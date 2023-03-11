Overgeklokte Intel Xeon W9-3495X haalt hoogste score ooit in Cinebench R23

Een overgeklokte Intel Xeon W9-3495 X heeft 132.484 punten behaald in Cinebench R23 en daarmee de hoogste score ooit in deze test verkregen. Het vorige record stond op een overgeklokte AMD Threadripper PRO 5995WX, met een score van 121.215 punten.

De cpu werd volgens de redactie van Wccftech overgeklokt door leden van het Griekse Overclocked Gaming Systems-team en dat tijdens een ASUS OC-evenement. De leden van het team maakten gebruik van een ASUS Pro WS790E-SAGE SE-moederbord, 128GB DDR5-ramgeheugen en een koelingsinstallatie met vloeibare stikstof. Daarmee kon de kloksnelheid van de Intel-chip worden opgevoerd tot 5,4GHz, in plaats van op de standaard 2,9GHz te draaien.

Door middel van deze aanpassingen kon de Intel Xeon W9-3495X een score van 132.484 punten neerzetten in Cinebench R23. Dat is meer dan de score van de AMD Threadripper PRO 5995WX. Die behaalde eind vorig jaar 121.215 punten in dezelfde test. De AMD-cpu werd toen ook gekoeld met stikstof en haalde net als de Intel-cpu een kloksnelheid van 5,4GHz. Wfcctech merkt op dat de Threadripper wel over meer cores en threads beschikt in vergelijking met de Xeon-cpu: 64 cores en 128 threads, tegenover de 56 cores en 112 threads.

De Intel Xeon W9-3495 X heeft 56 cores, 112 threads, 112 PCIe Gen 5.0-lanes, 105MB aan cachegeheugen en haalt standaard ongeveer 70.000 punten in Cinebench R23. Als de chip niet overgeklokt wordt, haalt het een gemiddeld stroomverbruik van 400 tot 500W. Eind vorige maand verschenen de eerste benchmarks van deze chip online.

Resultaten Cinebench R23 van overklokte Intel Xeon W9-3495 X
Resultaten overgeklokte Intel Xeon W9-3495 X in Cinebench R23

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-03-2023 09:59 71

11-03-2023 • 09:59

71

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Reacties (71)

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dentillozie 11 maart 2023 10:03
netjes! vraag me wel af wat het overclock potentieel is zonder exotische cooling als de CPU stock al 400+Watt verbruikt.
Alxndr @dentillozie11 maart 2023 10:31
Niet? Koeling voor een 400W cpu is toch sowieso al exotische te noemen?
bapemania @Alxndr11 maart 2023 10:39
De filters in de pricewatch bij luchtkoelers gaan maar tot 320W, jammer genoeg is dat zelfde filter niet aanwezig bij de waterkoeling, ik was wel benieuwd of er wat zou overblijven.
kujinshi
@bapemania11 maart 2023 12:58
Ik heb nu de laatste jaren en AMD en Intel gehad maar zelfs het vermogen/wattage wat beiden gebruiken verschilt.

Zo kon mijn Noctua luchtkoeler maar nauwelijks de 5800X koel houden bij een 140w verbruik (HW Monitor), terwijl nu met mijn 13700K de Noctua makkelijk 230w koel kan houden.
White Feather @kujinshi11 maart 2023 14:25
Een 5800X is gemaakt op 5nm, een 13700K op 7 nm.

De hitte die van een 5800X afkomt is dus veel geconcentreerder en moeilijker door een koeler af te voeren.

