Overheid NL stopt niet met bewaren vluchtgegevens reizigers, verkort bewaartijd

De Nederlandse overheid blijft gegevens van vliegtuigreizigers verzamelen. Dat maakt minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vrijdag bekend. De bewaartermijn van dergelijke gegevens wordt wel standaard verkort.

De standaard bewaartermijn van vluchtgegevens wordt volgens Yeşilgöz verkort van vijf naar drie jaar, schrijft NU.nl. Als binnen de nieuwe bewaartermijn van drie jaar bewijs naar voren komt dat iemand betrokken was bij terrorisme of zware criminaliteit, dan kan die termijn nog verlengd worden naar vijf jaar.

Yeşilgöz stelt dat het nodig is om dergelijke vluchtgegevens van Europeanen te bewaren voor opsporingsonderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. Daarvoor zijn volgens de minister een tot drie jaar oude data nodig. Volgens haar zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om ernstige misdrijven of terrorisme te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens zei vorige maand dat het Nederlandse ministerie van Justitie moet stoppen met het grootschalig verzamelen van zogeheten Passenger Name Records van vliegreizigers. Volgens de privacytoezichthouder verzamelt het ministerie de gegevens van alle vliegtuigpassagiers en worden deze jarenlang bewaard in een database.

De Nederlandse privacytoezichthouder stelt dat dat in strijd is met de Europese PNR-richtlijnen. Die stellen dat EU-lidstaten bepaalde gegevens van luchtreizigers mogen verzamelen ter voorkoming van terrorisme en zware criminaliteit. De AP stelt echter dat ook de gegevens worden verzameld van een grote groep mensen die niet bij de groep waarvoor de database is bedoeld horen.

Het Europese Hof van Justitie boog zich eind vorig jaar al over de verwerking van PNR-gegevens door EU-lidstaten. Het Hof zei onder meer dat lidstaten het verzamelen van gegevens over vluchten binnen de EU moeten beperken en dat de gegevensverwerking uitsluitend moeten toepassen in het geval van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, en dat dus ook 'gewone misdaad' moet worden uitgesloten.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-03-2023 19:55 80

10-03-2023 • 19:55

80

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jochemd 10 maart 2023 21:52
De brief die de minister heeft verstuurd staat gewoon op rijksoverheid.nl. Naast inperken van de termijn veranderd er nog meer:
  • een onafhankelijke toets voordat gevraagde gegevens worden verstrekt. (Nou heb ik mijn twijfel bij toetsing door het OM in plaats van door een rechter, maar het is beter dan niets.
  • gegevens niet van alle vluchten binnen de EU bewaren, maar alleen van van te voren geselecteerde risicovluchten / luchthavens
Dus eind van het jaar kan je een inzageverzoek doen en dan weet je of de luchthavens waarvan jij vliegt risicoluchthavens zijn.
g_v_rijn @jochemd11 maart 2023 09:56
Heel goed. Er zijn 'reizigers' welke bewust niet direct naar bestemming vliegen. Dus bv niet op Madrid - maar op Porto. Hier pakt men een treintje naar de grensstreek. En wandelt men de grens over - en reist met lokale bus en trein naar crime city Madrid.
Oon 10 maart 2023 20:01
Aangezien wij zo'n mooi DigiD systeem hebben en er een wet is die je toestaat om in één keer al je gegevens die een organisatie van je opslaat te bewaren; waar kan ik de overheid vragen om alle gegevens die ze van mij opslaan?

Ik heb al een jaar of 10 niet meer gevlogen, maar er ook helemaal niet bij stilgestaan dat dit soort gegevens gewoon door de overheid zelf gelogd zouden worden. Ben wel benieuwd wat ze verder van mij hebben dat niks te maken heeft met mijn burgerschap.
jochemd @Oon10 maart 2023 21:31
Het beste startpunt is de gemeente waar je woont. Vraag een uitdraai van de Basis Registratie Personen en geef daarbij aan over welke periode je die wil (ze hebben gegevens tot 20 jaar terug). Dan krijg je een overzicht van de Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens met daarin precies welke organisatie welke gegevens van je heeft gekregen. Dat ziet er sinds begin 2021 ongeveer zo uit.

