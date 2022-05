'Huawei eist minstens half miljard euro van Zweden wegens ban op 5G-apparatuur'

Huawei begint een zaak bij de arbitragekamer die onderdeel is van de Wereldbank. Het Chinese bedrijf zou een schadevergoeding eisen van minstens een half miljard euro wegens de eerdere Zweedse ban op 5G-apparatuur van Huawei.

De Zweedse publieke omroep SVT meldt dat het gaat om een schadevergoeding die minstens oploopt tot omgerekend 496 miljoen euro, maar dat zou nog kunnen oplopen tot omgerekend 2,4 tot 2,8 miljard euro. Het gaat om een geschil dat loopt bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes, onderdeel van de Wereldbank. Huawei heeft zelf geen bedragen genoemd.

Een expert in handelsgeschillen, Rikard Allvin, licht tegenover SVT toe dat Huawei enerzijds probeert om compensatie voor de vermeende schade in dit dossier te krijgen, maar dat er anderzijds ook een strategisch aspect aan zit. Door Zweden namelijk op deze manier aan te klagen met dergelijke hoge schadeclaims, zou Huawei andere landen kunnen ontmoedigen om hetzelfde te doen bij de vraag of ze Huawei wel of niet moeten weren bij de aanleg van een 5G-netwerk. Allvin stelt dat moeilijk is te zeggen hoe groot de kansen van Huawei zijn, omdat er nog geen jurisprudentie over dit onderwerp zou zijn.

Huawei geeft in een verklaring tegenover AFP de volgende onderbouwing voor deze stap: "Het besluit van de Zweedse autoriteiten om Huawei te discrimineren en uit te sluiten van de uitrol van 5G heeft de investering van Huawei in Zweden aanzienlijk geschaad." Volgens Huawei is dit in strijd met de internationale verplichtingen van Zweden. Het bedrijf vindt dat Zweden meerdere maatregelen heeft genomen die direct gericht waren tegen Huaweis investeringen in Zweden, waarbij Huawei is buitengesloten van het opzetten van 5G-netwerkproducten en -diensten.

Deze bezwaren van Huawei vinden zijn oorsprong in een Zweeds besluit uit 2020 dat providers die in Zweden 5G willen aanbieden, geen gebruik meer mogen maken van Huawei- of ZTE-apparatuur voor hun kernnetwerk. Dat besluit hield vorig jaar stand in een rechtszaak die Huawei al in Zweden voerde. Bedrijven die nog wel gebruikmaken van apparatuur van Huawei of ZTE voor het kernnetwerk, moeten die tegen 2025 hebben vervangen.