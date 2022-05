Canada weert 5G-apparatuur van Huawei en ZTE uit netwerken

De Canadese overheid verbiedt providers in het land om apparatuur van de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE te gebruiken in hun 5G-netwerken. De providers moeten halverwege 2024 de apparaten en diensten verwijderd hebben.

De Canadese overheid heeft 'serieuze zorgen' over leveranciers als Huawei en ZTE, omdat deze gedwongen kunnen worden om in opdracht van China te handelen op manieren die 'in conflict zijn met Canadese wetten of strijdig zijn met de Canadese belangen'. De overheid verbiedt providers daarom om nieuwe 5G-apparatuur en -diensten van Huawei en ZTE te gebruiken en ze krijgen tot uiterlijk 28 juni 2024 om bestaande systemen te verwijderen.

De maatregel verbiedt ook het gebruik van nieuwe 4G-netwerkapparaten en providers moeten bestaande systemen voor 4G van de twee Chinese bedrijven verwijderen. Hiervoor krijgen ze tot 31 december 2027 de tijd. Verder komen er restricties voor het gebruik van gpon -apparatuur in glasvezelnetwerken.

Tot nu toe weerde Canada Huawei en ZTE alleen uit 'gevoelige delen' van 3G- en 4G-netwerken. Bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen, die via amendementen op de telecommunicatiewet ingevoerd worden, meldt de overheid dat nauwe bondgenoten dezelfde beveiligingszorgen hebben over Huawei en ZTE. Tegenover CBC melden oppositiepartijen dat de maatregelen rijkelijk laat komen en dat telecombedrijven inmiddels voor honderden miljoenen dollars aan Huawei-apparatuur hebben aangeschaft. De vorige regering van Canada beloofde voor de verkiezingen van 2019 met een besluit over Huawei te komen.