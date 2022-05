Telenet test Docsis 4.0 en wil dit vanaf 2024 uitrollen in zijn netwerk

Telenet test momenteel de inzet van Docsis 4.0 in zijn Belgische netwerk. Bij een test haalde het bedrijf een downloadsnelheid van 8,5Gbit/s. Met Docsis 4.0 zijn in theorie ook hogere uploadsnelheden mogelijk, maar daarover zegt Telenet nog niets.

Met Docsis 4.0 verwacht Telenet de downloadsnelheid van 8,5Gbit/s te kunnen garanderen voor klanten, schrijft De Tijd. Op dit moment is de maximale downloadsnelheid bij Telenet 1Gbit/s en kunnen klanten met maximaal 40Mbit/s uploaden. Binnenkort gaat de provider 2,5Gbit/s-modems leveren aan klanten. Het bedrijf test deze modems nu 'op beperkte schaal'.

Docsis 4.0 laat providers, net als bij Docsis 3.1, met maximaal 10Gbit/s downloaden. Het verschil tussen de twee specificaties zit in de uploadsnelheid. Bij Docsis 3.1 is dit maximaal 1 tot 2Gbit/s. De nieuwe specificatie laat klanten in theorie met maximaal 6Gbit/s uploaden. Dit moet dan wel door de provider zelf worden ondersteund. Telenet spreekt vooralsnog niet over hogere uploadsnelheden. Het heeft een hybride netwerk, dat tot aan de wijkkasten uit glasvezel bestaat. De kabel die naar de voordeur van de klant loopt, is coax.

De Nederlandse provider Ziggo, met een vergelijkbaar hybride netwerk, kondigde eerder in mei eveneens een Docsis 4.0-test aan. Beide providers hebben te maken opkomende concurrentie van glasvezelnetwerken, die hogere en bovendien symmetrische snelheden beloven. Zo wil Proximus tegen 2028 in België 70 procent van alle gebouwen van een glasvezelaansluiting voorzien. Op dit netwerk zijn snelheden van 10Gbit/s mogelijk. Met de hogere Docsis-specificatie hopen de coaxproviders klanten ervan te overtuigen dat hun netwerk snel genoeg is.