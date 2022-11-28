Minisforum onthult Neptune HX99G-mini-pc

Minisforum heeft zijn nieuwste mini-pc onthuld. De Neptune HX99G is uitgerust met een Ryzen 9 6900HX-cpu en een Radeon RX 6600M-gpu. Wat uiterlijk betreft is de HX99G vrijwel identiek aan de HX90G.

De Neptune HX99G krijgt verder maximaal 32GB ram en tot 512GB opslag met een solid state drive. Ook deze specs zijn gelijk aan die van zijn voorganger, de HX90G, waarvan Tweakers een review schreef. Alleen de cpu is een wezenlijke verandering ten opzichte van zijn voorganger. Vergeleken met dat model valt op het gebied van de cpu een prestatiewinst van zes procent te verwachten, aldus Notebookcheck.

Het model is tentoongesteld in Japan, waar het een prijs van 182.980 Japanse yen meekreeg. Omgerekend is dat zo'n 1270 euro. Ook staat in het promotiemateriaal dat een release in december moet plaatsvinden, maar over andere regio's is op dat vlak nog niets bekendgemaakt.

De compacte pc's van Minisforum zijn dankzij hun discrete gpu geschikt voor gaming. De door Tweakers geteste HX90G, die dezelfde videokaart heeft, kon gamen met 60fps op 1080p of 1440p, op medium- of high-settings, afhankelijk van de game.

Minisforum Neptune HX99G

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 16:26 27

28-11-2022 • 16:26

27

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Reacties (27)

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Saven 28 november 2022 16:37
Waarom niet in een aluminium casing? Zou dat echt de prijs zo veel opdrijven? En waarom zo'n "grof" design? Toch jammer. Ik wacht al jaren op een Mac Mini alternatief, dat er (bijna) net zo goed uitziet.
darknessblade @Saven28 november 2022 18:09
1 van de redenen is WIFI. omdat je dan een faraday kooi effect krijgt, dat het signaal blokkeerd.
Roel1966 @darknessblade28 november 2022 18:46
Dat is denk ik niet de rede want dat kan je oplossen door externe antennes te gebruiken. Datzelfde geld namelijk ook voor gewone desktop-pc's met ingebouwde Wifi.
84hannes @Roel196629 november 2022 07:38
Dat is denk ik niet de rede want dat kan je oplossen door externe antennes te gebruiken.
De GPU kun je ook extern doen, maar dat is niet het idee van een compact systeem toch?
FearMe @84hannes29 november 2022 15:50
Ah, daarom heeft deze kast ook alleen maar interne I/O poorten. :+
Een wifi-antenne hoeft echt niet groot te zijn.
Roel1966 @84hannes29 november 2022 18:23
Is toch wel een behoorlijk verschil, een externe gpu is een flinke kast terwijl zo'n externe antenne maar een compacte kleine spriet is. Plus dat er ook andere mogelijkheden zijn wanneer er een interne antenne gebruikt word zoals je ook vaak bij tablets van metaal ziet. Bij tablets zie je dan vaak een kunststof rand zitten waar dan de interne wifi antenne zit. Bij b.v. de Mac Mini van Apple waarvan ook de behuizing van metaal is zie je dat de onderkant van kunststof is, ook dus voor de wifi antenne.
Burning @darknessblade28 november 2022 19:10
In een smartphone komen ze toch ook een heel eind ondanks een berg glas en metaal. Denk dat het in een case met 25x zoveel ruimte makkelijk moet lukken dat ergens naar buiten te werken.
ToolBee @Burning29 november 2022 04:01
In die behuizingen zijn bewust op sommige plekken tussenstukjes van niet geleidend/metaal gezet om de "kooi" te "breken".
TheVivaldi
@darknessblade28 november 2022 19:37
De reden is de koeling, althans, op mijn HX90. Gezien deze een zeer vergelijkbaar ontwerp heeft, zal het ook wel met de koeling te maken.
kneusteun @Saven28 november 2022 16:44
Wel eens naar de zotac magnus serie gekeken?
Ben75 @kneusteun29 november 2022 10:40
Iets andere prijsklasse lijkt me
kneusteun @Ben7529 november 2022 10:57
Iets andere prijsklasse lijkt me
Zijn er in veel prijsklasse's, veel variaties met GPU of iGPU etc.
En zag nergens iets over een budget....?
TheVivaldi
@Saven28 november 2022 17:08
Ik vind het ontwerp juist supermooi. Ik heb zelf een Minisforum EliteMini HX90 en het is een echte eyecatcher, zowel voor mezelf (zelfs nu ik hem bijna een jaar heb!) als voor anderen. :)
RCFProd @Saven28 november 2022 23:35
Je hoeft de stand niet te gebruiken en kun je hem horizontaal neerzetten als een Mac Mini, misschien oogt het een wat schappelijker voor sommige.
PdeBie 28 november 2022 16:34
Als ruimte echt een issue is snap ik de keuze op zich, maar dan zou ik toch ook nog bijvoorbeeld een Fractal Design Node 202 build overwegen. Ook compact (formaatje PS4 schat ik zo) en dan heb je iets meer vrijheid qua build.