Er komt gewoon heel veel energie vrij op een heel klein oppervlakte en de koeler kan dat veel moeilijker kwijt dan als er een veel groter oppervlakte met dezelfde energie wordt verwarmd.
680x0 @White Feather11 maart 2023 15:21
Koeler (ontwerp) probleem dus.
Nox @680x011 maart 2023 16:27
Of chipontwerp? Het zit in de combinatie. Dit gaan we vaker zien, de 7000 serie van amd is al warmer dan veel andere chips, maar kan ook hogere temperaturen aan.
stimpak @Nox14 maart 2023 03:20
Dit zal innovatieve oplossingen vergen omdat je niet zomaar chip(let)s kan uitspreiden over een groter gebied voor betere thermal zonder dat je de onderlinge afstand aanzienlijk vergroot/verlengd en dus daarmee performance inlevert en latency vergroot.
kyrillajax @White Feather12 maart 2023 10:50
Ik denk dat de 5800X wordt gebakken op 7nm TSMC. Al heeft de 5800X inderdaad wat hogere geconcentreerder hitte afvoer.

Nou moeten we ook de mounting pressure en de vlakheid van beide chips niet vergeten, dus het zit ook wat meer in zowel het chip ontwerp als het koeler ontwerp.
White Feather @kyrillajax12 maart 2023 11:33
Ja, was in de war met de 7000-reeks.

Het niet centraal liggen van de chiplets bij AMD is ook niet goed voor de koeling. Niet centraal is al minder optimaal kwa spreiding van de warmte (gaat in een cirkel om de hotspot heen door de koeler) en dan zijn de koelers er ook nog eens niet voor gemaakt.
derikkert @White Feather11 maart 2023 19:23
5800X is toch echt op 7nm gebakken, vergelijkbare transistor dichtheid aan de 13700K. Probleem ligt hem eerder in het ontwerp van de cores in de chips. De losse chiplet met alle cores van de 5800X zit ook nog eens niet lekker in het midden. De chip van de 13700K zit centraal in het midden, en heeft ook nog eens een grotere die met alles erop (anders dan het chiplet ontwerp van de 5800X).

Ryzen 7000 is eigenlijk een erger probleem, aangezien dat wel daadwerkelijk op 5nm is gebakken, naast het feit dat de IHS niet zo heel handig ontworpen is voor koelen en behoud van AM4 koelers. Direct-die werkt namelijk veel beter, anders dan bijvoorbeeld Ryzen 5000 wat weinig voordeel kent.
White Feather @derikkert11 maart 2023 20:15
Shit ja, je hebt gelijk, is nog gewoon 7nm.
Ik was in de war met de 7000-reeks.
d3x @White Feather13 maart 2023 10:42
Dan ga je er vanuit dat lagere temperatuur beter is, dat is dus de fout die je maakt. De laatste nieuwe CPU hebben een operational temperature. DIe ligt bij de AMD oplossing dus een pak hoger en geeft dan ook garantie van performance bij een bepaalde temperatuur. Idem voor intel maar deze hebben een iets andere TDP ruimte voor extra turbo en performance.

Dit is trouwens al uitvoerig getest uit in reviews gebracht en niks nieuws en geweten dat de temp hoger is bij een single CCD en bij een X versie wegens het pushen van GHZ.

mijn 5800X met AIO gaat trouwens nooit hoger dan 70-80gr dus mogelijks ligt het aan je PBO settings. Deze heeft ook ervoor aan een Dark pro gehangen zonder enig probleem.

[Reactie gewijzigd door d3x op 25 juli 2024 06:40]

White Feather @d3x13 maart 2023 11:48
Leuk verhaal, maar:
- Je reageert op een posting waarvan ik al heb aangegeven dat ik me vergist had in de 7000-reeks.

- Je komt met een eigen cpu die je koelt met een waterkoeler. En dan ben je blij dat hij maar 70-80 graden wordt normaliter. Dat geeft al aan dat de warmteoverdracht moeilijk gaat.

En dat gaat moeilijker bij een 5800x dan een 13700k omdat de hotspots bij de AMD ver uit het midden van de cpu liggen, door het chiplet-systeem.

- Een lagere temperatuur is gewoon beter, dat is een feit. Het slijt namelijk minder. Of je het terugziet in hogere clocksnelheid is bij de nieuwste CPU’s of in de levensduur is de vraag.
Er zijn genoeg voorbeelden van overclockte CPU’s die het na een tijdje steeds minder goed gingen doen. En over het algemeen geldt dat hoe kleiner het proces is, des te groter dit proces speelt.

