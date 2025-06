EA legt uit waarom het stopt met Apex Legends Mobile

EA heeft uitgelegd waarom het is gestopt met het vorig jaar uitgebrachte Apex Legends Mobile. De game was volgens het bedrijf niet goed genoeg en hield vooral casual gamers onvoldoende vast. Ook zat de markt niet mee.

Directeur Andrew Wilson zegt dat het stoppen met Apex Legends Mobile om drie redenen nodig is. Ten eerste was de game op mobiel niet goed genoeg. "Er is een niveau van immersie en complexiteit dat hoort bij de gameplay van Apex, en dat is waar het in de game om gaat. Dat vertaalde zich niet zo goed naar smartphones als we hadden gehoopt."

De tweede reden zit in het vasthouden van vooral casual gamers. "Dat gebeurde niet zoveel als we nodig hebben. Het is een game die leunt op spelen in een team en competitief spelen. Een goede groep spelers is erg belangrijk als je nadenkt over de toekomstige ervaring van nieuwe spelers."

De derde reden is de mobiele markt zelf, zegt Wilson. "De game kwam uit in een softere mobiele markt." EA zegt te blijven geloven in Apex als franchise die ook op mobiel gamers kan aanspreken. "Maar de grootste nieuwe successen hebben niet per se crossplay, maar in elk geval synchronisatie van progressie." Die twee elementen heeft Apex Legends Mobile niet.

EA had ook een mobiele versie van een Battlefield-game in ontwikkeling sinds medio 2021, maar na het falen van Apex Legends Mobile gaat ook die de ijskast in. Of en wanneer er mobiele versies van Apex Legends en Battlefield uitkomen, zegt EA niet. Wel zegt het bedrijf dat mobiele versies van die games 'grote kansen' biedt voor het bedrijf. EA maakte woensdag bekend dat het zou stoppen met de game, maar zei toen alleen dat de 'content pipeline' niet voldoende kwaliteit en kwantiteit bood, zonder uit te leggen wat dat betekent.

Update, 8:01: Dit artikel richtte zich in eerste instantie op het stoppen van Apex Legends Mobile, maar dat nieuws had al eerder online gestaan en dus is het artikel gewijzigd naar waarom EA met de game stopt.