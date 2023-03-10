Horrorgame The Outlast Trials komt in mei uit in early access

The Outlast Trials verschijnt op 18 mei in early access, meldt ontwikkelaar Red Barrels. De game verschijnt dan voor de pc. De game speelt zich af in het universum van de Outlast-games en krijgt een optie voor co-op.

Red Barrels deelt de The Outlast Trials-releasedatum voor early access in een korte trailer. Daarin wordt getoond hoe verschillende stemacteurs uit The Outlast Trials opnames doen voor de horrorgame. De game verschijnt op 18 mei via Steam en de Epic Games Store. Het is niet bekend wanneer de game uitkomt buiten early access. De ontwikkelaar rept ook niet over een eventuele release voor consoles. De ontwikkelaar zei eerder wel dat de game op termijn naar de PlayStation moet komen.

The Outlast Trials werd eerder al aangekondigd en ontwikkelaar Red Barrels hield eind vorig jaar al een besloten bèta. Spelers nemen onvrijwillig deel aan de 'onethische experimenten' van de Murkoff Corporation, die tests doet met 'geavanceerde methodes van hersenspoeling en mind control'. Spelers moeten de proeven voltooien en gaandeweg documenten verzamelen die de wanpraktijken van Murkoff kunnen helpen bewijzen.

Spelers kunnen The Outlast Trials alleen of samen met maximaal drie anderen spelen. De game draait volgens Red Barrels om het vermijden van, verstoppen voor en wegrennen van vijanden, net als de andere Outlast-games.