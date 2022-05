De avonden worden langer, de nachten worden korter en de prijs van je internetabonnement verandert weer. De jaarlijkse ronde prijsaanpassingen van providers van vast internet is weer geweest, dus is het tijd om de balans op te maken.

Om een goed beeld te geven van wat er gebeurt op de markt, vergelijken we deze keer de prijsverhogingen van Nederlandse én Belgische providers. Ook vergelijken we de prijzen met de inflatie; het gaat immers officieel elk jaar om inflatiecorrectie. Je kunt dit artikel zien als een vervolg op het verhaal over prijsverhogingen van vorig jaar. Daarbij vergelijken we drie providers per land. In Nederland zijn dat KPN, Ziggo en T-Mobile, in België gaat het om Proximus, Telenet en Orange. Op die manier proberen we een beeld te schetsen van hoe de twee lage landen zich tot elkaar verhouden.