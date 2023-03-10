Horrorgame The Outlast Trials komt in mei uit in early access

The Outlast Trials verschijnt op 18 mei in early access, meldt ontwikkelaar Red Barrels. De game verschijnt dan voor de pc. De game speelt zich af in het universum van de Outlast-games en krijgt een optie voor co-op.

Red Barrels deelt de The Outlast Trials-releasedatum voor early access in een korte trailer. Daarin wordt getoond hoe verschillende stemacteurs uit The Outlast Trials opnames doen voor de horrorgame. De game verschijnt op 18 mei via Steam en de Epic Games Store. Het is niet bekend wanneer de game uitkomt buiten early access. De ontwikkelaar rept ook niet over een eventuele release voor consoles. De ontwikkelaar zei eerder wel dat de game op termijn naar de PlayStation moet komen.

The Outlast Trials werd eerder al aangekondigd en ontwikkelaar Red Barrels hield eind vorig jaar al een besloten bèta. Spelers nemen onvrijwillig deel aan de 'onethische experimenten' van de Murkoff Corporation, die tests doet met 'geavanceerde methodes van hersenspoeling en mind control'. Spelers moeten de proeven voltooien en gaandeweg documenten verzamelen die de wanpraktijken van Murkoff kunnen helpen bewijzen.

Spelers kunnen The Outlast Trials alleen of samen met maximaal drie anderen spelen. De game draait volgens Red Barrels om het vermijden van, verstoppen voor en wegrennen van vijanden, net als de andere Outlast-games.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-03-2023 20:46 24

10-03-2023 • 20:46

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Reacties (24)

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CyberToon
11 maart 2023 02:48
Ik heb deel één voor korte tijd gespeeld, en deel twee helemaal niet. Ik ben geen fan van "on rails" en "scripted jump scares."

Veel horror games focussen op jumpscares. Ik ben nog altijd aan het wachten op een goede psychologische horror game die niet focused op jumpscares. Jumpscares vind ik zo'n goedkope truc voor een horror game.

Het zou ook best wel vet zijn als je tegen "iets" vecht, terwijl de hoofdpersoon en jij als speler nooit krijgt te weten waar je precies tegen vecht. En dan is het nog maar de vraag of dat "iets" wel bestaat.

Een mysterieuze psychologische horror, daar zit ik op te wachten.

We hebben tegenwoordig ook AI dat "leert." Hier zouden ze ook iets meer mee kunnen doen, om bijv. dynamische AI te creëren, die reageert en leert van menselijke beslissingen.

Spelers krijgen dan ook een groot aanbod van tools en gameplay mechanics in een dynamische open wereld. Soort van sandbox modus, waarbij de AI op spelers jaagt en dat de spelers altijd een stap vooruit moet blijven.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 25 juli 2024 12:42]

ndonkersloot @CyberToon11 maart 2023 07:45
Amnesia en alien isolation gespeeld? Die vind ik beide weinig jumpscares bevatten.
CyberToon
@ndonkersloot11 maart 2023 07:50
Alien Isolation is inderdaad een zéér goede horror spel. Amnesia heb ik zelf niet geprobeerd, maar wel Soma.

Soma is ook erg goed, ook dankzij het diepgaande verhaal en thema.
Zwarte_os @CyberToon11 maart 2023 09:29
SOMA, geweldig verhaal ook!
Verwijderd @CyberToon11 maart 2023 09:43
The Medium - The Medium (video game)
Valandin @CyberToon11 maart 2023 10:34
Hellblade : senua’s sacrifice?
Lednov @CyberToon11 maart 2023 11:55
OP de Gamecube had je Eternal Darkness, uiteraard had het jumpscares, ik bedoel dat hoort erbij. Het was niet alleen jumpscares.
Het was best wel een dikke horrorgame, die ik met veel plezier heb gespeeld. Daarna nooit meer een echt leuke gezien.
rickhol @CyberToon11 maart 2023 10:41
dying light (de eerste) no minimap. gamma naar beneden. dat is horror al helemaal psychologisch in de nachten :D
old_spice @CyberToon12 maart 2023 11:57
Wat dacht je van de The Sims 4? Kijk maar eens op Youtube. Wat sommige mensen met die sims uithalen is psychologische horror.
session @CyberToon12 maart 2023 14:25
Visage is een echt een master piece
darkempire @CyberToon13 maart 2023 08:22
Je zou ''The Mortuart Assistant'' moeten proberen is echte een aanrader!

