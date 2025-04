Samsung noemt onaangekondigde 990 EVO-ssd in eigen document

In een supportdocument voor de Samsung Magician-tool staat een vermelding van de 'Samsung SSD EVO M.2', een tot dusver onaangekondigde ssd. Het is niet duidelijk of het om een typefout gaat of dat de handleiding voorbarig de aankomende ssd vermeldde.

Hoewel de Samsung 990 EVO officieel nog niet aangekondigd is, blijkt het volgens ComputerBase niet voor het eerst te zijn dat de betreffende M.2-ssd genoemd wordt. Dat kan erop wijzen dat het niet om een fout gaat en dat het bedrijf inderdaad aan een EVO-variant van de 990-ssd werkt. Vooralsnog zijn er hoe dan ook geen officiële specificaties van de M.2-ssd bekend.

Op dit moment er is alleen een 990 Pro en doorgaans is de EVO-variant een iets goedkopere en toegankelijkere variant van de Pro-variant uit dezelfde reeks. Bij de 970-serie kreeg de Pro bijvoorbeeld het zeer snelle mlc-flashgeheugen terwijl de EVO-versie tlc-nand kreeg. Voor de 990-reeks is dat daarentegen niet mogelijk omdat in dit geval ook de Pro tlc-geheugen heeft. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou eventueel voor een trager soort nandgeheugen kunnen gaan of minder lagen gebruiken. Een andere manier om de EVO op de markt te zetten is door de cachefunctionaliteit in te perken, redeneert Tom's Hardware.