heeft het apparaat actieve koeling via verschillende fans en heat pipes. Daarnaast zegt het bedrijf dat de NAB6 gemaakt is om makkelijk te repareren en te upgraden; de bovenkant kan bijvoorbeeld worden opengemaakt zonder schroevendraaier. Het apparaat is per direct te koop en kost 539 euro.