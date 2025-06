Samsung erkent problemen met verslechterende ssd's en werkt aan oplossing

Samsung erkent dat gebruikers problemen kunnen ervaren met de 990 Pro-ssd's. Het bedrijf zegt dat het werkt aan een update waarmee de kwaliteit van de ssd's niet meer snel achteruitgaat. Die update wordt ergens deze maand verwacht.

Samsung zegt in een reactie aan Computer Base dat het 'op de hoogte is van problemen en die onderzoekt'. Het bedrijf maakt daarbij de kanttekening dat gebruikersconfiguraties kunnen verschillen en dat de problemen daardoor bij sommige gebruikers wel kunnen voorkomen en bij anderen weer niet.

Gebruikers van de 990 Pro-ssd's, meestal die van 2TB, meldden de afgelopen weken dat hun drives snel in kwaliteit achteruitgaan volgens beheertools als Samsungs eigen Magician-tool of CrystalDiskInfo. De health zou al binnen enkele dagen teruglopen naar 95 procent, zeggen ook Reddit-gebruikers. Samsung hield zich lange tijd stil over de problemen, maar erkent nu in een officiële reactie dat ze bestaan. Het bedrijf zegt in die reactie echter niet of het ze gaat oplossen.

Dat doet een moderator op het forum van Samsung wel. De moderator zegt met Samsung-technici te hebben gesproken. Die zouden hem hebben gezegd dat ze de problemen konden reproduceren onder bepaalde omstandigheden. Samsung zou daarom ondertussen werken aan een fix, die ergens later deze maand moet uitkomen. Meer details zijn nog niet bekend.

De problemen met de 990 Pro zijn niet de enige die spelen bij Samsung-ssd's. Onlangs bleek dat 980 Pro-ssd's read-onlymodus kunnen komen, waarna Samsung gebruikers aanraadde naar een nieuwe firmware te updaten.

Update: in het stuk stond eerst dat het ging om een firmware-update die het probleem veroorzaakte, maar dat is niet het geval. Samsung raadt juist aan de firmware wel te updaten om het probleem te repareren.