Vervolgens begint het grote utzoeken want als je details wil weten dan zal je de desbetreffende instantie moeten benaderen om te vragen waarom ze je gegevens verwerken. En als je dat jaarlijks doet dan kom je vanzelf wel wat twijfelachtige gevallen tegen:
  • een gemeente die 23 jaar nadat je weg verhuisd bent je gegevens nog verwerkt, terwijl de gemeentewet 10 jaar voorschrijft
  • een gerechtsdeurwaarder die naar iemand met de zelfde achternaam op zoek is (als je achternaam een beetje uniek is weet je wel wie dat is)
  • dat veel van deze instanties meteen ook de naam en BSN van ouders en kinderen meekrijgen
Als het je specifiek om de Passenger Name Records uit dit nieuwsbericht gaat moet je email sturen naar FG-Pi-NL@minjenv.nl met as titel "Inzage/correctie PNR" en een kopieID meesturen met je vraag. Vervolgens moet je een maand wachten want dit is een van de instanties die "zo snel mogelijk" interpreteert als "op de laatste dag van de wettelijke termijn" en dan krijg je in je antwoord een setje PDFs met 1 PDF per vlucht die ze geregistreerd hebben.
WouterL @jochemd11 maart 2023 09:16
Op welke algemene bewaartermijn in de gemeentewet doel je precies? De bewaartermijnen van gemeenten worden genormeerd door de archiefwet, niet de gemeentewet. Op grond van de archiefwet zijn gemeentes verplicht selectielijsten op te stellen (waar ook de bewaartermijnen geregeld zijn). In de praktijk doet de VNG dat voor alle gemeenten in Nederland. Dat kan best langer dan 10 jaar zijn, al hoewel zelden langer dan 20.
jochemd @WouterL11 maart 2023 11:07
Ik ben in 2019 begonnen met het jaarlijks opvragen van het overzicht in de gemeente waar ik nu woon en kreeg in dat overzicht te zien dat de gemeente Den Haag (waar ik sinds 1996 niet meer woon) nog steeds mijn persoonsgegevens kreeg. Ik heb vervolgens vragen gesteld aan de gemeente Den Haag. In het overzicht van hun stond in de kolom grondslag dat er een bewaartermijn van 10 jaar was volgens de gemeentewet. In het antwoord op mijn vervolgvraag gaf de gemeente Den Haag aan dat er een fout was gemaakt en dat zij een project waren gestart om "het naw-gedeelte van het belastingsysteem volledig te ontdoen van gegevens van oud-belastingplichtigen waarvan de belastinggegevens zelf al vernietigd zijn".
WouterL @jochemd11 maart 2023 11:15
Ik kan je verzekeren dat de gemeentewet geen specifieke algemene bewaartermijn voorschrijft. Dat geldt voor de meeste gegevens. Hier en daar vind je een gespecificeerde bewaartermijn, maar voor het gros van de gegevens niet. Grondslag is ook zeker wat anders dan bewaartermijn. Wellicht heeft iemand die je van antwoord heeft voorzien het niet helemaal begrepen. De grondslag van de verwerking zou wel de gemeentewet kunnen zijn in een specifiek geval, maar hangt erg af van de context. Gemeentes verwerken veel gegevens van je, op basis van allerlei specifieke wettelijke taken.


Hier vind je de meeste vastgestelde bewaartermijnen:
https://vng.nl/nieuws/selectielijst-2020-vastgesteld

[Reactie gewijzigd door WouterL op 22 juli 2024 14:03]

Aldy @WouterL11 maart 2023 13:47
Kan het niet ook zo zijn dat de betreffende gemeente het niet zo nauw neemt met de wettelijke bewaartermijn of de archiefwet? Het blijft natuurlijk een overheidsinstantie.
Vraag mij ook af of er kosten zijn aan zo'n onderzoek naar wat de overheid over jou bewaart.
Sando @jochemd11 maart 2023 00:32
Interessant! Wat stom dat je dit document niet gewoon bij "Mijn Overheid" kan opvragen.
BooTB @Sando11 maart 2023 19:13
Je kan via MijnOverheid inzage krijgen in wie je gegevens in de BRP heeft opgevraagd. Die functionaliteit staat sinds vorig jaar live.

Zie eerder bericht hier : Binnenlands Bestuur.

Voor zover ik weet staat het gebruik van gegevens in de genoemde vluchtgegevens niet in dit overzicht.
Sando @BooTB12 maart 2023 03:07
Je kan via MijnOverheid inzage krijgen in wie je gegevens in de BRP heeft opgevraagd. Die functionaliteit staat sinds vorig jaar live.
Ja maar dat staat er zo nodeloos ongedetailleerd op, je weet niet of het om 20 jaar geleden of dit jaar gaat. In het document in de reactie van @jochemd staat bijvoorbeeld ook welke gegevens door wie zijn opgevraagd, en wanneer dit is gebeurd.
iAR @Sando11 maart 2023 10:49
Het zou inderdaad fijn zijn zoals je dat bij Apple of Google kunt opvragen.
bbstreams @iAR12 maart 2023 12:47
dat is nu juist waartegen groot bezwaar is. ik vind het prima als dit opgeslagen wordt in cold storage, maar zodra mensen er bij kunnen is het vragen om datalekken en hacks.
Aardbol_23564 @bbstreams13 maart 2023 04:00
Dit is inderdaad een van de grootste problemen met de wettelijke verplichting voor bedrijven om onze gegevens zolang te bewaren. Is wordt nl. enkel gesproken over het termijn maar niet over de specifieke wijze waarop het moet opgeslagen worden. Moest cold storage worden verplicht, zouden vele problemen kunnen vermeden worden.
vonkempf @Oon10 maart 2023 20:11
Per overheidsinstantie kun je een verzoek indienen om inzage te krijgen in de over jouw verwerkte gegevens bij die instantie. Vanuit de AVG wetgeving is voorgeschreven dat o.a. daarvoor een zgn. verwerkingsregister wordt bijgehouden.
Oon @vonkempf10 maart 2023 20:11
Maar ik wil dat niet per losse instantie doen, dat moet toch gewoon op niveau van de moederorganisatie (de overheid) kunnen?
t link @Oon10 maart 2023 20:46
er zijn een paar centrale schakelpunten via waar je een deel van de gegevens kan opvragen. maar de realiteit is dat veel verschillende takken van de overheid niet elkaar gegevens kunnen zien, en daar een centrale toegang voor regelen lijkt me ook niet heel wenselijk. dat gaat geheid ook voor andere dingen gebruikt worden.