Leuk dat AMD zegt dat die temperaturen geen probleem zijn, maar er is nog geen lange-termijn bewijs dat het zo is.
d3x @White Feather13 maart 2023 15:00
je zoekt de problemen waar ze niet zijn, dat is het "leuke verhaal".

een consumenten PC wordt amper belast, testen worden gedaan op 24/7 Datacenters, de tijden zijn al lang anders. Elke vendor komt tegen het probleem van densiteit en logics. Intel komt ook binnenkort met een verder chiplet design and dus mogeljiks zelfde warmte punt probleem, eens zien of je dan nog op eenzelfde manier gaat piepen :P

een hotspot die een duidelijke boost TDP marge heeft maar wel hotspot of een die ruim boven enige realistische TDP gaat boosten en wattages vraagt om U tegen te zeggen afh van BIOS settings, kwestie van je voorkeur. Het is trouwens ook al geweten dat je door TDP aanpassing of undervolting van de X versies (want daar is het vooral het geval) deze warmte problemen kan oplossen.

En ik heb al aangegeven dat het met mijn dark rock ook geen enkel probleem was....
G. Sterk @kujinshi11 maart 2023 18:14
Een hoeveelheid warmte wordt ook weergegeven in watt. Het gaat hier niet over stroomverbruikvan de CPU maar over de hoeveelheid warmteafvoer in watt die de koeler aankan.
betwetor @kujinshi12 maart 2023 21:11
Ik weet niet of het de 5000 of de 7000 serie was die bizar veel cooler bleef zonder lid, of gelapt.
PilatuS @bapemania11 maart 2023 14:21
Je kan met waterkoeling prima 2000W koelen als je dat zou willen. Het probleem is alleen dat de oppervakte van de bron (de CPU) heel klein is. Als je de warmte niet in het water kan krijgen zonder dat de bron te heet wordt, maakt het niets uit hoeveel je verderop in de radiator kan koelen. Dit is het grote probleem met CPU's koel houden die steeds meer vemogen verbruiken. Je kan prima iedere CPU koelen met waterkoeling, maar dan alleen de temp van het water en niet de core's koel houden. Als je de hitte niet volledig in het water kan krijgen met nette temps voor de CPU zelf dan maakt het ook niets meer uit of je dan 500W of 2000W kan koelen.
Game-Tea @PilatuS12 maart 2023 10:04
Dit inderdaad, Linus had laatst een video waar hij een 5000 Watt (!) industriële chiller gebruikt om een 13900k te koelen. Alsnog werdt de cpu zo'n 60 °C onder load. De capaciteit van de chiller was het probleem niet, alleen dat de hitte van een moderne cpu zo geconcentreerd is dat je op een gegeven moment gewoon aan de limieten van thermische conductiviteit komt te zitten. Direct die zou hierbij niet eens heel veel verschil uitmaken waarschijnlijk.
deSenna24 @bapemania11 maart 2023 11:13
Die getallen hebben ook weinig nut. Als je gaat vergelijken bij dezelfde fabrikant dan zie je hoeveel verschil erin zit maar als je andere fabrikanten gaat vergelijken (BeQuiet! en Noctua bv), die gebruiken waarschijnlijk andere testmethoden. Altijd beter om onafhankelijke benchmarks te zoeken.
dasiro @bapemania11 maart 2023 12:01
die filters zijn dynamisch en tonen enkel maar wat er in de database zit. Als je morgen een AIO-chiller bouwt en die via een aangesloten winkel laat verkopen, kan het goed zijn dat die max filter ineens 5000W is :+

