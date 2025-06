Kerbal Space Program 2 verschijnt op 24 februari 2023 in early access op pc

Kerbal Space Program 2 verschijnt op 24 februari 2023 in early access. Het gaat enkel om de pc-versies van de game. De versies voor de PS5, PS4, Xbox Series X/S en Xbox One volgen later. KSP2 wordt in early access voor 49,99 dollar verkocht.

De opvolger van de ruimtevaartsimulator voegt volgens uitgever Private Division onder meer nieuwe sterrenstelsels, interstellaire reistechnologieën, kolonies en multiplayer toe. Ook zijn er onder andere nieuwe motoren, onderdelen en brandstoffen aanwezig.

De releasedatum volgt nadat Kerbal Space Program 2 halverwege dit jaar voor de derde keer werd uitgesteld. Aanvankelijk zou de ruimtevaartsimulator aan het begin van 2020 verschijnen. Vanwege onder andere de coronapandemie werd de game uitgesteld naar het derde kwartaal van 2021, wat vervolgens '2022' werd om een betrouwbare release te kunnen waarmaken. Tot slot werd de release opnieuw uitgesteld tot 'begin 2023' om nog meer puntjes op de 'i' te zetten.

De game komt beschikbaar via platforms als Steam en de Epic Games Store.