je kan bijvoorbeeld van je BRP opvragen welke instanties er sinds 2013 allemaal een informatieverzoek hebben gedaan. daar kwam ik bijvoorbeeld vandaag achter omdat de politie en veiligheidsdiensten het gebruiken demonstranten te intimideren.

https://www.platform-inve...g-zelf-je-brp-dossier-op/
Pieter-64 @Oon11 maart 2023 08:10
het zou mooi zijn om dat in 1 keer te kunnen opvragen.
maar, dan moeten alle systemen aan elkaar gekoppeld worden en hebben in feite alle systemen ook inzicht in elkaars data.

dat is nu net wat we allemaal niet willen.

het feit dat iedereen zo erg boven op de privacy zit heeft tot gevolg dat je dus overal jou gevens separaat moet gaan opvragen.

verder zijn er nog legio winkels en andere instanties die niks met de overheid te maken hebben die bepaalde gegevens van je hebben.
zoals eirlines, vakantie winkels, die hebben een copy gehad van je paspoort voor een vakantie, was namelijk wel makkelijk omdat veel mensen vergeten het paspoort mee tenemen tijdens het boeken daar en een copy opsturen daarna, hoeven ze niet meer terug, voor het gemak.
vraag je ook een visa aan voor een land, moet je ook al je gegevens aanleveren.
en die hoeven zich niet aan de nederlandse wet te houden, hoeven niet bij te houden met wie ze het delen enz enz.

enz enz enz.

korrtom, 1 grote database, waar alles op te vragen is gaat er niet komen.
1e teveel inbreuk op de prvacy velgens velen
2e dan staat er nog niet alles in wat je zou verwachten.
3e, hoe ga je om met gegevens die het buitenland heeft wereldwijd
4e, .....
BooTB @Pieter-6411 maart 2023 19:20
Die database komt er idd niet. Wel staan er nu al veel gegevens via een API in MijnOverheid.nl. Deze haalt de data uit verschillende bronnen en toont die alleen aan de specifieke gebruiker die op dat moment met DigiD is ingelogd.
Tomatoman @Oon10 maart 2023 20:55
Dus een hele reeks overheidsinstanties moet een hoop moeite voor jou doen, maar jij vindt dat je zelf geen enkele inspanning zou hoeven leveren?
Oon @Tomatoman10 maart 2023 21:04
Nee, ik vind dat ze zich zelf ook aan de regels moeten houden en mij de mogelijkheid moeten geven om in één keer al mijn data op te halen, aangezien ik zelf geen inzicht heb in welke onderliggende organisaties allemaal mijn data verzamelen
Killjoy @Oon10 maart 2023 21:52
Het punt is dat 'de overheid' niet bestaat. Het is een verzameling van organisaties. Dus is er geen regel die zegt dat jij de mogelijkheid moet hebben in een keer al je data op te halen.

Natuurlijk kun je wel op niveau van departement of gemeente aanschrijven. Dan behoor je ook van de onderliggende organisaties van die departementen cq. gemeenten informatie te ontvangen.

Er is trouwens geen recht op data. Alleen een recht om onder andere te weten wat voor persoonsgegevens een organisatie van je verwerkt. Dit is het recht op inzage.
Oon @Killjoy10 maart 2023 23:21
Maar dat betekent dus dat er gegevens van mij verwerkt worden waar ik geen keuze in of controle over heb, die ik niet in kan zien, waarvan ik niet kan zien om welke organisaties het gaat.

Als ik bij de gemeente mijn BRP inzage aanvraag, zitten hier dan ook mijn vluchtgegevens in?

Mijn punt was niet zozeer dat ik heel lui in één keer al mijn data wil opvragen, maar vooral dat er totaal geen mogelijkheid is om te achterhalen welke 'losse' overheidsorganisaties, die ook nog eens betaald worden van het belastinggeld waar ik aan meebetaal, mijn gegevens opslaan. Dat is toch wel een beetje scheef.
Killjoy @Oon11 maart 2023 00:26
Maar dat betekent dus dat er gegevens van mij verwerkt worden waar ik geen keuze in of controle over heb, die ik niet in kan zien, waarvan ik niet kan zien om welke organisaties het gaat.
Niet alle gegevensverwerkingen laten een keuzevrijheid of laten de controle bij jou. Een simpel voorbeeld is een werkgever. Deze is verplicht om bepaalde persoonsgegevens bij jou te verzamelen. Jij bent ook verplicht om deze te verstrekken wanneer jij in dienst wil treden. Dat is bij wet geregeld.