[Reactie gewijzigd door dasiro op 25 juli 2024 06:40]

the_stickie @dentillozie11 maart 2023 10:22
Bijna niks aangezien deze Xeon al per core 'boost' afhankelijk van thermal budget. Zelfs met vloeibare stikstof krijgen ze hem 'maar' 600Mhz sneller.
Er valt ook de vraag te stellen of, naast gesponsorde recordpogingen als deze, het sowieso wel aangewezen is een cpu van bijna 6000€ in een niet ondersteund scenario in te zetten :o
Cergorach @the_stickie11 maart 2023 12:30
En wat ik me ook afvraag is hoe bruikbaar/functioneel is de hardware nog na deze overklok? Is er permanente schade aan de hardware?
Mel33 @Cergorach11 maart 2023 18:17
Ja er is altijd slijtage, en dat is blijvend.
Zie het zo. Elk ontiegelijk klein onderdeel dat te heet wordt, of te ver uitzet dat het scheuren kan, zal een permanente schade oplopen.
SG
@dentillozie11 maart 2023 11:15
Ik vraag mij eerder af of deze OC van intel & AMD al tegen of over de 1kw gaan , aangezien dat bij stock al 0,5kw is.
Vlizzjeffrey @SG11 maart 2023 12:41
Ver over de 1kw, als stock al 400 watt is, en de clocksnelheid is meer dan 2x zo hoog als stocksnelheid, en het voltage zal ook flink hoog zijn.
Raymond Deen @Vlizzjeffrey11 maart 2023 19:25
Over het algemeen is de verhouding niet lineair inderdaad; om verder te versnellen moet het verbruik onevenredig veel omhoog.
Scriptkid 11 maart 2023 11:00
Naast record pogingen dan is overclcken een uitgestorve hobby en setting.

Alle cpus doen al jaren zelf thermal throttling en boost.

Ja met een beetje tweaken kun je 1-5% winst halen maar dat merk je nergens.

Vroeger was het het verschil tussen speelbaar en niet speelbaar
bwerg @Scriptkid11 maart 2023 11:12
Het komt nu gewoon neer op thermal throttling omzeilen met heftige koeling.

Zonder OC verbruikt deze CPU 400W-500W, dus reken maar dat je met 600MHz extra op 600W-700W zit.
SG
@Scriptkid11 maart 2023 12:05
Dan heb 33 tot 50% verbetering nodig. Denk dat toen ook voornamelijk een iet verbeterende smoothheid maar onspeelbaar blijft onspeelbaar met 10%
Zware fps dips of avg van 20fps of 22fps want dat is 10%
15 naar 20fps is 25% dat blijft onspeelbaar 40 naar 50fps dat ook 25% was speelbaar naar iets vloeiender merkbaar. Onspeelbaar is uiterste bijvoorbeeld 15fps. Speelbaar begint voor sp al bij 30fps sommigen kunnen 25fps ander moeten boven 60fps hebben dat 50 tot 200% verbetering nodig om van onspeelbaar naar speelbaar te gaan.

Speelbaar is voor mij uppermidrange tot sub high-end g-kaart van max 2 gen oud aan midrange cpu. Waar zwaar oc energie verspilling is voor subtiel verbetering. Dan ga ik gewoon voor 55 ip 60 fps zo niet dan tier hogere g-kaart. Of game setting lager. .
kujinshi
@Scriptkid11 maart 2023 13:00
Ik overklok nog veel, heeft ook nut op juist moderne CPU's die anders maar te makkelijk over 1.4volt gaan met een hoop ventilator lawaai.

