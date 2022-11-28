Minisforum onthult Neptune HX99G-mini-pc

Minisforum heeft zijn nieuwste mini-pc onthuld. De Neptune HX99G is uitgerust met een Ryzen 9 6900HX-cpu en een Radeon RX 6600M-gpu. Wat uiterlijk betreft is de HX99G vrijwel identiek aan de HX90G.

De Neptune HX99G krijgt verder maximaal 32GB ram en tot 512GB opslag met een solid state drive. Ook deze specs zijn gelijk aan die van zijn voorganger, de HX90G, waarvan Tweakers een review schreef. Alleen de cpu is een wezenlijke verandering ten opzichte van zijn voorganger. Vergeleken met dat model valt op het gebied van de cpu een prestatiewinst van zes procent te verwachten, aldus Notebookcheck.

Het model is tentoongesteld in Japan, waar het een prijs van 182.980 Japanse yen meekreeg. Omgerekend is dat zo'n 1270 euro. Ook staat in het promotiemateriaal dat een release in december moet plaatsvinden, maar over andere regio's is op dat vlak nog niets bekendgemaakt.

De compacte pc's van Minisforum zijn dankzij hun discrete gpu geschikt voor gaming. De door Tweakers geteste HX90G, die dezelfde videokaart heeft, kon gamen met 60fps op 1080p of 1440p, op medium- of high-settings, afhankelijk van de game.