Wel zijn organisaties verplicht om hierover transparant te zijn. Uitzonderingen zijn maar beperkt mogelijk.
Als ik bij de gemeente mijn BRP inzage aanvraag, zitten hier dan ook mijn vluchtgegevens in?
Geen idee of J&V bij deze registratie ook een BRP uitvraag doet. Zo nee, dan zal de gemeente geen informatie kunnen verschaffen.
Mijn punt was niet zozeer dat ik heel lui in één keer al mijn data wil opvragen, maar vooral dat er totaal geen mogelijkheid is om te achterhalen welke 'losse' overheidsorganisaties, die ook nog eens betaald worden van het belastinggeld waar ik aan meebetaal, mijn gegevens opslaan. Dat is toch wel een beetje scheef.
overheidsorganisaties zijn nooit 'los'. Er is altijd een beleidsverantwoordelijke. Hetzij een minister (van of voor), een staatssecretaris, een gedeputeerde of een burgemeester.

Zorgelijk is dat in Nederland er een trend lijkt te zijn dat verwerkingen al dan niet bewust buiten de openbaarheid worden gehouden of niet voldoen aan de wettelijke eisen. Dit artikel lijkt aan een dergelijke verwerking te raken.
BooTB @Oon11 maart 2023 19:18
Er wordt gewerkt aan een overzicht waarin je straks kan zien welke gegevens van jou de overheid gebruikt om bepaalde beslissingen te nemen. Eerst generiek (dus welke gegevens worden gebruikt in beschrijvende zin), daarna gepersonaliseerd (dus beschrijving + de gebruikte gegevens van jou persoonlijk).

Het idee erachter is dat je meer grip en inzicht krijgt in je gegevens bij de overheid. Zo kan je strsks makkelijk controleren welke gegevens er gebruikt worden en of deze correct zijn.
Sandor_Clegane @Tomatoman10 maart 2023 21:30
Zij dwingen af dat je jouw gegevens moet afstaan. Ligt bij hun, niet bij de OP.
Ruffian @Oon10 maart 2023 20:26
Mail ze, doe eens onderzoek voor je tweakers vriendjes.
habbekrats 10 maart 2023 19:59
Terroristen reizen uiteraard alleen met het vliegtuig. Ze missen nogal wat misschien alle auto grensverkeer ook maar opslaan.
Mathijs Kok @habbekrats10 maart 2023 21:13
Terroristen reizen uiteraard alleen met het vliegtuig. Ze missen nogal wat misschien alle auto grensverkeer ook maar opslaan.
Dit soort gegevens zijn vrijwel alleen belangrijk voor verplaatsingen over grote afstanden. Dus de oceaan over, of tussen diep in Azie naar Europa. Dat doe je dus niet met een Flixbus. De belangrijke leiders van bewegingen die ons niet wel gezind zijn, lijken verbazingwekkend vaak op CEO's van grote bedrijven. Die gaan niet twee weken in een Fiat zitten om van Bandahar naar Londen te komen.

En ja, de camera's hebben al menig maal hun waarde bewezen. Niet omdat ze kan zien wie er in de auto zit maar als je informatie aangeeft dat een bepaalde auto vaak in de omgeving is van mensen waar je je verdenkingen over hebt, is het nuttig om te zien dat die auto ergens een grens overgaat. Het probleem is om die informatie op het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen.

De wetgeving staat daarin nog vaak in de weg. Ik heb geen mening of dat juist is of niet. Veel Nederlanders staan daarin nogal anders dan bijvoorbeeld Belgen, Engelsen of Fransozen. Landen waar er zeer bloedige aanslagen gepleegd zijn. Nederland is de uitzondering, niet de regel. Een reden daarvoor is dat Nederlandse veligheidsdiensten en politie goed samenwerken. Vorig jaar hebben we nog in rechtzaken kunnen zien hoe mogelijke aanslagen verhinderd zijn. Nederland staat internationaal bekend als zeer effectief in deze.

Persoonlijk denk ik dat het verlies aan privacy dezelfde prijs is als de aanwezigheid van zwaar bewapende militairen op Charle de Gaulle. Drie militairen die op strategische wijze, zwaar bewapend, rondlopen, geeft me een zeer onpasselijk gevoel. Ik had dat deze morgen op dat vliegveld. Aangekomen op Le Prat zie ik weer veel automatische wapens en zelfs een gevechtsvoertuig met een 20 mm snelvuurkanon.

We leven in een maatschappij waar we moeten omgaan met het feit dat er een grote groep mensen is die geloven dat door het plegen van aanslagen ze hun doelen (vaak gebaseerd op religie) en het doden van wie er ook maar in de buurt is, ze in een beter hiernamaals komen. Hoe dat is ontstaan (en is zie best onze verantwoordelijkheid daarin) doet er niet veel toe als het gaat over het vermijden van aanslagen. Want niemand wil een aanslag, maar vele mensen willen ook niet erg ver gaan om het tegen te gaan. Een zeer moeizame afweging.
NotWise @Mathijs Kok11 maart 2023 14:19
Verweg de meeste 'grote aanslagen' in Nederland van de afgelopen jaren zijn veroorzaakt door mensen met psychische problemen. Maar we praten graag over terroristen want dat spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding.

