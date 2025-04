Meta brengt Quest 3 op 10 oktober uit voor 549 euro

Meta heeft meer details bekendgemaakt van de Quest 3-headset. De VR-headset, die Meta in juni al liet zien, komt op 10 oktober uit voor 549 euro. Behalve virtual reality ondersteunt de headset ook mixed reality.

De Meta Quest 3 toont bij het opzetten een camerabeeld van de werkelijkheid en apps kunnen zich aanpassen aan dat beeld. Bovendien kunnen gebruikers hun omgeving in 3d scannen, waarna apps en games gebruik kunnen maken van oppervlakken in de omgeving om bijvoorbeeld objecten op te projecteren.

De headset wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2-soc, tegenover de XR2 van de Quest 2. De Gen 2 heeft twee keer de grafische kracht van de XR2. De soc heeft een modem met Wi-Fi 6E-ondersteuning. Verder hebben de lcd's een resolutie van 2064 x 2208 pixels per oog, tegenover 1832 x 1920 pixels van de Quest 2. Die verversen met 90 of 120Hz. De Quest 3 komt 10 oktober uit voor 549 euro. Dan gaat het om de 128GB-versie. De 512GB-variant kost 699 euro. Meta deed al de aankondiging van de headset in juni.

Wel zei Zuckerberg dat gamen via Xbox Game Pass in december uitkomt voor de Quest-headsets. Ook Microsoft 365-apps komen later dit jaar beschikbaar op de headsets. Volgend jaar komen er Augments uit, kleine 'holografische' apps die persistent op een plek in de ruimte moeten blijven en dus via mixed reality zichtbaar zijn. Augments bieden onder meer de mogelijkheid om een permanente digitale fotolijst op een muur te zetten.