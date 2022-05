Dataverkeer Belgisch internetknooppunt BNIX steeg vorig jaar met 3 procent

Het Belgische internetverkeer is in 2021 verder gestegen, nadat in 2020 diverse records werden gebroken. Internetknooppunt BNIX meldt dat het gemiddelde dataverkeer uitkwam op 224Gbit/s. De recordpiek bedroeg 638,4Gbit/s.

Het gemiddelde internetverkeer was 3 procent hoger dan vorig jaar, schrijft BNIX. Met name in het voorjaar toen er strengere lockdownregels waren, was er veel internetverkeer. In die maanden waren er op weekdagen pieken boven de 600 gigabit per seconde. Pas eind 2020 ging de BNIX voor het eerst over die grens. De hoogste piek van 2021 kwam uit op 638,4Gbit/s.

Volgens de BNIX zijn de strenge coronamaatregelen duidelijk te zien in de grafieken. Van januari tot april is er veel internetverkeer en vanaf mei begint dat af te zwakken. Het verkeer gaat aan het einde van het jaar weer omhoog, volgens het internetknooppunt ook als gevolg van coronamaatregelen. De pieken van het begin van het jaar werden echter niet meer gehaald en dat zou in lijn liggen met de lichtere maatregelen.

Het totale internetverkeer via BNIX komt uit op zo'n 0,9 exabyte in 2021. De cijfers zijn veel lager dan die van het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX, dat vorig jaar in totaal 27 exabyte aan internetverkeer afhandelde, wat uitkomt op een gemiddelde van 6844Gbit/s. De AMS-IX is een veel groter internetknooppunt, met 879 aangesloten netwerken. Bij BNIX zijn 59 netwerken aangesloten.