Denk eens aan:
Tram steker (Gökmen T.)
Schietpartij in Alphen aan den Rijn (Tristan)
Aanslag op Koninginnedag 2009 (Tates)

Allemaal mensen met psychische problemen.

Er gaan miljarden naar terreurbestrijding, terwijl een groot deel van dit geld beter naar geestelijke gezondheidszorg kan gaan. Het is overigens bekend dat vaak ook terreuraanslagen (met ideologisch/religieus doel) ook door mensen met psychische problemen wordt gedaan.

https://www.universiteitl...oblemen-soms-hand-in-hand
MSalters
@NotWise13 maart 2023 12:35
Hier heb je natuurlijk wel een bias van selectie achteraf. Parijs, Madrid, Berlijn, Zaventem - om ons heen waren er veel meer zware aanslagen door terroristen. Dat wij de dans ontsprongen zijn is misschien toeval, misschie wel doordat wij een effectieve terreurbestrijding hadden. Maar het is in elk geval naïef te denken dat dit soort aanslagen in Nederland niet kan gebeuren.

En ja, je hebt helemaal gelijk dat islamitische terreurorganisaties graag moslims met psychiatrische problemen werven. Dat kun je wel proberen op te lossen met betere zorg, maar veel psychiatrische problemen zijn structureel. Behandeling is daar ondersteunend. Die mensen blijven een doelwit voor recrutering, want de islam biedt ze wél een uitzicht op "genezing", door martelaarschap. Vandaar dat we dus die netwerken moeten aanpakken - terrorismebestrijding is óók ter bescherming van deze kwetsbaren.
NotWise @MSalters13 maart 2023 16:03
Nee er was van mijn kant geen bias op dit gebied (zover ik dat zelf kan inschatten). Je moet uiteraard meerdere trajecten bewandelen. Alleen gaat er mijn inziens buitenproportioneel veel geld naar terrorisme bestrijding en veel te weinig naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast wordt er ook structureel te weinig gedaan om er voor te zorgen dat jongeren worden gerekruteerd. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Er gaat enorm veel geld naar security theater.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_theater
MSalters
@NotWise14 maart 2023 09:41
De bias is dat je jezelf beperkt tot Nederland. Daardoor beperk je het aantal aanslagen in je analyse, en nog veel sterker het aantal slachtoffers. Het is redelijk om landen als Pakistan en de VS te negeren; die verschillen té sterk van Nederland. Maar onze buurlanden zijn vergelijkbaar.
NotWise @MSalters14 maart 2023 12:18
Ik beperkte mij opzettelijk tot NL want daar ging het hier om. Het gaat er om waar NL haar geld aan uit geeft. Uiteraard begrijp ik prima dat terrorisme vaak internationaal is. Ik was ook duidelijk volgens mij dat alle kanten moeten worden belicht.

Onze buurlanden zijn zeker vergelijkbaar., dus maakt het in onze discussie niet veel uit.

[Reactie gewijzigd door NotWise op 22 juli 2024 14:03]

Fulgora @Mathijs Kok11 maart 2023 08:11
Ik werkte bij Flixbus toen de dader van de Berlijnse kerstmarkt aanslag met een Flixbus vluchtte naar Nederland. Voorheen sloegen wij geen Passenger Name Records op (althans, er was natuurlijk transactiedata en een user database), maar vanaf 2018 ongeveer gingen de Duitse en Belgische federale overheid vragen om een periodieke upload van deze PNR in een gestandaardiseerd datamodel. Ik geloof dat ze dat ook deden bij de treinaanbieders die grensverkeer deden (DB, Eurostar etc). Conclusie: commerciële bedrijven en buitenlandse overheden verzamelen deze data ook, wat inzage, correctie en vergeten worden nog moeilijker maakt.
themadone @habbekrats10 maart 2023 20:00
Dat gebeurt al, die cameras boven de grens hangen er niet voor niks, alle kentekens en foto van bestuurders en bijrijders gaan de database in.
The Zep Man
@themadone10 maart 2023 20:09
Dat gebeurt al, die cameras boven de grens hangen er niet voor niks, alle kentekens en foto van bestuurders en bijrijders gaan de database in.
Want elke grensovergang heeft camera's, en je kan heel goed foto's maken van iemand die achterin zit met geblindeerde achterruiten of die in de kofferbak vertoeft. :+

Uit eigen ervaring kan ik verklappen dat niet elke grensovergang een snelweg met camera's is.

