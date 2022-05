Vervangen apparatuur Huawei en ZTE bij providers VS kost veel meer dan gedacht

Providers in de Verenigde Staten hebben 5,6 miljard dollar aan terugbetalingen aangevraagd om Huawei- en ZTE-apparatuur uit hun netwerken te halen en te vervangen. De overheid had daar 1,9 miljard dollar voor opzijgezet.

"We hebben meer dan 181 aanvragen gekregen van providers die plannen hebben gemaakt om apparatuur die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt, te verwijderen en te vervangen", schrijft FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel in een brief aan het Amerikaanse Congres.

Volgens de FCC moeten die aanvragen nog beoordeeld worden, maar de instantie meldt alvast aan het Congres dat het momenteel gaat om 5,6 miljard dollar aan aangevraagde terugbetalingen. "Ik kijk ernaar uit om met het Congres samen te werken om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering beschikbaar is", schrijft Rosenworcel.

Het aangevraagde bedrag is veel hoger dan de 1,9 miljard dollar die de Amerikaanse overheid opzij had gezet voor het Supply Chain Reimbursement Program. Providers met minder dan tien miljoen klanten konden tussen 29 oktober 2021 en 28 januari 2022 hun aanvragen voor terugbetalingen indienen.

Het programma staat in de VS ook wel bekend als het rip and replace-programma en is in het leven geroepen nadat de Amerikaanse telecomwaakhond FCC apparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE definitief bestempelde als een gevaar voor de nationale veiligheid.