Mijn 13700K heeft een vaste all core overklok en is daarmee inderdaad zo'n 5-10% sneller dan Intel standaard. Maar ik heb ook een veel lager voltage wat de levensduur verlengt en de computer is zoveel stiller. Dat is perfect. Juist all core overkloks helpen nog veel.
Strokjer2 11 maart 2023 10:18
Vorig jaar was 3090TI de snelste kaart op grafisch gebied. 4090 is zo een 60% sneller. Vind dan een 9% muah. na 1 jaar innovatie.
Alxndr @Strokjer211 maart 2023 10:28
Lol, gpu ipv cpu, intel ipv amd, overgeklokt... Hoe precies klopt de vergelijking in jouw hoofd wel?
Strokjer2 @Alxndr11 maart 2023 11:31
GPU processor is vele malen complexer dan een CPU. Waar CPU leunt op zware cores, doet een GPU het met vele malen meer zwakkere cores. En toch lukt het Nvidea/ AMD op grafisch gebied meer vooruitgang te boeken. Dat is mijn vergelijking in mijn hoofd. Totaal verschillende cores, maar beiden onmisbaar.
CrazyBernie @Strokjer211 maart 2023 11:46
Die vergelijking klopt niet helemaal.
Een gpu is veel eenvoudiger qua ontwerp dan een cpu.
Want een gpu hoeft maar een beperkte serie instructies te ondersteunen die daarnaast ook nog eens zeer goed te parallel kunnen worden uitgevoerd met nauwelijks io ondersteuning, beperkt aantal geheugen modules etc etc .

Om maar niet te spreken van de strenge compatibiliteits eisen aan een x86 cpu.
Vlizzjeffrey @Strokjer211 maart 2023 12:43
Slechte vergelijking dit gaat over cpu's niet gpu's, die 4090 is enkel zoveel sneller omdat ze de chip gewoon weer veel groter hebben gemaakt, niet door hoogstaande innovaties.
keejoz @Vlizzjeffrey11 maart 2023 12:58
De AD102 (608mm²) uit de 4090 is letterlijk fysiek kleiner dan de GA102 (628mm²) uit de 3090.
Vlizzjeffrey @keejoz11 maart 2023 14:48
Excuses, ik moest zeggen ze hebben de aantal rekenkernen flink verhoogd.
3090, 10.496x rekenkernen
4090, 16.384x rekenkernen

Is dus geen verassing dat de 4090 flink sneller is.
bapemania @Strokjer211 maart 2023 10:21
Ik vind 9% sneller met 8 cores/16 threads minder best een knappe prestatie, hoe dan ook een prachtige overklok. Wat jouw vergelijking tussen 2 generaties videokaarten er in deze toe doet, geen idee.
SG
@bapemania11 maart 2023 11:49
Nou vind ik niet. Intel architectuur zijn zeer grote energie vretende cores met nadruk op hoge klokschaling. Houd in dat je met tdp budget er minder cores inpassen maar door fatcores meer ipc mogelijkheden en betere of hoger aantal stages voor klok schaling,
Deze aan pak is dus per 100watt 6 cores met hoge klok. Goed voor 2 tot 6 met paar lightcores tot 8 alleen pcores als binnen 100watt wilt blijven.
Dus Zeer grof gezien
Intel pcores zijn godzilla cores goed voor 6cores per 100watt
AMD fat cores goed voor 16 cores per 100watt
Amd dense cores goed voor 32 cores per 100watt
Intel ecores non smt low klok 64 cores per 100watt

Ik zie hier een “obese fat lean “ gradatie.

Arm aanpak is architectuur ontwikkeld met klokschaling dat binnen gewenste aantal cores per tdp limiet. Waar ipc klokschaling gekozen is binnen de sweetspot tdp en transisterbudget dus niet weasted aan enorme klok schaling ver voorbij de tdp performance sweetspot.

Dat kan x86 ook. Het is keuze om goede 10 of 12 stage architectuur ipv 16 20 stage netburst achtige klok monster. Bijvoorbeeld centrino tijdperk onder de 8cores die 4 cores was het goede match voor mobile cpu met 4 cores.

Het is dat intel en ook AMD de klokken zwaar pushen ver voorbij de sweet spot ivm hevige concurrentie en ver buiten de sweet spot waarbij low power versies veel betere performance tdp hebben. Dit is anders wat arm apple waar men niet voor idiote klok schaling gaan maar budget voor ipc en minder power cores. Om binnen die efficientie sweet spot te blijven. En dat is ook mogelijk met x86. Apple silicon doet 3ghz dat doen intel e-cores ook dus intel heeft dat ook al .