Dat is nog steeds geen reden om perfect de vijand van goed te maken, aangenomen dat goed daadwerkelijk goed is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

JDx @The Zep Man10 maart 2023 20:16
Haha op de middelbare school zou ik naar een klasgenoot gaan na school, ik op de brommer, afslag gemist, vroeg ik aan iemand welke kant op is Zwartemeer? Was sagen sie? :D
weekend warrior @JDx10 maart 2023 23:23
Dat klinkt meer als Zwartemeer voorbij gereden :)
blorf @The Zep Man10 maart 2023 23:17
Het is slim geregeld. Als je echte wegen gebruikt is het niet mogelijk om ongezien het land te verlaten. Een grensovergang zonder camera's zegt niks Die staan bij rotonde's en splitsingen. Alle wegverbindingen worden gedekt. Zelfs als je ergens overdekt een andere auto pakt zien ze die ineens verschijnen en de vorige ineens niet meer. Dat is een dingetje geworden sinds die Antwerpen-terrorist ergens bij Breda over de grens ging maar ze dat gemist hadden.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 14:03]

BeosBeing @The Zep Man14 maart 2023 12:21
Uit eigen ervaring kan ik verklappen dat niet elke grensovergang een snelweg met camera's is.
In België wel. Dat wordt gedaan voor de kilometerheffing die daar is in 2016 is ingevoerd voor vrachtwagens vanaf 3.500kg.
https://www.transport-onl...hoe-zit-het-nu-eigenlijk/

De invoering daarvan had nogal wat haken en ogen, want Nederlandse vrachtwagenbedrijven kregen de On Board Unit (GPS) bewust te laat geleverd, en daarnaast waren er veel softwareproblemen. Combineer dat met
"De boete bedraagt 1.000 euro per overtreding, waarna de chauffeur drie uur de tijd heeft om zich in regel te stellen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij na de verstreken drie uur opnieuw een boete van 1.000 euro. De controles starten op 1 april." en je snapt dat de vervoerders niet blij waren, vooral niet die in de grensstreken en in Zeeuws-Vlaanderen waar je alleen via de Westerschelde-toltunnel of via België uit kunt.
nightgold @themadone10 maart 2023 20:13
Zonneklepje naar beneden x)
Verwijderd @themadone10 maart 2023 22:16
Leuk man huurauto's.
moonlander @Verwijderd10 maart 2023 22:28
Krijg maar eens een huurauto mee zonder te legitimeren
porky-nl @moonlander11 maart 2023 03:01
Een terrorist kan vast een paspoort kopen dus dat lijkt me dan geen issue meer.
moonlander @porky-nl11 maart 2023 10:28
Niet alle terroristen zijn slim
Andros @themadone10 maart 2023 20:22
Handig als de crimineel een Flixbus of Eurolines pakt. Of zoals bij die overval op de wapenhandel in Nieuwmoer ( B ) gisteren waarbij de Rotterdamse criminelen naar Rijsbergen ( NL ) scheurden, ik kan je vertellen dat op die kleinere wegen geen camera's hangen en dat weet het gespuis ook. Controle is alleen voor de goedwillende burger, de crimineel vindt zijn weg toch wel.

[Reactie gewijzigd door Andros op 22 juli 2024 14:03]

batjes @Andros11 maart 2023 06:46
Dat is de indruk die je hebt. Is het je wel opgevallen dat je in Nederland geen stad meer in of uit komt zonder geregistreerd te worden op een camera? We kunnen alle steden voorzien van burgertracking op een niveau waar China jaloers op is, maar die paar 'vergeten' grensovergangen niet?
BeosBeing @batjes14 maart 2023 12:24
We kunnen alle steden voorzien van burgertracking op een niveau waar China jaloers op is, maar die paar 'vergeten' grensovergangen niet?
Dat vragen ze gewoon op bij de Belgen. Die hebben wel bij iedere grensovergang een camera, hoe klein ook de overgang. Dat wordt gedaan voor de kilometerheffing die daar is in 2016 is ingevoerd voor vrachtwagens vanaf 3.500kg.
thunder8 @batjes11 maart 2023 08:07
Alle steden ja? Dan hebben ze die camera's in mijn stad goed verborgen. Rij dagelijks de stad in en uit en daar zie ik toch echt geen camera's. De enige camera's die ik zie zijn van de Marechaussee bij de grensovergang van de autoweg. Op de kleine overgangen staan ook geen camera's, zowel niet op, voor of na de overgang.
Lednov @habbekrats11 maart 2023 09:52
Jazeker reizen de terroristen alleen en uitsluitend met het vliegtuig. En ook niet komen ze binnen via vluchtelingenstromen, Judith Sargentini heeft het zelf gezegd...
jeffrey-nl 11 maart 2023 09:47
De PNR (passenger name record) is een 6 karakters (cijfers/letter) uniek nummer, waarmee je in het systeem van de airline (Bijv: Amadeus of NewSkies (sinds kort ook van Amdeus) zijn veel gebruikt) de boeking en alle info kan ophalen. An sich kun je met dat nummer niks als het uitlekt, met de naam erbij kun je vaak inloggen op een mijn omgeving van de airline. Daarom moet je je boarding pas of ticket met PNR er op ook niet even fotograferen en delen op sociale media, maar dat terzijde.

Er is ook nog een Advance Passenger Information system (API of APIS) waar je soms je naam en reisdocument moet invullen voor bestemmingen buiten de EU. Die info bevat wel al je persoonlijke gegevens en ik vraag me af of het niet die info is die hier bedoeld wordt. De overheid zou anders afhankelijk zijn van de airline voor info, die ze overigens wel moeten bewaren.

