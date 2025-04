Qualcomm kondigt Snapdragon XR2+ Gen 2-soc voor XR-headset Samsung en Google aan

Qualcomm kondigt de Snapdragon XR2+ Gen 2-soc aan voor apparaten die mixed reality mogelijk maken. Het bedrijf zegt dat onder meer een aankomende Samsung- en Google-headset aangedreven worden door de soc. Er zijn nog geen releasedata bekendgemaakt.

De Snapdragon XR2+ Gen 2 is bedoeld voor zogenoemde XR-toepassingen en is een upgrade van de in september 2023 uitgebrachte XR2 Gen 2. De nieuwe soc heeft vergeleken met zijn voorganger een 15 procent hogere gpu-klokfrequentie en een 20 procent hogere cpu-kloksnelheid. Verder ondersteunt de soc een resolutie van maximaal 4,3k per oog op 90fps en 'meer dan 12 externe camera's'. Er is wederom ondersteuning voor de standaarden Wi-Fi 6, 6E en 7.

Samsung, Qualcomm en Google kondigden begin 2023 een samenwerking aan waarbij er gewerkt zou worden aan een apparaat voor mixed reality. In de zomer van dat jaar besloot Samsung naar verluidt om de headset uit te stellen om beter te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro. Het is nog niet duidelijk aan wat voor headset de bedrijven werken; mixed reality betekent in de praktijk vaak een mengvorm van augmented en virtual reality, waarbij de echte wereld door een VR-headset te zien is. Deze functie is ook beschikbaar in de recente Meta Quest-headsets, die worden aangedreven door voorgaande XR2-socs van Qualcomm.