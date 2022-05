Fall Guys: Ultimate Knockout deze zomer free-to-play, release op Switch en Xbox

Mediatonic en Devolver Digital brengen battleroyale-partygame Fall Guys: Ultimate Knockout vanaf 21 juni als free-to-playgame uit. Tegelijkertijd wordt de game uitgebracht voor de Nintendo Switch, Epic Games Store, PlayStaiton 5, Xbox One en Xbox Series X en S.

Alle huidige en aankomende versies van Fall Guys ondersteunen vanaf diezelfde datum crossplay en crossprogression. Dat wil zeggen dat spelers met één account op alle beschikbare platformen kunnen spelen zonder voortgang te verliezen en gelijktijdig kunnen spelen samen met gamers op alle platformen.

Wel komt de Steam-versie van Fall Guys te vervallen. Spelers die het spel hebben aangeschaft behouden gewoon toegang tot de game, maar vanaf 21 juni is het spel niet meer verkrijgbaar via Steam. In de aankondiging vermeldt Mediatonic dat 'crossplay volledig ondersteund wordt bij gebruik van een Epic Games Store-account', maar zegt ook nadrukkelijk dat de Steam-versie crossplay ondersteunt. Mogelijk moeten gebruikers via Steam na de update voortaan inloggen met een Epic Games-account.

Iedereen die eerder de betaalde versie van Fall Guys heeft aangeschaft, krijgt een speciale Legacy Pack bestaande uit verschillende cosmetische items. Daarnaast krijgt deze groep spelers de aankomende seasonpass voor het nieuwe Free For All-seizoen. Het nieuwe seizoen introduceert nieuwe uitdagingen, maps, evenementen, beloningen en een nieuw progressiesysteem. Spelers die vanaf de gratis versie meespelen kunnen voortaan ieder seizoen de premium seasonpass kopen voor een nieuwe in-game valuta Show-Bucks. Het is niet duidelijk of de munten ook met echt geld aan te schaffen zijn.

Fall Guys: Ultimate Knockout kwam in 2020 uit voor de pc en PlayStation 4 en werd al snel de meest gedownloade game ooit via het PS Plus-abonnement. De kleurrijke game combineert het speldoel van een gewone battleroyale met een spelelement geïnspireerd door tv-shows als Wipeout en het Japanse Takeshi's Castle.