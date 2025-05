Intel Xeon Sierra Forest-serverprocessors krijgen maximaal 144 E-cores

Intels komende Sierra Forest-cpu's voor servers worden geleverd met maximaal 144 efficiënte E-cores per processor. Dat meldt Intel tijdens een update van zijn datacenterroadmap. Sierra Forest verschijnt in de eerste helft van volgend jaar.

Intel deelde tijdens zijn Data Center and AI-webinar verschillende updates voor zijn serverroadmap, die tot en met 2025 loopt. Het bevestigt onder meer de coreaantallen van zijn komende Xeon Sierra Forest-cpu's. Het bedrijf kondigde die chips vorig jaar al aan, maar deelde toen nog weinig concrete details.

Sierra Forest-cpu's bestaan volledig uit op efficiëntie gerichte E-cores. Intel levert de chips met maximaal 144 E-cores per processor. Het worden de eerste Xeon-serverprocessors met dergelijke kernen. Intel gebruikt E-cores sinds Alder Lake in zijn consumentenprocessors, hoewel die dan worden bijgestaan door krachtigere en traditionelere P-cores. E-cores zijn zuiniger en nemen minder oppervlak in dan die P-cores, maar zijn ook minder krachtig en ondersteunen geen hyperthreading.

Sierra Forest verschijnt in de eerste helft van 2024. Het bedrijf produceert de chips op zijn Intel 3-node, die eind dit jaar gereed moet zijn voor volumeproductie. Intel zegt daarnaast dat Clearwater Forest, de tweede generatie Xeon-cpu's met E-cores, in 2025 uitkomen. Die processors worden geproduceerd op het Intel 18A-procedé, de geavanceerdste node die het bedrijf op zijn technologieroadmap heeft staan. Het bedrijf deelt verder geen details over Clearwater Forest.

Xeon-cpu's met P-cores: Emerald Rapids en Granite Rapids

Het bedrijf blijft daarnaast Xeon-processors met P-cores uitbrengen. Dit jaar komt het bedrijf nog met Emerald Rapids. Die cpu's dienen als opvolger van de onlangs uitgebrachte Sapphire Rapids-cpu's voor servers. Het bedrijf produceert deze chips wederom op zijn Intel 7-procedé, dat voorheen bekendstond als Intel 10nm Enhanced Superfin. Intel is begonnen met het uitdelen van de eerste Emerald Rapids-samples aan bepaalde klanten. De officiële release moet in het vierde kwartaal volgen.

Deze cpu's worden opgevolgd door Granite Rapids, die eveneens gebruikmaken van P-cores. Granite Rapids wordt geproduceerd op het Intel 3-procedé en krijgt een hoger coreaantal dan de Emerald Rapids- en Sapphire Rapids-cpu's. Hoe hoog dat aantal cores precies ligt, is niet bekend. De chips ondersteunen verder maximaal DDR5-8800-snelheden. Deze processors moeten vlak na Sierra Forest uitkomen, in de eerste helft van volgend jaar. Granite Rapids en Sierra Forest gebruiken dezelfde socket.