Daarnaast 56 core vs 64 core we weten niet hoeveel sap die record pogingen trekken.
Is gelijk of gaat intel flink meer trekken zeg 700 vs 900watt. In dat geval zou 96core van AMD kwa oc tdp gelijk kunnen zijn maar er kroon pakken. Dus wat gaan die 7000 tr doen of hogeklok Epyc doen.
Ayporos @bapemania11 maart 2023 10:32
Zijn vergelijking vind ik prima. Het illustreert dat (op dit moment) de progressie van video kaarten generatie op generatie een stuk intensiever is dan bij CPU's.
Maar ja, CPU's hebben eigenlijk natuurlijk praktisch stil gestaan tot AMD met hun chiplet design kwam die de markt (intel) weer eens in beweging zette.
B127 11 maart 2023 10:41
Cool. Hopelijk brengt amd een keer zen 4 epyc naar HEDT, want dan krijg je vast meer records als dit.
PjotterP @B12711 maart 2023 12:23
Dit is geen HEDT chip

HEDT waren midrange xeons die rebranded zijn naar consumer label (core series) met (in het verleden) sideband ECC features uitgeschakeld.

Er zijn geen intel HEDT chips aangekondigd. De xeon W 2400 is de opvolger van de W-2200 series. De W-3400 van de W-3300 series.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 25 juli 2024 06:40]

B127 @PjotterP11 maart 2023 13:07
HEDT en high end workstation zijn al sinds een jaar en een dag hetzelfde platform met wat kleine configuratie verschillen. Intel heeft nu beide gecombineerd: 1 platform dat zowel rdimms als OC ondersteunt. De huidige xeon's volgen namelijk ook de 10980xe op voor mensen die bijvoorbeeld de extra pcie lanes of extra geheugen capaciteit nodig hebben.
PjotterP @B12711 maart 2023 14:07
Ik wil je best geloven hoor, maar citation needed.

HEDT is overigens nooit high end workstation geweest, maar rebranded midrange xeons met inderdaad features uitgeschakeld die goedkoper werden verkocht.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 25 juli 2024 06:40]

RockmanX 11 maart 2023 12:10
Ik ben benieuwd wat een apple ARM chip zou doen met 56 cores/ 112 threads of het zelfde stroom verbruik. :9
SG
@RockmanX12 maart 2023 23:14
Overklokken is een x86 PC ding wat mobo makers ondersteunen.
Bij apple silicon is dat niet aan de orde we weten alleen dat top desktop intel naar 6ghz boost. Waar apple silicon ietswat over de 3ghz gaat. Kwa OC met Mac is niet zo gangbaar. Geen idee wat voormarge daar is. Ik vermoed van niet de arcitectuur is gemaakt voor mobile efficientie dus is men behouden met hoge klok targets en gaat men meer voor IPC en compacte cores. En geen transisbudget verspillen aan hoge klok schaling.
ZTM 11 maart 2023 10:44
Denk dat er iets niet helemaal goed ging bij de Intel of AMD.
Het programma schaalt heel goed met multi-core, de Ryzen’s IPC is sneller dan die van Intel, dus als de Ryzen meer cores heeft en dezelfde kloksnelheid, hoe kan de Intel dan sneller zijn?

Klok voor klok is de Ryzen sneller.
Timoo.vanEsch @ZTM11 maart 2023 11:39
De AMD 5995WX is Zen3, toch?
En ik dacht dat de Xeon W9-3495 X Intel's 13e generatie is, die sneller is dan Zen3. Of heb ik het nou mis?
ZTM @Timoo.vanEsch11 maart 2023 11:45
IPC van ZEN 3 is gelijk aan de Intel 13 serie zie ik nu. Maar de Ryzen heeft dus alsnog een stuk meer cores.