A.i van monster/geesten etc is echt uber goed!
Ik zou zeggen check effe op youtube!

[Reactie gewijzigd door darkempire op 25 juli 2024 12:42]

MartinPRO 10 maart 2023 21:12
Co op altijd welkom bij zulke spellen. Misschien kom ik eindelijk verder dan de eerste zone :D
aliberto 10 maart 2023 22:34
Paar jaar geleden was deel 1 te koop voor €5 op Steam. Ik had het bijna gekocht maar ging toch eerst een walk through kijken en het gevoel dat je telkens moest schuilen en geen wapen heb om je te verdedigen geeft je een machteloos en opgejaagd gevoel. Een camera en beperkte aantal batterijen zijn jouw enige hulpmiddelen.
Uiteindelijk durfde ik het spel niet te kopen. Later werd Outlast gratis weggegeven via Epic volgens mij. Deze heb ik wel geclaimd maar nog niet gespeeld.

Wanneer het nieuwe deel uit is zal ik zeker de walk through op YouTube bekijken, maar spelen is weer next level.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 25 juli 2024 12:42]

jaaoie17 @aliberto10 maart 2023 23:20
Ben je zo bang dan. Het doet me helemaal niks. Vind de games wel leuk.
old_spice @aliberto12 maart 2023 11:55
Gewoon spelen, heb ik toen ook gedaan. Heerlijke adrenaline kicks gehad van Outlast.
hiimaer 11 maart 2023 01:31
Outlast 1 en 2 zijn echt toppers! Good memories en hoge hartslagen haha. Alles wat je nodig hebt in een horror game 😜
JDx 10 maart 2023 22:14
Is dit wel het juiste filmpje? Dit is toch geen trailer?
MrMonkE @JDx12 maart 2023 10:16
Het is een "early access date announcement"-trailer denk ik.
JDx @MrMonkE12 maart 2023 12:16
Hier de echte trailer
https://www.youtube.com/watch?v=jeYm-iLRWLw
LuisjeNL 10 maart 2023 23:58
Ik heb het spel ook niet kunnen spelen, zat qua scares zeer goed in elkaar. Je moet er wel tegen kunnen :+
JDx @LuisjeNL11 maart 2023 06:52
Wat is het voor spel dan? Ik kan uit de "trailer" niks opmaken, dat lijkt meer een soort behind the scenes ofzo, of medewerkers die iets na doen uit het spel?

Edit: lama, maar ik snap alsnog niet wat dit filmpje is.

[Reactie gewijzigd door JDx op 25 juli 2024 12:42]

MrMonkE @LuisjeNL12 maart 2023 10:08
Als je er 'tegen' kunt verwordt het dan tot 'irritatie en luide geluiden na stilte'?
Zoals 99.9999999939 van alle horror films en games.
"Maak het stil.. veel lawaai" <- Mijn distillatie van het horror genre
LuisjeNL @MrMonkE12 maart 2023 10:19
Voor zover als ik kwam in het spel is het het onheilspellende waardoor je op het puntje van je stoel zit. Als je dan denkt ik ga nu rennen want als ik daar tussen kruip kan hij mij niet pakken..... En je camera draait om en je kijkt recht in zijn gezicht dan schrik ik mij de pleuris :+

Geluid speelt altijd mee natuurlijk, ik vond de angst gaaf, maar met een game trek ik dat niet.
Lednov 11 maart 2023 11:51
Dus het spel komt niet uit. Early Access is niet uitbrengen.

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