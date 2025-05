Game-uitgever Electronic Arts ontslaat zes procent van zijn personeel in een reorganisatie. Dat zou neerkomen op ongeveer 780 medewerkers. De banen worden geschrapt omdat EA zijn investeringsstrategie wil herzien en zijn kantoorruimte wil verminderen.

EA-ceo Andrew Wilson schrijft in een blogpost dat het bedrijf 'meer focus wil aanbrengen' in zijn portfolio. De game-uitgever neemt daarom naar eigen zeggen afstand van projecten die niet bijdragen aan zijn strategie. Ook vermindert het bedrijf zijn vastgoed en herstructureert het enkele teams. "Deze beslissingen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor ongeveer zes procent van ons personeelsbestand", schrijft Wilson. In documenten aan de Amerikaanse SEC spreekt EA ook concreet over een personeelsvermindering van ongeveer zes procent.

Electronic Arts had vorig jaar ongeveer 13.000 medewerkers. Daarmee zouden met deze reorganisatie 780 banen geschrapt worden, meldt ook The Wall Street Journal. Het bedrijf is begonnen met het op de hoogte brengen van betrokken medewerkers en verwacht dat dit 'tot het begin van het volgende boekjaar doorgaat'. Het huidige boekjaar eindigt op vrijdag 31 maart. Wilson meldt niet welke teams of projecten onder de reorganisatie vallen. Het bedrijf zegt wel dat medewerkers waar mogelijk de optie krijgen om over te stappen naar andere projecten.

Verschillende techbedrijven deden de afgelopen maanden ontslagrondes vanwege een teruglopende economie. Microsoft ontsloeg begin dit jaar 10.000 mensen, waaronder verschillende medewerkers bij Halo-ontwikkelaar 343 Industries. Ook techgiganten als Amazon, Google en Meta hebben de afgelopen maanden ontslagen.