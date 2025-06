Samsung werkt met Qualcomm en Google aan apparaat voor mixed reality

Samsung werkt met Qualcomm en Google aan een apparaat voor mixed reality, zo hebben de drie bedrijven bekendgemaakt. De release zou niet lang meer duren, maar toch willen de bedrijven niks zeggen over het apparaat of de software.

Samsung zei tijdens zijn Unpacked-evenement woensdagavond dat het samenwerkt met Qualcomm en Google aan een apparaat dat gebruikmaakt van mixed reality. Dat is een mengvorm van virtual reality en augmented reality; in de praktijk betekent het meestal een VR-headset met camera's om de echte wereld te kunnen zien. Het ligt voor de hand dat Qualcomm de socs levert, terwijl Google het besturingssysteem levert en wellicht apps en diensten geschikt maakt. Samsung maakt vermoedelijk de hardware en levert daarnaast vermoedelijk eigen diensten mee.

Samsung had al jarenlang zijn Gear VR-headsets die dienden als houder voor zijn smartphones om VR-software te draaien. Ook maakte het een standalone-VR-headset, de HMD Odyssey. Google had eerder zijn Cardboard-headsets en heeft nu ARCore voor Android-smartphones. Qualcomm maakte al de socs voor onder meer de Oculus Quest-headsets. De timing van de aankondiging lijkt niet toevallig. Er gaan al tijden geruchten over een komende XR-headset van Apple.