Zeker als je 1270 euro te besteden hebt.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 16:38]

dcm360 @PdeBie28 november 2022 16:58
De Node 202 is toch wel ongeveer 4 keer zo groot als deze pc van Minisforum, die dan wat afmetingen betreft iets kleiner is dan een PS4 Slim. Mocht je bijvoorbeeld de PC graag vaak mee willen nemen, is dat nog best een flink verschil. Hoewel de Node 202 niet groot is, kreeg ik die bijvoorbeeld niet even snel in een rugtas mee.
Cergorach @PdeBie28 november 2022 17:45
Leuk, maar er is geen losse 6900HX met RX 6600M los te krijgen, dus wat schiet je daarmee op? Alles wat je wel los kan krijgen voor zo een case heeft een (veel) hoger verbruik en/of slechtere prestaties. Men gaat hier voor een kleine build (wat trouwens ook enorm op de transportkosten bespaart) die relatief weinig stroom verbruikt met een relatief goede prestatie per watt, iets wat zeker tegenwoordig belangrijk aan het worden is met zeer hoge stroom prijzen.
Het.Draakje @PdeBie29 november 2022 03:59
Ik zou geen nieuwe pc kast overwegen die niet minimaal één usb-c aansluiting heeft aan de voorkant. Die fractal is designed anno 2000.
Roel1966 28 november 2022 18:59
Blijkbaar is er toch wel steeds meer markt in de mini-pc's want de laatste tijd verschijnen er steeds meer aankondigingen van nieuwe mini-pc's hier op Tweakers.
HakanX @Roel196628 november 2022 20:10
Ja iedereen moest toch naar het buitenland deze winter om minder te stoken. Zo'n kleine computer is makkelijker meenemen dan een ATX kast :)
Roel1966 @HakanX28 november 2022 21:00
Da's waar haha, maar als je nu een flinke desktop pc hebt staan kan de verwarming ook uit. Paar radiatoren aan de buitenkant met fans erachter, de ideale elektrisch kachel :).
jorisjan 28 november 2022 17:38
een andere wezenlijke update ten opzichte van de HX90G is de toevoeging van 2x USB 4 poorten waarmee je ook USB-C beeldschermen kan aansluiten, wat met de HX90G niet kan.
Invictus66 29 november 2022 09:54
€1270? Ik ga ervan uit dat dit inclusief ssd en ram is. Ik zou in dit geval toch voor de HX90G gaan, bijna identiek, maar momenteel €300 goedkoper.
Sneezzer 28 november 2022 16:33
Ik las Neptune en dacht direct aan waterkoeling... had mij wel prachtig geleken eigenlijk.
Fiber 28 november 2022 16:35
Elke dag een nieuwe Minisforum op Tweakers lijkt het wel...
Cergorach @Fiber28 november 2022 17:46
True, maar dat is nog altijd beter dan het dagelijkse nieuws over Twitter...
mdj84nl @Cergorach28 november 2022 18:00
of auto's..

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