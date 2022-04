Kerbal Space Program krijgt in de herfst gratis upgrade voor nieuwe consoles

Uitgever Private Division maakt bekend dat Kerbal Space Program in de herfst een upgrade krijgt voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Naast grafische verbeteringen, krijgen de consoleversies ondersteuning voor toetsenbord en muis. De upgrade is gratis.

Onder de noemer Kerbal Space Program Enhanced Edition komt de game naar de nieuwe consoles van Sony en Microsoft. De game zal te koop zijn voor 40 euro, maar wie al een consoleversie heeft, krijgt een gratis update naar de verbeterde versie.

In een aankondiging noemt uitgever Private Division diverse verbeteringen; zoals een hogere resolutie, verbeterde framerate, geavanceerde shaders, verbeterde textures en 'andere prestatieverbeteringen'. Op de Xbox Series X en PlayStation 5 draait de game in een 1440p-resolutie, met een 'hogere framerate' dan de voorgaande consoleversies. Een getal noemt de uitgever niet. Op de Xbox Series S draait de game in 1080p.

Omdat de nieuwe consoles meer geheugen hebben, draait de game volgens de makers stabieler en kunnen spelers meer onderdelen gebruiken in hun bouwsels. Ook krijgt de game op de nieuwe consoles volledige ondersteuning voor toetsenbord en muis.

Kerbal Space Program is een ruimtevaartsimulatiegame met realistische physics en aerodynamica. De game kwam in 2018 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Het spel was jaren daarvoor al uitgebracht voor pc's; het spel viert deze week zijn tiende verjaardag. De pc-versie kreeg donderdag de laatste grote update.

Tweakers publiceerde een interview met de ontwikkelaars ter ere van het jubileum. Ontwikkelaar Squad werkt al enige tijd aan Kerbal Space Program 2, die game staat gepland voor een release in 2022.