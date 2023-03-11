Overgeklokte Intel Xeon W9-3495X haalt hoogste score ooit in Cinebench R23

Een overgeklokte Intel Xeon W9-3495 X heeft 132.484 punten behaald in Cinebench R23 en daarmee de hoogste score ooit in deze test verkregen. Het vorige record stond op een overgeklokte AMD Threadripper PRO 5995WX, met een score van 121.215 punten.

De cpu werd volgens de redactie van Wccftech overgeklokt door leden van het Griekse Overclocked Gaming Systems-team en dat tijdens een ASUS OC-evenement. De leden van het team maakten gebruik van een ASUS Pro WS790E-SAGE SE-moederbord, 128GB DDR5-ramgeheugen en een koelingsinstallatie met vloeibare stikstof. Daarmee kon de kloksnelheid van de Intel-chip worden opgevoerd tot 5,4GHz, in plaats van op de standaard 2,9GHz te draaien.

Door middel van deze aanpassingen kon de Intel Xeon W9-3495X een score van 132.484 punten neerzetten in Cinebench R23. Dat is meer dan de score van de AMD Threadripper PRO 5995WX. Die behaalde eind vorig jaar 121.215 punten in dezelfde test. De AMD-cpu werd toen ook gekoeld met stikstof en haalde net als de Intel-cpu een kloksnelheid van 5,4GHz. Wfcctech merkt op dat de Threadripper wel over meer cores en threads beschikt in vergelijking met de Xeon-cpu: 64 cores en 128 threads, tegenover de 56 cores en 112 threads.

De Intel Xeon W9-3495 X heeft 56 cores, 112 threads, 112 PCIe Gen 5.0-lanes, 105MB aan cachegeheugen en haalt standaard ongeveer 70.000 punten in Cinebench R23. Als de chip niet overgeklokt wordt, haalt het een gemiddeld stroomverbruik van 400 tot 500W. Eind vorige maand verschenen de eerste benchmarks van deze chip online.