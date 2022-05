Internetverkeer AMS-IX nam in 2021 met 18 procent toe tot 27 exabyte

De Amsterdam Internet Exchange verwerkte in 2021 in totaal 26,85 exabyte aan data. Dat was 18 procent meer dan in 2020. In dat jaar was de groei aanzienlijk hoger en AMS-IX spreekt dan ook van een normalisatie in 2021.

De groei van 18 procent van het totaal verwerkte dataverkeer in 2021 is minder dan de groei van 35 procent die het internetknooppunt in 2020 noteerde. Die groei was toe te schrijven aan de start van de coronapandemie en de maatregelen daartegen, waardoor mensen meer thuis waren. AMS-IX schrijft de toename van vorig jaar toe aan stijgend verbruik van internetdiensten, zoals online opslag, nieuwe games en nieuwe streamingdiensten.

De groei ligt daarmee weer op het niveau van 2019, toen AMS-IX 17 procent meer internetverkeer verwerkte dan het jaar ervoor. De piek van het internetverkeer werd vorig jaar eind november bereikt, met 10,83Tbit/s. Overigens is die piek in 2022 al overschreden. In januari bereikte de AMS-IX een piek van 10,98Tbit/s. In maart vorig jaar werd voor het eerst de grens van 10Tbit/s overschreden.

AMS-IX meldt verder dat het verkeer dat de Global Roaming Exchange verwerkt in 2021 weer is aangetrokken. Dit peeringknooppunt handelt de uitwisseling van mobiel dataverkeer van netwerken van roaminggebruikers af. In 2020 daalde dit verkeer sterk door lockdowns en reisbeperkingen. Begin 2021 duurde deze situatie voort, maar gaandeweg vorig jaar begonnen burgers weer meer te reizen. Hierdoor nam het verkeer dat de GRX afhandelt met 80 procent toe.