[Reactie gewijzigd door jeffrey-nl op 22 juli 2024 14:03]

Vaevictis_ 11 maart 2023 13:31
Goed om hier weer eens aandacht voor te vragen, meteen opgevraagd. Gemeente Den Haag (2x), Politie/KMar 1x en nog wat andere overheidsorganene REBUS/EZK? Geen idee wat die met mijn persoonsgegevens moeten aangezien ik niet in Den Haag woon/werk of op bezoek ben geweest.
MSalters
@Vaevictis_13 maart 2023 12:43
REBUS/EZK? Geen idee wat die met mijn persoonsgegevens moeten
"Resource Efficient Business Models", viel onder RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Ook niet direct een idee, maar vermoedelijk vanwege jouw zakelijke activiteiten.
Triblade_8472 10 maart 2023 21:07
Ben benieuwd of ze ook bewijzen hebben dat het nut heeft. Ik durf te wedden van niet.

En zo wel, is het vast heeeeel toevallig 'geheim'. Uhu.
Verwijderd @Triblade_847210 maart 2023 22:18
Die gegevens zijn echt niet alleen tegen terrorisme. Ook de nederlandse snelwegen met hun camera's wordt gewoon gebruikt door de belastingdienst.

Ook GSM providers houden alles bij; dus waar jij gisteren was maar ook 6 maanden geleden op 3 mei 19:57. Dat mag men opslaan voor een jaar, zelfs verplicht.
batjes @Verwijderd11 maart 2023 06:52
Het was zelfs erger en al ons internetverkeer werd gelogged in de oude telecommunicatiewet. Gelukkig is Nederland daarmee teruggefloten door de EU.

We mopperen veel over China. We lopen alleen voor. Je kan je kont niet keren in Nederland zonder dat de overheid dit ergens registreert.

Ik heb nou niet de indruk dat criminaliteit hier echt mee aangepakt wordt.

Zoveel goede onderwerpen waar wappies op los kunnen gaan, kiezen ze reptielen en baby-etende ministers.
Verwijderd @batjes11 maart 2023 08:05
Jup. Ook het nederlandse leger / defensie doet daaraan mee. Die tappen rechtstreeks in op de knooppunten. Maar al dat tappen had niet geleid tot bijv. het voorkomen van de aanslagen op dat vliegveld in Belgie. Die communiceerde gewoon per sms, welk niet encrypted is niks.
Yzord @Verwijderd11 maart 2023 01:27
Even een kleine kanttekening. Mijn telefoon was op 3 mei daar. Dat bewijst niet dat ik daar was. Het is dus ‘waardeloze’ informatie als ik op dat tijdstip geen interactie uitvoerde met mijn telefoon.

Hetzelfde geldt voor mijn auto. Het bewijst niet dat ik daar was. Mijn vrouw of zoon kan er in gereden hebben.

En omdat het zulk vluchtig ‘bewijsmateriaal’ is denk ik dat de bewaarplicht ervan tot het minimale behoort te zijn.
Verwijderd @Yzord11 maart 2023 08:04
Verklaar je nader wat jouw telefoon, of persoonsgebonden item daar deedt op dat tijdstip dan. Moet je wel goed alibi hebben hoor.
Shamalamadindon @Verwijderd13 maart 2023 11:02
"Gestolen, nog geen tijd gehad om aangifte te doen"
MSalters
@Shamalamadindon13 maart 2023 12:46
Dat kan.

De bulk van dit soort bewijsmateriaal is niet relevant voor de rechtzaak. Het is een gegrond vermoeden, wat verder onderzoek rechtvaardigd. En als jij vervolgens gepakt wordt met een vuurwapen, dan maakt het niet uit of jouw telefoon eerder "gestolen" was.
g_v_rijn @Verwijderd11 maart 2023 09:57
Nieuwe technieken maakt zowel de burger als de staat sluwer / slimmer.
moonlander @Verwijderd10 maart 2023 22:31
Hoe zie jij het voor je om criminaliteit te bestrijden en op te sporen?
MPAnnihilator @moonlander10 maart 2023 23:58
Reactie hierop algemeen bedoeld, niet direct naar jou hoor "moonlander", vat het dus niet persoonlijk op.

Hier in België zou het alvast helpen om straffen toe te passen en voldoende plekken te hebben in de gevangenissen voor echte criminelen. Zaken zoals levenslang = 15 of 20j, je moet maar de helft van de straf uitzitten, je leest het hier in BE bijna dagelijks in de krant. Ik dacht dacht levenslang iets anders wou zeggen, niet ? O-)

Pleeg je enkele overvallen, verkoop je wat drugs, krijg je een advocaat die pleit dat hij/zij echt wel een moeilijke jeugd had hoor. ( je moet maar op Belgische zenders naar rechtbank programma's kijken... ik hou het niet meer vol )
Vervolgens komt men er veelal vanaf met minder dan 2jaar "effectief" , m.a.w. de politieagenten zijn nog de papierenmolen aan het afwerken en onze lieve misdadiger staat weeral vrij op straat ( "onder voorwaarden" )... enfin... ik zou geen politieagent willen zijn... das dwijlen met de kraan open. Illegalen oppakken, idem, die hebben hier niets te verliezen, heb 10 keer hetzelfde papier om België te verlaten al op zak, en blijven gewoon misdrijven plegen... Zo blijf je bezig denk ik dan ...

