Take-Two stelt Kerbal Space Program 2 voor de derde keer uit, release begin 2023

Intercept Games en Take-Two stellen Kerbal Space Program 2 wederom uit en beloven nu dat de ruimtevaartsimulator begin 2023 voor de pc uitkomt. Later volgend jaar moet de consoleversie van de game uitkomen.

Kerbal Space Program 2 zou in eerste instantie begin 2020 uitkomen, maar werd onder meer als gevolg van de coronapandemie uitgesteld naar Q3 van 2021. Dat werd op zijn beurt '2022' om de stabiliteit en moddingondersteuning van de game te verbeteren. Nu is ook die releasedatum verlegd, met een release ergens begin 2023. "We hebben een hoge verwachting aan onszelf opgelegd. De game moet op een grote diversiteit aan machines goed kunnen presteren. De graphics moeten ongeëvenaard zijn. Het universum moet rijk en vol interessante dingen om te ontdekken zijn," aldus de ontwikkelaar.

De game deelt veel fundamenten met het origineel, maar borduurt op de meeste mechanieken voort met uitgebreidere en verbeterde mogelijkheden. Zo voegde de ontwikkelaar een nieuwe interface aan de game toe, is interstellair reizen mogelijk en komt er een officiële multiplayermodus.

Kerbal Space Program 2 werd in de zomer van 2019 aangekondigd en was in eerste instantie in ontwikkeling bij ontwikkelaar Star Theory Games. Take-Two's uitgeeflabel Private Division richtte kort na de aankondiging een nieuwe studio op, Intercept Games, die slechts voor een deel uit de oorspronkelijke ontwikkelaars van de originele Kerbal Space Program bestond.