Vreemd, maar ik weet niet hoe de testen van beide CPU’s zijn gedaan en of dat op dat moment wel stabiel was.
Sp3ci3s8472 @ZTM11 maart 2023 21:48
Niet heel vreemd, ook al is de kloksnelheid gelijk dan zijn er verschillen in de architectuur. Bij AMD zie je dat ze met de eerdere generaties minder goed schalen in performance naarmate de snelheden omhoog gaan.
Om een voorbeeld te geven, als je een Zen 1 chip op 4 Ghz overclockte naar 4.5 Ghz dan was de winst percentueel lager dan je van de extra 500 Mhz zou verwachten.

Met Zen 4 is die limitatie een stuk minder en schaalt deze ook nog goed door tot boven 5.5 Ghz. Zen 3 had de grens bij zo'n 4.8 Ghz (uit mijn hoofd), daarboven had het steeds minder nut.

Als er een Threadripper komt van Zen 4 dan zal deze score waarschijnlijk zonder veel moeite worden verbroken.
computerjunky @ZTM11 maart 2023 11:02
De clocks van Intel kunnen gewoon veel hoger en dat maakt het verschil.
ZTM @computerjunky11 maart 2023 11:05
De kloksnelheid was hetzelfde.
Daarmee kon de kloksnelheid van de Intel-chip worden opgevoerd tot 5,4GHz
De AMD-cpu werd toen ook gekoeld met stikstof en haalde net als de Intel-cpu een kloksnelheid van 5,4GHz
computerjunky @ZTM11 maart 2023 11:11
De Ryzen architectuur werkt wel iets anders. Als je bij Intel de clocks verhoogd en er is geen power budget dan zal het zaakje crashen.
Doe je hetzelfde bij Ryzen crashed het zaakje niet maar clockt hij gewoon intern terug. Het kan dus maar zo zijn dat er maar power budget was voor 4.8 ghz en dat de score daarom lager was.

Bij videokaarten doen ze hetzelfde. Ik kan mijn 6900XT op 2.7 ghz clocken maar hij heeft simpelweg maar power budget voor 2.5. sneller gaat hij dus nooit draaien ondanks dat de slider daar op staat.

Er zijn verschillende video's over geweest.
Handig dat het systeem niet crashed maar de clocks zijn dus minder eerlijk weergegeven.
ZTM @computerjunky11 maart 2023 11:27
Dat is niet met een overklok zo. Ik zelf heb een Ryzen en als ik die instel op een kloksnelheid dan zakt hij niet terug, dat is enkel zo als de CPU standaard is.

GPU’s is weer een heel ander verhaal.
kdeboois @computerjunky11 maart 2023 11:37
Dat heeft niets met architectuur te maken maar alles met power & thermal management.
SG
@ZTM11 maart 2023 11:56
Kan ook te maken hebben met platform intel is nieuwste en huidige TR is zen3 vorige gen ook met vorige gen memory. Geen 7000 TR ook geen 7000 x3d TR
Dus intel heeft hier een gen voordeel platform memory en io voordeel. Naast als dit monolitisch is ook snellere intercore low latency. En indien interchip tile design die is ook anders. Bij amd staan chiplet en iochiplet verder van mekaar.
Cinebench zal uiteraard ook bepaalde belasting op mem en io geven.
harold911 11 maart 2023 10:33
Heeft er al iemand geprobeerd om met vloeibare helium te overklokken ? , duur grapje maar alles voor de records
jpsch @harold91111 maart 2023 11:36
Ja, volgens mij gebeurt dat al minstens een jaar of 10.
Mars Warrior 11 maart 2023 11:01
De nieuwste Intel wint het dus van Zen 3. De kroon zal dus weer naar AMD gaan als Zen 4 er is.

Verder las ik in het bronartikel dat de overgeklokte Intel ruim 1000W verstookte. Niet normaal!
1nsane 11 maart 2023 11:07
Leuk natuurlijk, maar het is "omdat het kan", ik zou wel eens dergelijke records willen zien met "pret a porter" koeling oplossingen.
MPCX 11 maart 2023 12:04
'overklokt' ?
TrekVogel @MPCX11 maart 2023 12:57
Ik dacht dat het overGEklokt was. Dit is hoe we het in Drenthe zouden zeggen. ;)

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