Dan maar het land vol camera's zetten denkt de politiek en het centrum voor verkeersveiligheid vanuit een soort van zelf-SM-gedachtegang ( of geldzucht ), en stap voor stap wordt het hier China... ja , "want ANPR camera's helpen echt wel boeven pakken hoor !" ( men zegt er niet bij hoe snel vrriendelijke boefjes weer vrijgelaten worden, en terwijl de camera's er toch hangen, koppelen we ze aan elkaar tot 1 mega trajectcontrole systeem... , meer geld in de kassa = de staat gaat nog meer onozele uitgaven doen O-)
Het is ook altijd alleen maar snelheid dat verkeersongevallen veroorzaakt hoor, mjah, we zwijgen even over rijden onder invloed natuurlijk ( drank, drugs, lachgas enz... ja , die mongolen onder invloed, die rijden dan wel te snel ook jah, dat is waar... maar dat is het punt niet hé )

Als je tijdens je rijexamen enkel zones 30 en 50 moet doorkruisen, en misschien 1 keertje naar 70 mag, en leren parkeren tussen paaltjes. Jah, dan ben je klaar voor de weg in alle omstandigheden 8)7

250 km meer naar rechts op deze planeet hebben ze wat meer discipline op de snelweg en snappen ze wat basisregels zijn, alvorens men op de snelweg van vak verandert, kijkt men goed in zijn/haar spiegels. Daar is op veel stukken 160/h bijv geen enkel probleem.
Rij hier in België of in NL 160/h en je ben een echte crimineel ! Mogelijks knal je tegen iemand bij wie achteruitspiegels optioneel waren, of knal je op iemand die denkt dat een richtingaanwijzer opzetten onmiddellijk recht op voorang verschaft... niet dus. Waar zijn we mee bezig ?
Rinzwind @MPAnnihilator11 maart 2023 08:55
Het ging goed tot je snelheidsmaniakverhaal.
MPAnnihilator @Rinzwind11 maart 2023 09:23
de clue in het relaas zit hem erin dat je als echte crimineel er ( financieel ) beter vanaf kan komen dan als automobilist met een wat zware voet.
bArAbAtsbB 10 maart 2023 22:18
hmm blijft een verkapte grenscontrole terwijl dit binnen de Schengen regio niet nodig zou zijn. ;)
Accretion 10 maart 2023 23:10
Kan ik dan mijn vluchtgegevens opvragen bij de NL overheid?

Ben eigenlijk wel benieuwd, misschien kan ik nog wat airmiles claimen.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 22 juli 2024 14:03]

peterstr 10 maart 2023 20:48
Waarom hebben we eigenlijk allemaal commentaar op China waar ook alles wordt bewaard.
Onze regering doet precies hetzelfde.

Iedere burger is tegenwoordig verdacht en moet zijn onschult maar bewijzen. Ooit was dat andersom toen waren we met zijn allen onschuldig tot het tegendeel bewezen was.
Zoijar @peterstr10 maart 2023 22:12
Ja wij zijn natuurlijk ook precies hetzelfde als china.... dat gezeur van mensen, ok dan weten ze waar je heen vloog, dat weet google ook omdat je je telefoontje mee had, en tiktok en insta ook omdat je daar van het strand moest posten hoe je ging zwemmen... mijn god
Shamalamadindon @Zoijar13 maart 2023 11:04
1. Nu zijn we geen China, maar een crisis, wat paniek, en een verkiezing verder zit je zo opeens in een proto-autoritaire staat.

2. Die laatste paar die je noemt zijn geheel vrijwillig.
kdekker @peterstr10 maart 2023 21:21
Dan verhuis je toch naar China en mag je over een tijdje op tweakers posten hoe het leven daar bevalt _/-\o_

Alle gekheid op een stokje: er mankeert van alles aan Nederland, klagen wordt er altijd al gedaan, maar in de rechtspraak ben je onschuldig tenzij er bewijzen zijn die je schuld aantonen.

Wat wellicht wel een punt van aandacht is, is waarom er zoveel en zolang data bewaard wordt (niet alleen door de overheid, denk recent aan de prive club BKR). Die drie jaar zijn dan nog best lang naar mijn mening, al kan ik niet beoordelen hoe lang dan wel redelijk zou zijn. Hoe meer data je hebt, hoe lastiger te doorzoeken en relaties te leggen.

In ieder geval wordt er zoveel data door zoveel instanties vastgesteld (denk alleen maar aan de vele camera's), dat je onmogelijk zelf nog kunt controleren (als je er al van bewust was dat er data van je vastgelegd werd) waar en hoe lang iets bewaard wordt.
_Pussycat_ @Cid Highwind11 maart 2023 06:44
Juist... Want iemand wordt van vandaag op morgen super radicaal en er zijn geen organisaties die zulke figuren ondersteunen. Alles wordt door individuen van vandaag op morgen besloten en uitgevoerd.

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