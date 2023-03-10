Overheid NL stopt niet met bewaren vluchtgegevens reizigers, verkort bewaartijd

De Nederlandse overheid blijft gegevens van vliegtuigreizigers verzamelen. Dat maakt minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vrijdag bekend. De bewaartermijn van dergelijke gegevens wordt wel standaard verkort.

De standaard bewaartermijn van vluchtgegevens wordt volgens Yeşilgöz verkort van vijf naar drie jaar, schrijft NU.nl. Als binnen de nieuwe bewaartermijn van drie jaar bewijs naar voren komt dat iemand betrokken was bij terrorisme of zware criminaliteit, dan kan die termijn nog verlengd worden naar vijf jaar.

Yeşilgöz stelt dat het nodig is om dergelijke vluchtgegevens van Europeanen te bewaren voor opsporingsonderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. Daarvoor zijn volgens de minister een tot drie jaar oude data nodig. Volgens haar zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om ernstige misdrijven of terrorisme te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens zei vorige maand dat het Nederlandse ministerie van Justitie moet stoppen met het grootschalig verzamelen van zogeheten Passenger Name Records van vliegreizigers. Volgens de privacytoezichthouder verzamelt het ministerie de gegevens van alle vliegtuigpassagiers en worden deze jarenlang bewaard in een database.

De Nederlandse privacytoezichthouder stelt dat dat in strijd is met de Europese PNR-richtlijnen. Die stellen dat EU-lidstaten bepaalde gegevens van luchtreizigers mogen verzamelen ter voorkoming van terrorisme en zware criminaliteit. De AP stelt echter dat ook de gegevens worden verzameld van een grote groep mensen die niet bij de groep waarvoor de database is bedoeld horen.

Het Europese Hof van Justitie boog zich eind vorig jaar al over de verwerking van PNR-gegevens door EU-lidstaten. Het Hof zei onder meer dat lidstaten het verzamelen van gegevens over vluchten binnen de EU moeten beperken en dat de gegevensverwerking uitsluitend moeten toepassen in het geval van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, en dat dus ook 'gewone misdaad' moet worden uitgesloten.